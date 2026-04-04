녹색 수비수 조위제, 100번째 현대가 더비 숨은 'MVP'

100번째 현대가 더비서 웃은 팀은 전북이었고, 그 중심에는 특급 수비수 조위제가 있었다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드서 김현석 감독의 울산HD에 2-0 으로 승리했다. 이로써 전북은 3승 2무 1패 승점 11점 2위에 자리했고, 울산은 3승 1무 1패 승점 10점 3위로 추락했다.물러설 수 없는 자존심 대결을 앞둔 양 팀이었다. K리그를 대표하는 라이벌 더비인 만큼 역대 전적은 호각세를 보였다. 이번 경기 전까지 총 99번 격돌해 전북과 울산 모두 44승 30무 44패를 보여줬다. 지난 시즌에는 더블을 달성했던 전북이 3번 맞붙어 2승 1패로 자존심을 세우고 있었고, 울산은 반전을 선보여야만 했다.팽팽함을 보여주고 있는 가운데 이들의 시즌 초반 기류는 다소 달랐다. 전북은 개막 후 3경기 연속 무승(2무 1패)을 기록했고, 이후 안양·대전을 잡아내며 분위기 전환에 성공했으나 경기력 자체는 만족스럽지 않았다. 반면, 울산은 지난해 강등권 추락의 아픔을 딛고 개막 후 4경기 무패(3승 1무)를 질주하면서 호랑이의 귀환을 알렸다.이처럼 무승부도 허용하면 안 되는 맞대결. 양 팀 사령탑은 필승을 다짐했다. 전북 정 감독은 "울산이라서 중요하기도 하지만 결국 위로 올라가서 우리가 원하는 것을 얻을 수 있는 중요한 타이밍이다"라고 답했다. 이어 울산 김 감독도 "감독으로 현대가 더비는 처음이다. 코치로 경험할 때, 중압감이 다르더라. 근데 오늘은 괜찮은 거 같다"라며 자신감을 보여줬다.이들은 최정예 카드를 꺼냈다. 전북은 송범근·최우진·김영빈·조위제·김태환·오베르단·김진규·강상윤·김승섭·모따·이동준이 정 감독의 선택을 받았다. 울산 김 감독은 조현우·조현택·이재익·정승현·최석현·보야니치·이규성·이동경·이희균·이진현·야고를 선발로 내세웠다. 긴장감 속 시작된 경기, 전북이 먼저 웃었다.전반 8분 문전 앞 혼전 상황서 조위제가 펄쩍 뛰어올라 이규성의 견제를 이겨내고 머리로 선제골을 터뜨렸다. 이후 울산도 야고·최석현이 차례로 슈팅을 날렸으나 전북의 골문을 통과하지 못했다. 후반 시작과 함께 전반 내내 밀리던 울산이 총공세를 펼쳤고, 전북은 이승우를 투입하면서 분위기 반전을 시도했다.결국 이 승부수는 전북이 적중했다. 경기 종료 직전, 좌측에서 볼을 잡은 이승우가 환상적인 드리블 돌파로 울산 수비진을 파괴했고, 왼발 슈팅으로 쐐기 득점을 넣으면서 경기를 끝냈다.이날 경기 주인공은 단연 선제골을 터뜨리며 활약한 조위제다.전반 8분 코너킥이 올라오는 혼전한 상황 속 이규성이 처리하지 못한 볼을 높게 뛰어올라 선제골을 기록한 것. 공격에서 한 건 한 그는 흥분하지 않고, 침착한 수비 실력을 보여줬다. 이번 시즌 개막 후 4경기 4골을 터뜨리며 압도적인 화력을 자랑하던 야고를 단숨에 제압하는 장면을 계속해서 연출했다.조위제는 전반 16분을 시작으로 전반 26분·전반 33분까지 야고가 볼을 잡는 순간 계속해서 방해하면서 수비에 성공했다. 후반에도 활약은 이어졌다. 특히 후반 6분 이동경의 패스를 받아 1대1 상황을 눈앞에 둔 야고의 드리블을 확실하게 방어하는 장면에 눈길이 갔다.비록 후반 30분 부상으로 인해 연제운과 교체되면서 풀타임을 소화하지 못했으나 조위제의 활약상은 전주성을 찾은 팬들을 기쁘게 해주기에 충분했다.조위제는 75분간 경기장을 누비며 패스 성공률 100%·수비 진영 패스 성공률 100%·전진 패스 성공률 100%(13회 성공)·중거리 패스 성공률 100%·롱패스 성공률 100%·팀 내 최다 경합 성공(2회)·공중 경합 성공(2회)·팀 내 최다 클리어링(7회)으로 압도적인 실력을 선보였다.전북으로서는 이런 조위제의 활약이 반가울 수밖에 없다. 최근 수년간 이들은 수비진 세대 교체 명목으로 거액의 이적료를 투입하며 변화를 꾀했지만, 연이어 실패하면서 고개를 숙였다. 특히 이번 시즌을 앞두고는 '리더'였던 홍정호가 이탈하면서 골머리를 앓았다. 하지만 만 24세의 젊은 중앙 수비수인 조위제가 중요한 경기서 맹활약하며 고심을 덜어주고 있다.경기 후 <쿠팡플레이>와 인터뷰에 나선 조위제는 "오늘 긴장을 많이 했는지, 경련이 났다. 팀원들한테 미안하다. 말로만 들었던 현대가 더비인데 많은 팬 앞에서 좋은 결과 가져올 수 있어서 기쁘다"라며 "승리할 수 있어서 행복하고, 골로 인해서 더 높은 곳으로 갈 수 있어서 좋다"라고 답했다.한편, 전북은 오는 11일, 상암벌로 이동해 김기동 감독의 FC서울과 리그 7라운드 일전을 치르게 된다.