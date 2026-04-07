어머니·할머니와 나눈 긴 대화, 몰래 기록한 아들의 속사정

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
유정천리, 무정만리라 했다. 대단한 사자성어 같지만 벌써 80년은 족히 된 한국형 조어다. 1950년대엔 이를 본 뜬 영화며 유행가 가사까지 있었다니 당대의 유행어라 해도 좋겠다. 어려운 말은 아니다. 직역하면 정이 있는 천 리와 정이 없는 만 리다. 이를 다시 풀면 이렇다. 산다는 건 먼 길 떠난 나그네의 걸음과도 같은데, 정이 있다면 먼 길 가는 걸음도 가벼울 것이고 정이 없다면 고되고 고되기만 하리란 것. 요컨대 천 리와 만 리 길이 아니라 마음에 있고 없음이 중요하단 얘기다.
1리가 400미터에 조금 못 미치니, 1000리는 400킬로 가까운 먼 거리다. 한국 역사와 문학 깨나 판 사람은 알겠으나 한국서는 유달리 천 리라는 표현이 많이 쓰인다. 그건 이 거리가 반도 내 이곳과 저곳 사이를 잇는 데 꼭 적합한 단위인 때문이다. 서울부터 부산까지의 거리가 천 리쯤 되고, 된다. 서울에서 평양까지는 그 절반인 오백 리다. 남과 북으로 찢어진 두 나라는 고작 오백 리는 반세기가 훌쩍 넘도록 넘지 못하였다. 오백 리의 거리가 무정만리 만큼 멀다는 얘기.
북에 고향을 두고 남으로 떠나왔던 가까운 할아버지에게 자주 들었던 유정천리, 무정만리란 말을 오랜만에 마주했다. 정확히는 앞의 '유정천리'만이기는 하지만. 제4회 반짝다큐페스티발에서 소개된 영화의 제목이 '유정천리'였다.