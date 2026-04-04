'11이닝 무실점' 구창모, 드디어 풀타임 활약?

NC가 광주 원정에서 KIA를 꺾고 파죽의 4연승을 내달렸다.이호준 감독이 이끄는 NC 다이노스는 3일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와의 원정 경기에서 장단 8안타를 때려내며 5-2로 승리했다. 지난 주중 3연전에서 롯데 자이언츠를 상대로 싹쓸이 승리를 거둔 NC는 홈 5연전을 마치고 광주로 넘어와 주말 3연전의 첫 경기에서 KIA를 제압하면서 SSG 랜더스, kt 위즈와 함께 시즌 초반 공동 선두로 올라섰다(5승1패).NC는 박민우가 1회 결승 적시 2루타를 비롯해 3안타3타점1볼넷을 기록하며 맹활약했고 박건우도 멀티히트를 포함해 3출루 경기를 만들었다. 마운드에서는 롯데와의 주중 3연전에서 이틀 연속 등판했던 마무리 류진욱 대신 임지민이 9회에 등판해 프로 데뷔 첫 세이브를 기록했다. 그리고 NC의 에이스 구창모는 6이닝1피안타3볼넷6탈삼진 무실점으로 시즌 2승째를 따내며 시즌 초반 쾌조의 컨디션을 뽐내고 있다.야구에서는 "진정한 '일류 선수'로 인정 받기 위해서는 최소 3년 동안 꾸준한 성적을 내야 한다"는 격언이 있다. 그만큼 오랜 기간 기량을 유지하는 게 중요하다는 뜻인데 현역 시절 한 번도 개인 타이틀을 따내지 못한 유희관(KBS N 스포츠 해설위원)은 8년 연속 10승을 기록하며 두산 베어스의 레전드 투수가 됐다. 반면에 KBO리그에는 최고의 시즌을 보낸 후 상승세를 이어가지 못했던 투수들도 허다하다.2012년 NC에 입단했다 이듬 해 넥센 히어로즈(현 키움)로 이적한 사이드암 신재영(MBC 스포츠플러스 해설위원)은 경찰 야구단에서 군복무를 한 후 2016년 넥센의 선발투수로 15승을 기록하며 신인왕에 선정됐다. 히어로즈 팬들은 팀의 미래를 이끌 젊은 선발 투수의 등장에 환호했지만 신재영은 2022년 현역 생활을 마감할 때까지 6년 동안 15승16패를 기록했고 마지막 3년 동안에는 단 1승도 올리지 못했다.2016년 두산에 입단해 2017년부터 1군 마운드에 오르기 시작한 이영하는 2018년 10승에 이어 4년 차가 되던 2019년 17승4패 평균자책점3.64를 기록하며 두산의 한국시리즈 우승에 크게 기여했다. 이영하는 두산은 물론이고 한국야구의 미래를 이끌 차세대 우완 에이스로 많은 기대를 모았지만 2020년대 들어 한 번도 두 자리 승 수를 기록하지 못했고 같은 기간 규정 이닝을 채운 시즌조차 없었다.2018년 1차 지명으로 삼성 라이온즈에 입단한 최지명(LG 트윈스, 개명 전 최채흥)은 2018년 4승, 2019년 6승을 기록하며 가능성을 보이다가 풀타임 선발투수로 활약했던 2020년 11승6패3.58을 기록하며 삼성의 좌완 에이스로 급부상했다. 하지만 원태인과 함께 토종 원투펀치로 활약해 줄 거란 기대와 달리 최지명은 이후 5년 동안 단 6승을 추가하는데 그쳤고 LG 이적 후에는 아직 한 번도 승리투수가 되지 못했다.2021년 최지명이 5승으로 부진했지만 삼성은 2021년 데이비드 뷰캐넌, 원태인과 함께 선발 트로이카로 활약한 투수를 찾았다. 프로 데뷔 15년 만에 14승5패2.63을 기록하며 최고의 시즌을 보낸 베테랑 좌완 백정현이었다. 백정현은 2021 시즌이 끝난 후 삼성과 4년 총액 38억 원에 FA계약을 체결했지만 백정현은 FA 계약기간 동안 88경기에서 19승23패를 기록하며 FA 이전의 평범한 스윙맨 시절로 돌아갔다.울산공고를 졸업하고 2015년 신인 드래프트에서 2차1라운드 전체 3순위로 NC에 입단한 구창모는 2016년 1군에 데뷔해 4승을 따내며 가능성을 보였고 2017년부터 본격적으로 선발투수로 활약했다. 구창모는 프로 4년 차가 되던 2019년 10승7패3.20을 기록하며 NC의 차세대 좌완 에이스로 떠올랐고 2020년 15경기에서 9승1홀드1.74라는 뛰어난 성적을 올리면서 NC의 창단 첫 한국시리즈 우승을 견인했다.구창모는 2021년 왼팔 피로골절 부상으로 시즌 전체를 날렸지만 2022년 5월 말 마운드에 복귀해 19경기에서 11승5패2.10의 좋은 성적을 기록했다. 그리고 NC 구단은 부상만 없다면 김광현(SSG)과 양현종(KIA)을 잇는 리그 최고의 좌완으로 성장할 수 있는 구창모에게 계약 기간 6+1년 최대 132억 원에 달하는 초대형 다년 계약을 선사했다. 이는 현재까지도 NC 구단의 유일한 비FA 다년 계약으로 남아있다.하지만 구창모는 NC가 기대했던 '부상만 없다면'이라는 대전제를 지키지 못했다. 2023년 왼팔 부상이 재발하며 11경기에서 1승에 그친 구창모는 그 해 12월 상무 야구단에 입대했고 상무에서도 재활에 매달리느라 마운드에 거의 오르지 못했다. 구창모는 전역 후에도 4경기에 등판해 1승을 기록했지만 그 1승이 바로 NC의 극적인 가을야구 진출을 결정했던 9월 30일 kt전 4이닝9탈삼진 무실점 역투였다.지난 3월에 열린 월드베이스볼클래식에도 건강 문제로 불참한 구창모는 3월 28일 두산과의 개막전에 선발 등판해 5이닝2피안타1볼넷3탈삼진 무실점 호투로 승리를 따냈다. 기분 좋게 시즌을 시작한 구창모는 3일 KIA와의 시즌 첫 원정경기 등판에서도 6이닝 동안 78개의 공을 던지며 1피안타3볼넷6탈삼진 무실점으로 KIA 타선을 완벽하게 틀어 막았다. 2경기에서 구창모가 허용한 안타는 단 3개 밖에 없었다.구창모는 지난 수년 동안 NC를 대표하는 에이스로 불리고 있지만 프로 데뷔 후 10년 동안 한 번도 규정이닝을 채운 적이 없다. NC팬들에게 풀타임으로 활약하는 구창모는 전설 속에서만 등장하는 '미지의 존재'였던 셈이다. 하지만 구창모는 올 시즌 개막 후 2경기에서 11이닝을 소화하며 벌써 2승을 챙겼다. 과연 구창모는 프로 데뷔 11년 만에 처음으로 규정 이닝을 돌파하며 풀타임 시즌을 보낼 수 있을까.