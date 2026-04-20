지나간 사랑을 떠올리는 색다른 방식

스튜디오 디에이치엘

스틸컷그리고 병원을 나오는 길. 알무트가 토비아스를 붙들고 진지하게 말한다. 항암으로 종양의 크기를 줄이고 수술이 가능해지면 수술을 감행하고 그러고도 다시 항암을 또 해야 하는 지난한 과정을 저는 견디고 싶지 않다는 이야기다. 지금까지 겪어낸 항암을 또 한 번 겪을 자신이 없다고, 머리카락이 빠지고 구토를 하며 제게 남은 시간을 보내고 싶지도 않다고 말이다. 치료는 얼마 남지 않은 삶을 낭비하게 하는 것이라고, 최소한의 치료만 받고 남은 몇 개월을 즐겁게 지내고 싶다고 말한다. 토비아스는 거의 울 것 같은 표정이 된다.제목인 'We Live in Time'을 직역하자면 '우리는 시간 속에 산다' 쯤이 되려나. 존 크로울리의 <위 리브 인 타임>은 알무트와 토비아스의 만남부터 피할 수 없는 이별까지의 이야기다. 꽃이 피면 마침내는 떨어지듯, 사랑의 피고 짐을 시작부터 끝까지 다루었다. 남녀상열지사야 흔하고 흔한 주제인데, <위 리브 인 타임>은 몇 가지 설정을 끼얹어 새로움을 구한다. 하나는 앞서 적었듯 시한부의 삶이란 거다. 알무트가 큰 병을 얻고 항암을 않겠다 선언하며 둘 사이에 남은 시간이 그리 많지 않게 된다. 그러나 이것만으로는 그리 새로운 영화라 할 수가 없겠다. 애초에 시한부는 영화, 또 멜로의 흔한 설정인 때문인 터다.영화의 승부는 형식에 있다. 통상의 선형적 전개, 그러니까 시간 순서에 따라 사건을 배열하는 이야기 구조를 벗어던진다. 알무트가 항암을 하지 않겠다고 말하는 장면 뒤엔 토비아스가 앞서 적은 시리얼회사에 입사 면접을 보는 장면이, 그리고 다시 이혼서류에 사인을 하는 장면이 따라 붙는다. 이혼과 새로운 시작, 그러니까 앞의 장면과는 도통 어울리지 않는 이 장면이 어째서 이어붙은 것인가를 관객이 이해하기까지는 약간의 시간이 더 필요하다.