전혀 다른 장르, 익숙하지 않은 스타일... 도전하는 거장이 이룬 성취

도전하는 이가 아름답다. 이 명제에 동의한다면 대런 애로노프스키가 아름다운 감독이라는 데 이견은 없을 테다. 대런 애로노프스키, 그를 기억하는 방식은 여러 가지다. 더없이 진지한 드라마, 아예 전기영화처럼 보일 만큼 인물에 집중하는 감독으로 이해하는 이들이 많을 테다.
한물이 아니라 열물 쯤 간지 오래인 옛 스타 미키 루크를 진짜 배우로 탈바꿈 시킨 <더 레슬러>는 아마 앞으로도 그의 대표작으로 거론될 테다. 2008년 작 영화는 80년대를 주름잡았던 스타 레슬러가 20년이 흘러 그 경력의 끝에 선 보잘 것 없는 모습을 비춘다. 제가 가장 저 자신으로 존재할 수 있는 링에서 그는 타의로써 물러난 상태다. 망가져가는 육체를 딛고 제 존재를 찾으려는 이의 모습이 생, 그 자체의 의미를 돌아보도록 한다. <더 레슬러> 속 랜디로부터 그를 연기한 배우 미키 루크를 겹쳐본 이가 얼마나 많았는가. 그건 이 영화가 더없이 강력한 드라마적 힘을 발휘한 덕분이다.
<더 웨일>은 글 쓰는 이, 또 무언가에 생을 걸어본 이라면 누구나 매혹될 만한 작품이다. 말 그대로 고래 같은 육중한 인간이 물을 벗어나 육지에서 살아야 할 때, 그 거추장스럽고 버거운 육체로부터 존재의 의미에 가 닿는 순간이 숭고하게까지 느껴진다. 미키 루키를 랜디 그 자체와 겹쳐보이게 했던 이 걸출한 감독은 <미이라>의 그 배우 브랜든 프레이저로 하여금 저 자신을 투영한 찰리를 연기하도록 한다. 브랜든 프레이저가 그 기대에 부응했음은 물론이다.