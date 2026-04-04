'PO 막차' 우리은행, '위대인'의 봄은 계속 된다

한국여자농구연맹

큰사진보기 ▲위성우 감독은 주축 선수들이 대거 부상으로 이탈한 우리은행을 14시즌 연속 봄 농구로 이끌었다. 한국여자농구연맹

2022년 5월 김단비를 영입한 후 챔프전 2연패를 달성한 우리은행은 2023-2024 시즌이 끝나고 박혜진과 박지현(토코마나와 퀸즈), 최이샘(신한은행), 나윤정(KB)까지 주전 4명이 FA자격을 얻어 팀을 떠났다. 대부분의 농구팬들은 전력이 크게 약해진 우리은행의 추락을 전망했지만 위성우 감독은 지난 시즌 '잇몸 농구'의 진수를 보여주며 정규리그 우승, 챔프전 준우승이라는 놀라운 성과를 만들어냈다.



우리은행은 지난 비 시즌에서도 김단비와 계약기간 3년, 연봉총액 4억5000만원에 연장 계약을 체결하고 FA 자격을 얻은 이명관과 계약기간 3년, 연봉 총액 1억3000만원에 재계약한 것을 제외하면 별다른 전력 보강을 하지 못했다. 우리은행은 내심 지난 시즌 팀을 정규리그 우승으로 이끌었던 위성우 감독의 지도력을 믿었지만 천하의 위성우 감독에게도 이번 시즌 여정은 결코 쉽지 않았다.



우리은행은 김단비와 함께 골밑을 사수해 줄 것으로 기대했던 한엄지가 단 2경기 만에 어깨 수술을 받으며 시즌 아웃됐고 아시아쿼터 세키 나나미도 13경기에서 4.62득점2.62리바운드1.69어시스트를 기록한 후 무릎 부상으로 팀을 떠났다. 여기에 김단비에 이어 우리은행의 2옵션으로 활약해주던 이명관이 족저근막 일부 파열, 슈터 이민지가 십자인대 파열 부상을 당하면서 우리은행은 큰 위기에 빠졌다.



이처럼 선수들이 차례로 부상 이탈하자 우리은행은 2월 14일 하나은행전부터 3월 28일 신한은행전까지 내리 6연패를 당하며 플레이오프 탈락 위기에 놓였다. 하지만 4위 경쟁을 하던 BNK도 6라운드를 1승4패로 부진하면서 우리은행에게 기회가 찾아왔다. 그리고 우리은행은 3일 삼성생명과의 정규리그 최종전에서 3위로 순위가 확정된 삼성생명을 꺾고 위성우 감독 부임 후 14시즌 연속 봄 농구 진출을 확정했다.



7할 승률이 당연했던 우리은행의 황금기와 비교하면 정규리그 4위와 .433의 승률은 초라하기 그지 없다. 하지만 우리은행은 부상 선수들이 속출했던 이번 시즌에도 기어이 플레이오프 진출에 성공했고 그 중심에는 '위대인' 위성우 감독이 있었다. 어떤 식으로든 결과를 만들어내는 위성우 감독이 있기에 우리은행 선수들은 올 봄에도 '벚꽃구경'을 가는 대신 정규리그 우승팀 KB를 상대로 플레이오프를 치르게 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 위성우 감독은 주축 선수들이 대거 부상으로 이탈한 우리은행을 14시즌 연속 봄 농구로 이끌었다.2022년 5월 김단비를 영입한 후 챔프전 2연패를 달성한 우리은행은 2023-2024 시즌이 끝나고 박혜진과 박지현(토코마나와 퀸즈), 최이샘(신한은행), 나윤정(KB)까지 주전 4명이 FA자격을 얻어 팀을 떠났다. 대부분의 농구팬들은 전력이 크게 약해진 우리은행의 추락을 전망했지만 위성우 감독은 지난 시즌 '잇몸 농구'의 진수를 보여주며 정규리그 우승, 챔프전 준우승이라는 놀라운 성과를 만들어냈다.우리은행은 지난 비 시즌에서도 김단비와 계약기간 3년, 연봉총액 4억5000만원에 연장 계약을 체결하고 FA 자격을 얻은 이명관과 계약기간 3년, 연봉 총액 1억3000만원에 재계약한 것을 제외하면 별다른 전력 보강을 하지 못했다. 우리은행은 내심 지난 시즌 팀을 정규리그 우승으로 이끌었던 위성우 감독의 지도력을 믿었지만 천하의 위성우 감독에게도 이번 시즌 여정은 결코 쉽지 않았다.우리은행은 김단비와 함께 골밑을 사수해 줄 것으로 기대했던 한엄지가 단 2경기 만에 어깨 수술을 받으며 시즌 아웃됐고 아시아쿼터 세키 나나미도 13경기에서 4.62득점2.62리바운드1.69어시스트를 기록한 후 무릎 부상으로 팀을 떠났다. 여기에 김단비에 이어 우리은행의 2옵션으로 활약해주던 이명관이 족저근막 일부 파열, 슈터 이민지가 십자인대 파열 부상을 당하면서 우리은행은 큰 위기에 빠졌다.이처럼 선수들이 차례로 부상 이탈하자 우리은행은 2월 14일 하나은행전부터 3월 28일 신한은행전까지 내리 6연패를 당하며 플레이오프 탈락 위기에 놓였다. 하지만 4위 경쟁을 하던 BNK도 6라운드를 1승4패로 부진하면서 우리은행에게 기회가 찾아왔다. 그리고 우리은행은 3일 삼성생명과의 정규리그 최종전에서 3위로 순위가 확정된 삼성생명을 꺾고 위성우 감독 부임 후 14시즌 연속 봄 농구 진출을 확정했다.7할 승률이 당연했던 우리은행의 황금기와 비교하면 정규리그 4위와 .433의 승률은 초라하기 그지 없다. 하지만 우리은행은 부상 선수들이 속출했던 이번 시즌에도 기어이 플레이오프 진출에 성공했고 그 중심에는 '위대인' 위성우 감독이 있었다. 어떤 식으로든 결과를 만들어내는 위성우 감독이 있기에 우리은행 선수들은 올 봄에도 '벚꽃구경'을 가는 대신 정규리그 우승팀 KB를 상대로 플레이오프를 치르게 됐다. 여자농구 BNK금융여자프로농구 우리은행우리WON 위성우감독 14시즌연속PO진출 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

위성우 감독의 홀가분한 미소를 볼 수 있는 날은 우리은행의 챔프전 우승이 확정된 날 밖에 없다.우리은행은 WKBL 역대 최고의 외국인 선수이자 WNBA 올스타 10회 선정에 빛나는 타미카 캐칭이 활약하던 2000년대 중반 첫 번째 전성기를 보내며 4번의 챔프전 우승을 차지했다(당시엔 여름리그와 겨울리그로 구분해 1년에 두 번의 시즌이 열리던 시기였다). 하지만 캐칭이 마지막으로 활약한 2007년 겨울리그를 끝으로 WKBL은 단일리그로 통햅됐고 공교롭게도 그 때부터 우리은행의 '흑역사'가 시작됐다.2007-2008 시즌 6개 구단 중 5위에 그쳤던 우리은행은 2008-2009 시즌부터 2011-2012 시즌까지 네 시즌 연속 최하위에 머물렀다. 신인 드래프트를 통해 박혜진(BNK), 이승아 같은 유망주들을 상위 순번에 지명했지만 우리은행의 성적은 나아질 기미를 보이지 않았다. 공교롭게도 같은 기간 신한은행 에스버드가 통합 6연패를 달성하며 전성기를 보내고 있었기에 우리은행은 신한은행과 더 많이 비교됐다.네 시즌 연속 최하위에 그친 우리은행은 2012년 4월 신한은행의 위성우 코치와 현역 은퇴 후 지도자 생활을 시작한 전주원 코치를 나란히 감독과 코치로 영입했다. 물론 당시만 해도 위성우 감독에 대한 평판은 임달식 감독의 조력자 정도에 그쳤기 때문에 '초보감독 위성우'에 대한 농구팬들의 기대는 썩 높지 않았다. 하지만 위성우 감독은 우리은행 감독으로 부임하자마자 팀을 완전히 '환골탈태'시켰다.위성우 감독은 부임과 동시에 강도 높은 훈련으로 선수들의 체력을 끌어 올리고 패배의식을 지우려 했다. 우리은행은 2012-2013 시즌 최하위에서 챔프전 우승이라는 '반전 드라마'를 썼다. 하지만 이 우승은 일시적인 이변이 아닌 우리은행 왕조의 서막에 불과했다. 우리은행은 2012-2013 시즌부터 2017-2018 시즌까지 통합 6연패를 달성했고 위성우 감독은 코치와 감독으로 두 번의 통합 6연패를 달성한 유일한 지도자가 됐다.위성우 감독은 2018-2019 시즌 박지수를 앞세운 KB 스타즈에게 밀려 통합 7연패가 좌절됐지만 코로나19와 외국인선수 제도 폐지 같은 어수선한 상황 속에서도 꾸준히 우리은행을 상위권으로 이끌었다. 실제로 우리은행은 2013-2014 시즌부터 2024-2025 시즌까지 무려 12시즌 연속 7할 이상의 승률을 기록하며 WKBL의 절대강자로 군림했는데 이는 위성우 감독이 없었다면 상상하기 힘든 성적이었다.