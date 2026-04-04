변호사 포기하고 선택, 옥타곤에서 가치 증명한 모이카노

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헤나토 모이카노(사진 왼쪽)는 법대를 나와 변호사가 되는 길을 포기하고 파이터를 선택했다.UFC 제공
'머니' 헤나토 모이카노(37, 브라질)가 반등을 위한 빅매치에 나선다. 오는 5일(한국시간), 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC Fight Night 272' 대회 메인이벤트 라이트급(70.3kg) 매치가 그 무대로 상대는 '더 프라블럼' 크리스 던컨(33, 스코틀랜드)이다.
둘은 같은 체육관 동료라는 점으로도 화제를 모으고 있다. 둘다 모두 미국 플로리다주 코코넛 크릭시에 위치한 명문 MMA 체육관 아메리칸탑팀(ATT) 소속으로 팀메이트간에 메인이벤트에서 맞붙게됐다.
서로를 존중하지만 승부는 승부다. 모이카노는 챔피언 타이틀전까지 갔다가 패한 후 2연패에 빠져있다. 이번마저 패하면 상위권 경쟁은 힘들어질 수도 있다. 무조건 이겨야 한다. 던컨은 4연승으로 기세가 하늘을 찌르고 있지만 모이카노는 반드시 연패를 끊어내겠다는 의지를 드러내고 있다.
모이카노는 파이터들 사이에서도 비교적 이색적인 이력을 가진 인물이다. 그는 원래 변호사를 목표로 법학을 공부하던 학생이었다. 안정적인 직업과 사회적 지위를 보장받을 수 있는 길 위에 있었지만, 전혀 다른 선택을 한다.
그를 사로잡은 것은 격투기였다. 단순한 취미 수준이 아닌, 인생을 바꿀 만큼 강렬한 확신이었다. 모이카노는 결국 학업을 중단하고 파이터의 길에 뛰어들었다. 많은 이들에게는 무모해 보일 수 있는 선택이었지만, 그는 이를 통해 자신의 정체성을 찾아갔다.
브라질은 브라질리언 주짓수의 본고장이다. 모이카노 역시 그러한 환경 속에서 자연스럽게 그래플링을 익혔고, 빠르게 두각을 나타냈다. 지역 무대를 거치며 실력을 쌓은 그는 세계 최고 무대인 UFC에 입성하게 된다.
초기에는 페더급에서 활동하며 기술적인 그래플러로 주목받았다. 이후 라이트급으로 체급을 올린 뒤에도 경쟁력을 유지하며 상위권에 자리 잡았다. 특히 이슬람 마카체프와 타이틀전을 치렀다는 사실은 그의 커리어를 상징적으로 보여준다.
안정된 미래 대신 불확실한 도전을 택한 선택. 그 결과 모이카노는 단순한 참가자가 아닌, 정상급 무대에서 경쟁하는 파이터로 성장했다. 그의 인생은 '선택의 무게'가 어떤 결과를 만들어내는지를 보여주는 사례이기도 하다.
그래플링의 교과서…정교함으로 싸우는 파이터
모이카노의 가장 큰 강점은 단연 그래플링이다. 브라질리언 주짓수 블랙벨트로, 단순히 기술을 구사하는 수준을 넘어 '경기를 설계하는 그래플러'라는 평가를 받는다.
그의 그래플링은 힘이나 순간적인 폭발력에 의존하지 않는다. 대신 포지셔닝, 압박, 그리고 상대의 반응을 읽는 능력에 기반한다. 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣은 채 작은 균형 붕괴를 만들어내며, 그 틈을 놓치지 않고 테이크다운으로 연결하는 과정이 매우 정교하다.
특히 그라운드 상황에서의 운영 능력은 수준급이다. 백 포지션을 잡았을 때 보여주는 집요함은 그의 대표적인 무기다. 상대가 방어에 집중하면 자연스럽게 다음 공격으로 이어지며, 초크나 관절기로 연결되는 흐름이 끊기지 않는다. 이런 '연결성'은 단순한 기술 숙련도를 넘어 경험에서 나오는 영역이다.
타격에서도 분명한 발전을 이뤘다. 초창기에는 그래플러 이미지가 강했지만, 현재는 잽과 거리 조절, 카운터 능력까지 갖춘 균형 잡힌 파이터로 진화했다. 무리하게 난타전을 벌이기보다, 상대의 움직임을 읽고 효율적으로 타격을 적중시키는 스타일이다.
그의 경기 스타일은 화려함보다는 실용성에 가깝다. 관중의 환호를 이끌어내는 난타전보다는, 상대의 강점을 제거하고 자신의 흐름으로 경기를 끌고 가는 데 집중한다. 실제로 그는 여러 인터뷰에서 "재미있는 경기보다 중요한 것은 승리다"고 강조해왔다.
이러한 접근 방식은 때로는 '지루하다'는 평가를 받기도 하지만, 상위권 경쟁에서는 가장 안정적인 전략이 된다. 결국 승리를 쌓는 선수만이 다음 기회를 얻을 수 있기 때문이다.