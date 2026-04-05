신유빈, 지난해 악몽 털어냈다... 천싱퉁 꺾고 월드컵 4강 진출

완벽한 설욕전이었다. 지난해 패배를 안겼던 천싱퉁을 상대로 신유빈(대한항공)이 안정적인 경기력을 앞세워 4강 진출에 성공했다.한국 여자 탁구의 신유빈(세계랭킹 13위)은 4일 오후 7시(한국시간) 중국 마카오에서 열린 '2026 국제탁구연맹(ITTF) 월드컵' 여자 단식 8강전에서 세계 3위 천싱퉁(중국)을 게임 스코어 4-1(11-8, 9-11, 12-10, 11-0, 11-9)로 꺾었다. 이로써 신유빈은 4강에 올랐다.신유빈에게 천싱퉁은 설욕의 대상이었다. 그는 지난해 이 대회 16강에 진출하며 기대를 모았지만, 천싱퉁에게 0-4로 완패했다. 이후에도 중국 선수들을 상대로 흔들리는 모습을 보이며 부담을 드러냈다.하지만 이번 대회에서 신유빈의 기세는 심상치 않았다. 조별리그 10조에 속한 그는 스웨덴의 린다 베리스트룀(62위)을 3-0으로 꺾으며 출발했고, 2차전에서도 싱가포르의 정지안(34위)을 상대로 승리하며 16강에 올랐다.16강에서도 독일의 한잉(20위)을 상대로 한 세트도 내주지 않고 승리한 신유빈은 상승세를 이어 8강에서도 집중력을 유지했다. 8강 진출자 가운데 가장 먼저 경기를 치른 그는 초반부터 안정적인 흐름을 보였다.1세트에서 신유빈은 백핸드 드라이브를 앞세워 경기를 풀어갔다. 한때 2-8까지 벌어지며 끌려갔지만, 연속 득점으로 8-10까지 추격했다. 이후 게임 포인트에서 포핸드 공격을 성공시키며 세트를 따냈다.2세트에서는 이번 대회 들어 처음으로 세트를 내줬다. 범실이 이어지며 흐름을 내줬고, 추격에 나섰지만 9-11로 마무리됐다. 흐름을 내줄 수 있는 상황이었지만 신유빈은 흔들리지 않았다. 3세트에서는 초반 실점 이후 백핸드와 포핸드를 고르게 활용하며 점수 차를 좁혔다. 한때 위기에 몰렸지만 듀스까지 끌고 간 뒤 12-10으로 세트를 가져왔다.4세트는 일방적인 흐름이었다. 신유빈은 상대를 압도하며 11-0으로 세트를 따냈다. 5세트에서도 집중력을 유지했다. 천싱퉁의 추격이 이어졌지만, 신유빈은 침착하게 대응하며 마지막 득점을 성공시켰다.이로써 신유빈은 지난해 패배를 설욕하며 4강 진출에 성공했다. 국제탁구연맹이 주최하는 월드컵은 올림픽, 세계선수권대회와 함께 주요 국제대회로 꼽힌다.그동안 남자부에서는 김택수(은3)·유승민(은1)·유남규(동1)·주세혁(동1)·김완(은1·동1)이 메달을 손에 넣었으나 여자부에서는 입상이 전무했다. 남자부 역시 최근에는 메달과 인연을 맺지 못하고 있는 가운데, 이번 대회에 출전한 장우진은 16강에서 탈락했고 안재현·오준성·박강현은 조별리그에서 고배를 마셨다.여자 대표로 나선 김나영과 이은혜 역시 조별리그에서 탈락했다. 이러한 상황에서 신유빈은 홀로 4강에 오르며 한국 여자 탁구의 자존심을 지켰다. 메달권 진입을 눈앞에 둔 가운데, 준결승 상대는 세계 최상위권 선수인 왕만위(중국·2위)로 결정됐다.준결승 상대는 세계 최상위권 선수인 왕만위(중국·2위)다. 2020 도쿄·2024 파리 올림픽 메달리스트인 그는 세계선수권, 아시안게임, 아시아선수권, 월드컵 등 주요 대회에서 꾸준히 성과를 내며 세계 최상위권 선수로 평가받고 있다. 빠른 움직임과 안정적인 경기 운영이 강점이며, 신유빈과의 맞대결에서도 앞선 경험이 있다.지난 3월 7일 중국 하이커우에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵 8강에서 신유빈은 왕만위에게 게임 스코어 1-4로 패했다. 이어 2024년 11월 일본 후쿠오카에서 열린 월드투어 그랜드 파이널 16강에서도 1-3으로 패하며 8강 진출에 실패했다.개인전에서는 아직 왕만위를 넘지 못했지만, 단체전에서는 승리한 경험이 있다. 신유빈은 2023년 세계탁구선수권대회에서 전지희와 함께 출전해 왕만위를 상대로 승리를 거둔 바 있다. 개인전에서의 열세를 극복하기 위해서는 이러한 경험을 살릴 필요가 있다.한편 신유빈은 5일 낮 12시(한국시간) 왕만위와 결승 진출을 놓고 맞붙는다.