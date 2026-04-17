육식동물은 나쁘다? 애니 속 고정관념이 불편한 까닭

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
인간화 된 동물이 등장하는 이야기가 많다. 디즈니 애니메이션 가운데서도 하나 걸러 하나씩은 인간처럼 사고하고 말하는 동물이 등장한다. 이를테면 <인어 공주> 속 해양생물들, <라이온 킹>의 사파리 동물들이 그러하다. 어느 영화사의 선택이 아니다. 가장 유명한 동화 작가 한스 크리스티안 안데르센의 작품 중 가장 성공한 건 제가 오리인 줄 아는 백조의 이야기 <미운 오리 새끼>다. 동물학자 어니스트 시튼이 쓴 일련의 저술 가운데 가장 유명한 것들 또한 <시튼 동물기>로 묶인 의인화된 곰이며 늑대의 이야기다.
이보다 훨씬 오래된 이야기도 많다. 서양엔 <이솝 우화>가, 동양에도 <별주부전> 같은 온갖 동물 이야기가 널려 있다. 한반도 민족 신화인 단군 설화부터가 곰과 호랑이가 쑥과 마늘만 먹으며 인간이 되기 위해 고행한다는 이야기로 문을 열지 않던가. 찰스 다윈이 알았다면 깜짝 놀랄 초월적이고 비약적인 진화론적 세계관이랄까.
동물을 인간화시켜 이야기를 빚는 데는 어떤 의미가 있을까. 무언가 분명한 효과가 있으니 공간적으로는 동서양을, 시간상으로는 고금을 막론하고 같은 성격의 작품이 나오는 게 분명하다. 영화를 이야기함에 앞서 그를 돌아보는 건 이러한 설정을 가진 작품이 인간에게 미치는 의식적, 무의식적 영향의 유효함과 해로움을 구분해 받아들이기 위해서다.