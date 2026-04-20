지나간 사랑을 떠올리는 색다른 방식

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
마침내 지고 말 모든 것이 피어나는 잔인한 4월이다. 한 시절 짧게 핀 뒤 영원히 지고 마는 수명 짧은 꽃들의 몰락이 그저 아름다움일 뿐일까. 연인들의 꽃놀이가 저물어가는 것들로부터 오로지 아름다움만을 선별하여 본다는 사실이 놀랍다. 죽음, 몰락, 사멸과 흔히 엮여 이야기되는 낙화가 어떤 이들에겐 아름다움일 수 있다는 것. 그는 보는 각도에 따라 달리 보이는 생과 우주, 그리고 사랑의 증거일 수도 있겠다.
알무트(플로렌스 퓨 분)와 토비아스(앤드류 가필드 분)는 연인이다. 더없이 서로를 사랑하는 듯, 앞길에 오로지 행복만이 가득할 듯한 안정감 있는 커플이다. 실력 있는 요리사 알무트와 대규모 시리얼 회사에서 꽤나 인정받는 직원인 토비아스는 서로를 보완하며 꽤 멋진 관계를 쌓아왔고, 또 쌓아갈 듯 보인다. 타이타닉호가 마주한 빙하처럼 수면 아래 감춰진 거대한 문제를 내보이기 전까지는 말이다.
이들의 행복한 일상으로부터 출발한 영화는 시작하고 갓 5분 쯤 지났을 때 알무트의 건강이 좋지 않다는 사실을 알게 한다. 의사는 항암치료를 해야 한다고 한다. '종양을 왜 제거하지 못하느냐' 묻는 알무트에게 의사는 종양이 커 손을 댈 수 없다고 설명한다. 고통스러운런 항암, 입 안이 헐고 머리카락이 다 빠지며 기력이 쇠하는 그 모든 과정을 알무트는 겪어내야 할 것이다. 수첩을 펴고 의연하게 설명을 받아 적는 토비아스다. 앞으로 있을 모든 일을 알무트 곁에서 성실하게 견뎌내겠다는 각오다. 알무트를 향한 저의 사랑이, 또 행복한 시간들이 그저 커다란 종양 하나에 무너지게 놓아둘 수는 없다는 결기가 느껴진다.