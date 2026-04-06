릴스는 왜 영화가 아닐까?

▲반짝다큐페스티발포스터 반짝다큐페스티발

일련의 실험영화가 거둔 성취 뒤에서



이미지와 덧입혀진 소리로써 구현하는 도시의 감각이 감독의 유년과 어떻게 관계를 맺는지 명확히 이야기하기 어렵다. 단순히 감각하거나, 낯설게 하거나, 저항하는 것 사이에서 어느 무엇도 선택하고 있다고 보이지 않는다. 말하자면 이미지와 소리의 나열로써 도시와 그 안의 저 자신을 드러내고 있지만 동시에 드러내고 있지 않은 듯도 하다. '보이지 않는 나'와 '보이지 않는 도시'는 무얼 말함인가. 그로부터 구현하고 표현하려 하는 건 또 무엇인가. 상대를 고려하고 있는 걸까. 나는 어느 무엇도 확신하고 답할 수가 없다.



1920년대 이후 시작된 일련의 유럽발 실험영화, 그러니까 기존 영화적 방법론에 저항하고 해체하며 혁신하려던 시도는 1950년대 이후 레트리즘과 누벨바그로 양분되는 흐름을 정립했다. 미국에선 언더그라운드 영화로 수렴되는 도전적이고 저항적인 일군의 작품 가운데 실험영화가 있었다. 무엇을 위한 실험인가를, 무엇으로부터 비롯된 실험인가를 명징하게 말할 수 있었던 시대적, 사조적 흐름 또한 있었다. 철학과 사상이, 맥락과 의도가 선명했다.



그러나 오늘의 어떤 실험영화들에선 만든 이가 제출하는 연출 의도를 넘어서는 도전이며 저항, 극복하려는 시도며 관심을 찾아보기 어렵다. 이미지나 소리에 대한 신뢰가 아니라 표현력과 서사의 부재를 더욱 강하게 느끼게 되고는 한다. 감수성이며 실험정신이 아닌 모호함과 맥락 없음만이 부각되는 작품으로부터 관객은 무엇을 느낄 수가 있을까. 직접 어느 공업도시를 오가는 경험보다 못한 체감이라면 실험의 가치를 대체 어디에서 찾을 수 있다는 말인가.



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