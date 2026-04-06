릴스는 왜 영화가 아닐까?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
어디서부터 어디까지가 영화일까. 영화가 하나의 집이라면 내 식구요 하고 감쌀 만한 작품은 어디까지일까. 그야말로 온갖 영상이 범람하는 시대, 영상이 영화의 필요충분조건이라면 우리는 하루에도 몇 편씩 영화를 찍고 있는 것인지도 모르겠다. 엄마 전화기를 들고 카메라 어플을 켜 동영상 버튼을 잘못 누른 세 살 아이는 영화계 최연소 입봉의 기록을 세울 것이다.
릴스는 영화인가. 인플루언서가 찍어내는 유튜브 영상이나 미술관에서 흔히 마주하는 영상 미술 작품이라거나, 또 TV 방송 프로그램은 영화일까. 어느 것은 영화이고, 어느 것은 영화가 아니라면 그 이유는 무엇일까.
단어는 실재하는 사물과 개념을 구획하고 포집한다. 그를 통해 사람은 사물과 개념을 더 깊이 이해한다. 향유하고 소통하며 발전하도록 한다. 어디부터 어디까지가 영화인지 논하는 것이 필요한 이유가 여기에 있다. 그러나 오늘에 이르러서 이러한 시도가 장벽에 부닥치고 있다. 어리석은 이들은 그를 무용하다 말하고 심지어는 조롱하기까지 한다. 영화가 정체성의 위기를 겪는 것이다.