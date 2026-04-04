KBO 리그의 미래, 중학야구 기대주들을 소개합니다

최근 고교야구를 비롯하여 학생야구 경기에서 선수들을 점검하기 위해 모여든 프로야구단 스카우트들은 한결같이 '저출산'에 대한 이야기부터 꺼낸다.저출산으로 야구를 하는 선수들 자체가 많이 없어졌다는 것이 그 내용이었다. 특히, 초등학생 때부터 엘리트 야구부나 리틀야구로 야구를 시작해야 이 선수들이 중·고등학교 진학해서도 야구를 할 수 있는데, 출산 자체가 적은 것이 치명타라는 점을 지적한다. 다행히 프로야구 인기가 급증하면서 다른 구기종목보다 취미로라도 야구를 접하고자 하는 선수들 숫자가 유지되고 있다는 점에서 위안을 삼기도 한다.학생야구는 사실 그라운드가 교실이면서 학습의 공간이기도 하다. 교실에서 학생들이 학습을 통하여 다양한 경험을 하듯, 학생 선수들도 그라운드에서 마음껏 본인의 재주를 찾을 수 있어야 한다. 그것이 적어도 중학교 3학년까지는 이어져야 한다. 마음껏 시도를 해 보고, 실수를 해 본 이후 본격적인 진로를 결정하게 되는 고등학교 때 포지션에 대한 윤곽을 드러내도 늦지 않다는 것이다. 그래서 초등학교/리틀야구와 고등학교 야구 사이에서 투-타 경험을 마음껏 하는 중학 야구부의 존재는 매우 중요하다.바로 여기, 아직 어리지만 내일의 프로야구 선수들을 꿈꾸는 기대주들이 있다. 덕수중학교 에이스 심유찬, 경운중학교의 강태인과 박정연, 그리고 대구 원BC의 박준성이 바로 그 주인공이다.