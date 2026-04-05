같은 이름 다른 운명, KT·두산 '최원준'의 엇갈린 시즌 출발

2026시즌 KBO리그 개막과 함께 팬들의 이목을 집중시키는 흥미로운 장면이 연출되고 있다. 같은 이름을 가진 두 선수, 그러나 각기 다른 팀에서 뛰고 있는 KT 위즈 타자 최원준(29, 우투좌타)과 두산 베어스 투수 최원준(32, 우투우타)이 그 주인공이다.공교롭게도 두 선수는 모두 올 시즌을 앞두고 FA 계약을 통해 새로운 기대 속에 출발했다. KT 타자 최원준은 4년 최대 48억 원(계약금 22억 원, 연봉 총액 20억 원, 인센티브 6억 원)에, 두산 투수 최원준은 4년 최대 38억 원(계약금 18억 원, 연봉 총액 16억 원, 인센티브 4억 원)에 계약을 체결했다.큰돈을 쓴 만큼 이들에 대한 기대는 높지만, 시즌 초반 흐름은 극명하게 갈리고 있다. 한 선수는 팀 상승세의 중심으로 자리 잡았고, 다른 한 선수는 부상 악재로 이탈을 피하지 못했다. 이 같은 대비는 팀 분위기와 시즌 초반 판도에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다.KT 위즈의 타자 최원준은 시즌 개막과 동시에 기대 이상의 퍼포먼스를 선보이며 빠르게 팀의 핵심 전력으로 자리 잡고 있다. FA 영입 당시만 해도 '과한 투자다'는 혹평도 적지 않았지만, 시즌 초 활약은 이러한 전망을 완전히 뒤집는 모습이다.가장 돋보이는 부분은 상황 대응 능력이다. 주자가 있는 상황에서의 집중력, 간결하면서도 정확한 타격, 그리고 상대 배터리를 흔드는 끈질긴 승부가 돋보인다. 단순히 안타 생산에 그치지 않고, 경기 흐름을 유리하게 바꾸는 '연결 고리' 역할을 충실히 수행하고 있다는 점에서 팀 기여도가 높다.특히 중심 타선과 하위 타선을 잇는 가교 역할이 인상적이다. 기존 주축 타자들이 만들어낸 찬스를 놓치지 않고 득점으로 연결시키는 능력은 팀 공격의 효율성을 한층 끌어올리고 있다. 이로 인해 KT 타선 전체의 응집력이 강화됐고, 자연스럽게 팀 성적 상승으로 이어지는 선순환 구조가 만들어지고 있다.수치 이상의 가치도 눈에 띈다. 경기 운영 측면에서 보여주는 침착함과 경험은 젊은 선수들에게 긍정적인 영향을 주고 있으며, 이는 팀 분위기 안정에도 기여하고 있다. 아직 시즌 초반이지만 내부적으로는 이미 '예상 이상의 영입 효과'라는 평가가 나오고 있는 상황이다.현재 흐름이 유지된다면 타자 최원준은 올 시즌 KT의 가장 성공적인 FA 사례 중 하나로 평가받을 가능성이 크다. 무엇보다 중요한 점은 단발성 활약이 아닌 꾸준함이다. 지금의 페이스를 얼마나 안정적으로 이어갈 수 있을지가 향후 가치 평가의 핵심 기준이 될 전망이다.반면 두산 베어스의 투수 최원준은 시즌 초반부터 예상치 못한 부상으로 팀 전력에서 이탈하게 됐다. 정밀 검진 결과 우측 팔꿈치 굴곡근 미세 손상 진단을 받았으며, 당분간 투구가 불가능한 상태다.의료진 소견에 따르면 최소 3주간은 절대 안정이 필요하며, 이후 재검진을 통해 단계적인 복귀 절차를 밟게 된다. 실전 등판까지는 추가적인 컨디셔닝 기간이 필요하기 때문에 실제 복귀 시점은 5월 중순 이후로 예상된다. 이는 시즌 초반 한 달 이상을 통째로 비워야 하는 상황을 의미한다.최원준은 올 시즌을 앞두고 두산과 대형 FA 계약을 체결하며 마운드 운용의 핵심 자원으로 기대를 모았다. 선발과 불펜을 오갈 수 있는 유연성과 긴 이닝을 소화할 수 있는 내구성이 강점으로 평가받았다. 실제 시즌 초반 등판에서도 안정적인 모습을 보이며 순조로운 출발을 알리는 듯했지만, 갑작스러운 통증이 발목을 잡았다.문제는 개인 공백에 그치지 않는다는 점이다. 최원준이 맡을 예정이었던 역할은 단순한 계투가 아니라 경기 흐름을 안정시키는 '완충 지대'였다. 선발이 일찍 무너질 경우 긴 이닝을 책임지고, 접전 상황에서는 필승조로 이어지는 연결 고리 역할까지 수행해야 했다.이러한 유형의 투수가 빠지면서 두산의 마운드 운용은 불가피하게 재편되고 있다. 기존 불펜 자원들의 부담이 가중되고 있으며, 특정 투수에게 역할이 집중되는 현상도 나타나고 있다. 시즌 초반임에도 불구하고 투수진 소모 관리가 중요한 과제로 떠오른 이유다.더불어 팀 경기력에도 영향이 우려된다. 마운드 불안은 경기 운영 전반의 불확실성으로 이어지며, 이는 타선 부담 증가로 연결된다. 결과적으로 투수 한 명의 이탈이 팀 전체 균형을 흔드는 요인으로 작용하고 있는 셈이다.같은 이름을 공유한 두 선수의 다른 출발은 시즌 초반 순위 싸움에도 영향을 미치고 있다. KT는 타자 최원준의 활약을 발판 삼아 안정적인 경기력을 유지하고 있는 반면, 두산은 투수 최원준의 공백 속에서 전력 운영에 어려움을 겪고 있다.이러한 흐름은 단기적인 성적을 넘어 중장기적인 시즌 판도에도 영향을 줄 가능성이 크다. KT의 경우 현재의 공격 흐름이 유지된다면 상위권 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있다. 반면 두산은 부상 변수 극복 여부에 따라 시즌 초반 흐름이 크게 좌우될 수밖에 없다.결국 관건은 시간과 회복이다. 타자 최원준이 지금의 타격감을 얼마나 안정적으로 이어갈 수 있을지, 그리고 투수 최원준이 부상에서 얼마나 빠르게, 또 완전한 상태로 돌아올 수 있을지가 향후 팀 성적의 중요한 분기점이 될 전망이다. 같은 이름 아래 전혀 다른 궤적을 그리고 있는 두 선수의 올 시즌 행보가 주목된다.