크리스찬 발리골에 구상민 선방쇼... 부산, 경남 꺾고 K리그2 1위 등극

2026 K리그2 결과(4월 4일 오후 4시 30분, 창원 축구센터)

봄 벚꽃이 만발한 창원에서 올 시즌 K리그2 첫 낙동강 더비 매치가 벌어졌는데, 어웨이 팀 부산 아이파크가 활짝 웃었다. 시즌 초반 상승세가 5게임 연속 승리(13득점 6실점)라는 좋은 기록으로 이어지고 있는 것은 물론, 경남 FC와의 낙동강 더비에서 620일 만에 이긴 것이라 더 감회가 새롭다.부산 아이파크 출신 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성 블루윙즈도 5게임 연속 승리 행진을 이어가고 있으니, 4월 25일(토) 오후 2시 빅 버드에서 열리는 '수원 삼성 블루윙즈 vs. 부산 아이파크' 경기가 미리 보는 K리그2 결승전처럼 다가오게 된다.조성환 감독이 이끄는 부산 아이파크는 지난 4일 오후 4시 30분 창원 축구센터에서 열린 2026 K리그2 경남 FC와의 어웨이 경기에서 2-1로 짜릿한 승리를 거두며, 한 경기를 덜 뛴 수원 삼성 블루윙즈를 밀어내고 선두 자리에 올라섰다.부산 아이파크의 브라질에서 영입한 26살 공격수 크리스찬이 놀라운 활약을 펼치고 있다. K리그 데뷔 여섯 번째 경기에서 벌써 4호골을 넣고, 수원 FC의 윌리안과 함께 나란히 득점 랭킹 선두 경쟁에 나선 것이다. 도움 기록 3개까지 합치면 공격 포인트 부문 단독 1위(4골 3도움, 경기당 1.17개의 공격 포인트)로 부산 아이파크의 2026 시즌 상승 기류를 이끌고 있다.올 시즌 첫 낙동강 더비에서 크리스찬은 믿기 힘든 골을 터뜨리며 귀중한 승리의 발판을 놓았다. 경기 시작 6분 28초 만에 슛 각도도 거의 나오지 않는 까다로운 위치에서 오른발 슈퍼 발리골을 터뜨린 것이다. 동료 미드필더 가브리엘이 오른쪽 옆줄 앞 역습 기회에서 왼발로 정확히 연결한 공을 따라 끝줄 방향으로 뛰며, 아무나 따라 할 수 없는 오른발 점프 발리슛을 성공시켰다. 경남 FC 수비형 미드필더 최정원이 크리스찬을 따라붙었지만, 예측할 수 없는 타이밍의 발리슛은 경험 많은 이범수 골키퍼도 막을 수 없었다.2573명 홈팬들 앞에서, 이대로 물러설 수 없는 홈 팀 경남 FC는 왼쪽 풀백 배현서의 날카로운 측면 크로스(30분)로 추격 가능성을 열었고, 오른쪽 풀백 손호준이 34분 21초에 멋진 동점골을 오른발 대각선 슛으로 뽑아냈다. 베테랑 공격수 원기종의 감각적인 왼발 힐킥 어시스트 타이밍도 일품이었다.경남 FC 홈팬들의 안도감도 잠시, 4분도 안 되어 부산 아이파크의 결승골이 이어졌다. 우주성이 오른쪽 측면에서 뛰어난 공간 침투로 얼리 크로스를 반대쪽으로 연결했고, 손휘가 38분 12초에 오른발 강슛으로 경남 FC 골문 왼쪽 상단에 꽂아 넣었다.부산 아이파크는 두 번의 유효슛으로 2골을 모두 뽑아내, 최고 수준의 효율성을 자랑했다. 반면 경남 FC는 12개의 슛 기록 중 4개를 유효슛으로 만들어 상대적으로 더 많은 득점 기회를 만들었지만, K리그 통산 200경기에 빛나는 구상민 골키퍼의 벽을 넘지 못했다.52분, 왼쪽 크로스를 받은 원기종의 헤더 슛은 크로스바를 살짝 넘어갔고, 76분 미드필더 김정현의 오른발 중거리 슛으로 동점골을 노린 순간에도 구상민 골키퍼가 몸을 날려 낮게 깔려오는 공을 막아냈다.이로써 부산 아이파크는 지난주 충북청주 FC와의 경기에서 이어 두 번의 어웨이 게임을 연속 2-1로 이기는 짜릿함을 느꼈다. 더구나 경남 FC와의 낙동강 더비 최근 기록 2무 2패(2득점 4실점)로 열세였던 흐름을 뒤집으며, 다섯 게임 연속 승리(13득점 6실점)로 K리그2 선두 자리까지 올라선 기쁨이 더 크다.부산 아이파크의 이 상승세는 2023년 8월 26일부터 10월 1일까지 기록한 여섯 경기 연속 승리 기록까지 갈아치울 기세다. 새 외국인 공격수 크리스찬(4골 3도움)의 활약을 바탕으로 경기당 2.33골을 터뜨리며, 현재 K리그2 최다 득점 팀(14골) 반열에 올랐으니, 수원 삼성 블루윙즈, 수원 FC, 서울 E랜드 FC, 대구 FC와 함께 충분히 우승 경쟁을 펼칠 수 있을 것으로 보인다.부산 아이파크(1위)는 오는 11일(토) 오후 2시 용인 FC(16위)를 구덕운동장으로 불러들이며, 경남 FC(12위)는 한 주 쉬고 18일(토) 오후 2시 수원 삼성 블루윙즈(2위)와 창원 축구센터에서 만난다.★ 경남 FC 1-2 부산 아이파크 [골, 도움 기록 : 손호준(34분 21초, 도움-원기종) / 크리스찬(6분 28초, 도움-가브리엘), 손휘(38분 12초, 도움-우주성)]◇ 경남 FC 선수들(4-5-1 감독 : 배성재)FW : 원기종MF : 조진혁(46분↔권기표), 김정현, 최정원, 김하민(46분↔김준호), 치기(68분↔김현오)DF : 배현서, 최성진, 이규백(54분↔김형원), 손호준GK : 이범수◇ 부산 아이파크 선수들(4-4-2 감독 : 조성환)FW : 크리스찬(78분↔김찬), 박혜성(46분↔김민혁)MF : 손휘(46분↔김현민), 이동수, 손준석(90+3분↔김세훈), 가브리엘(71분↔백가온)DF : 전성진, 김희승, 장호익, 우주성GK : 구상민◇ K리그2 현재 순위표1 부산 아이파크 16점 5승 1무 14득점 7실점 +72 수원 삼성 블루윙즈 15점 5승 9득점 1실점 +83 수원 FC 12점 4승 1패 11득점 7실점 +44 서울 E랜드 FC 10점 3승 1무 2패 10득점 6실점 +45 대구 FC 9점 3승 2패 10득점 10실점6 성남 FC 9점 2승 3무 8득점 5실점 +37 김포 FC 7점 2승 1무 1패 4득점 2실점 +28 충남아산 FC 6점 2승 2패 7득점 7실점9 파주 프런티어 FC 6점 2승 3패 7득점 7실점10 천안시티 FC 6점 1승 3무 1패 5득점 5실점11 안산 그리너스 5점 1승 2무 2패 8득점 8실점12 경남 FC 5점 1승 2무 3패 6득점 10실점 -413 화성 FC 5점 1승 2무 3패 5득점 7실점 -214 전남 드래곤즈 3점 1승 1무 4패 8득점 12실점 -415 충북청주 FC 3점 3무 2패 7득점 11실점 -416 용인 FC 3점 3무 3패 6득점 11실점 -517 김해 FC 0점 4패 2득점 11실점 -9