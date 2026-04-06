은가누의 예상, 시릴 간이 페레이라를 이기는 이유는?

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시릴 간(사진 왼쪽)의 다양한 움직임은 페레이라의 파괴력을 견디어낼수 있을까?UFC 제공
파워보다 리듬… 은가누가 본 승부의 본질
은가누의 발언이 더욱 주목받는 이유는 그의 '경험' 때문이다. 그는 간과 실제로 맞붙었던 몇 안 되는 선수 중 하나다. 두 선수는 과거 UFC 헤비급 타이틀전을 통해 맞대결을 펼쳤고, 당시 은가누는 예상과 달리 레슬링 전략을 들고나와 승리를 거뒀다.
이 경기에서 드러난 것은 간의 양면성이다. 한편으로 그는 뛰어난 타격과 움직임을 갖춘 선수였지만, 다른 한편으로는 압박 상황에서의 대응과 그래플링 방어에서 약점을 보이기도 했다. 은가누는 이 모든 요소를 직접 체험한 선수다. 즉, 간의 강점이 실제로 얼마나 위협적인지, 그리고 어떤 상황에서 효과적인지를 누구보다 잘 알고 있다.
또한 그는 헤비급에서 '속도'가 얼마나 결정적인 변수인지 체감한 인물이기도 하다. 헤비급은 한 방이면 끝나는 체급이지만, 그 한 방을 맞지 않는 능력 역시 동일하게 중요하다. 이 점에서 간은 매우 독특한 위치에 있다. 맞지 않으면서 때리는 능력, 즉 '회피 기반 타격'에서 강점을 보이기 때문이다.
은가누가 "속도와 기술의 차이가 승부를 가를 것이다"고 단언한 것도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다. 단순한 예측이 아니라, 실제 경험에서 나온 결론인 셈이다.
이번 페레이라와 간의 맞대결은 단순한 빅매치를 넘어, 헤비급의 전형적인 공식을 시험하는 경기로 평가된다. 페레이라는 이미 미들급, 라이트헤비급에서 챔피언에 오른 검증된 파이터다. 그의 타격은 언제나 위협적이며, 단 한 번의 기회로도 경기를 끝낼 수 있는 피니시 능력을 갖추고 있다.
하지만 간은 전혀 다른 방식으로 싸운다. 힘이 아니라 흐름, 정면 승부가 아니라 리듬 싸움으로 경기를 풀어간다. 때문에 은가누의 시선은 명확하다. "이번 경기는 힘이 아니라 움직임이 결정한다"는 것이다.
결국 그의 전망은 하나로 압축된다. 헤비급에서 보기 드문 속도와 리듬을 가진 간이, 정적인 타격 중심의 페레이라를 상대로 우위를 점할 것이라는 판단이다. 이제 남은 것은 실제 경기다. 은가누의 분석이 적중할지, 아니면 페레이라의 한 방이 모든 예측을 뒤집을지, 전 세계 격투기 팬들의 시선이 해당 매치업에 쏠리고 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기