육식동물은 나쁘다? 애니 속 고정관념이 불편한 까닭

▲마법 숲 동물 친구들 대모험포스터 팝엔터테인먼트

선명한 선악 구분, 더는 바람직하지 않다



심지어 종이라는 틀, 또 육식과 채식이란 버릴 수 없는 습성, 그에 따른 유전적 생김을 도덕적 가치와 고민 없이 연결 짓는다. 단 하나의 캐릭터도 악에서 선으로, 또 선에서 악으로 건너오지 못하는 이 이야기 가운데 종은 그대로 천형처럼 도덕적 선함과 악함으로 이어진다. 보는 이는 오랫동안 인간이 친근하게 여겨온 종에 대하여선 더욱 선한 인상을, 그렇지 않은 종에겐 거부감, 심한 경우 혐오감까지도 가질 수가 있다. 개인적으로 이런 인식이 오늘의 세계에 더는 바람직하지 않다 여긴다. 나태하며 유효하지 못하다.



동물처럼 묘사된 캐릭터에게 제압이나 징벌을 할 때 보는 이는 가치판단을 피해 갈 수 있다. 그와 같은 일이 동일한 인간의 형상을 한 이들에게 가해질 때와 동물의 모습을 띤 이들에게 이뤄질 때 전혀 다른 감상을 일으킨다. 후자를 택한 영화는 가치판단에 따를 수 있는 스트레스를 영리하게 피해 간다. 아무 고민 없이 짓밟는 이와 짓밟히는 이의 이야기를 즐길 수 있다. 이는 효율적이지만 어떤 시각에선 불유쾌한 일이기도 하다. 교묘한 구분 짓기와 이미지 덧씌우기를 통하여 저도 모르는 새 분명한 입장을 갖도록 하는 일이 횡행하는 오늘의 세계에선 더더욱 그러하다.



물론 나쁜 영화는 아니다. 새로울 것 없어도 일단 재미있게 러닝타임 동안 붙들어주는 썩 잘 만든 애니메이션이다. 할리우드발 애니가 전 세계를 휩쓰는 상황에서 애니 강국이 아닌 UAE가 제작한 작품이란 점에서도 흥미를 자아낸다. 아이들과 함께 극장을 찾은 어른들에게도 그리 지루하지만은 않은 자극을 또한 선사하니, 나름대로 가족 단위 문화생활을 할 수 있는 흔치 않은 선택지로 추천할 수도 있겠다. 그저 빠르게 악당을 겨냥하고 영웅을 따라 할 줄 아는 우리의 영민한 아이들에게 위와 같은 작은 생각 한 줌을 더해주고 싶을 뿐이다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기