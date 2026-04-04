'PO 막차' 우리은행, '위대인'의 봄은 계속 된다

우리은행이 정규리그 마지막 경기에서 삼성생명을 꺾고 봄 농구 막차 티켓을 따냈다.
위성우 감독이 이끄는 우리은행 우리WON은 3일 용인 실내체육관에서 열린 BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 삼성생명 블루밍스와의 정규리그 마지막 경기에서 61-50으로 승리했다. 우리은행은 13승17패(승률 .433)로 지난 시즌 챔프전 우승팀 BNK 썸과 승률이 같아졌지만 BNK와의 상대 골득실에서 4점 앞서면서 2012-2013 시즌부터 14시즌 연속 플레이오프 진출이라는 대기록을 이어가게 됐다.
우리은행은 에이스 김단비가 20득점 11리바운드6어시스트4블록슛으로 맹활약하며 팀의 플레이오프 진출과 함께 두 시즌 연속 득점(18.33점), 리바운드(11.13개) 1위에 오르는 기염을 토했다. 이 밖에 아시아쿼터 오니즈카 아야노가 18득점, 심성영도 16득점으로 힘을 보탰다. 하지만 우리은행의 14시즌 연속 봄 농구를 견인한 일등공신은 단연 부상자가 속출한 팀을 잘 이끈 '위대인' 위성우 감독이었다.
12시즌 연속 7할 승률에 빛나는 우리은행