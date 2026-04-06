전쟁 시작한 트럼프, 이건 꼭 봐야 합니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
전쟁은 끝나지 않고 계속되고 있다. 지금 이 순간에도 세계 곳곳에서는 누군가가 서로를 향해 미사일을 쏘고, 공습을 감행하고, 보복을 말하며 다음 공격을 예고한다. 최근에도 이란과 이스라엘, 그리고 미국 사이의 긴장은 전쟁의 불씨를 더욱 크게 키우고 있다.
누군가는 지도 위의 점 하나를 지우듯 특정 지역을 공격하고, 누군가는 그것을 명분있는 공격이라 부르지만, 그 사이에서 실제로 죽어가는 것은 언제나 가장 힘없는 사람들이다. 얼마 전에는 이란의 학교가 공격당해 어린아이들이 집단으로 목숨을 잃었다는 소식도 들려왔다. 이건 먼 과거의 이야기가 아니라, 지금 이 시대에 계속 벌어지고 있는 일이다.
이스라엘과 팔레스타인, 러시아와 우크라이나, 이란과 미국, 그리고 우리가 다 알지 못하는 수많은 전쟁들이 여전히 우리 주변에서 벌어지고 있다. 사람들은 전쟁이 멈추길 바라지만, 전쟁은 언제나 너무 많은 이해관계와 권력의 손을 붙잡고 있다. 그래서 쉽게 끝나지 않는다.
거대한 결정은 늘 윗사람들이 내리지만, 그 결과를 몸으로 견디는 건 결국 이름 없는 소시민들이다. 그들은 전쟁을 시작하지도 않았고, 전쟁으로 얻을 것도 없다. 그저 하루를 살아내려 했을 뿐인데, 삶의 터전이 무너지고, 가족이 사라지고, 아이들이 총성과 폭격 속에 던져진다. 전쟁은 그렇게 권력자보다 평범한 사람들의 삶을 하나씩 파괴하며 진행된다.
영화 <힌드의 목소리>는 바로 그 잔혹한 현실의 한가운데에서 시작한다. 가자지구에 대피 명령이 떨어진 날, 적신월사(이슬람권의 적십자사)에 6살 아이의 구조 요청이 접수된다. 가족과 함께 피난하던 중 총격을 당한 차 안에 홀로 남겨진 아이, 힌드의 구조요청이었다. 영화는 그 구조 요청이 접수된 이후 몇 시간 동안 벌어진 일을 그대로 따라간다.
무엇보다 충격적인 건, 영화 속에 실제 적신월사 직원들과 힌드의 통화 음성이 삽입되어 있다는 점이다. 그 음성은 연기가 아니고, 실제로 지옥 한복판에서 살아남고 싶어 했던 아이의 떨리는 목소리다. 그래서 이 영화는 전쟁의 파편을 보여주는 다큐에 더 가깝다. 어쩌면 이만큼 전쟁의 폐해를 현장감 있게 담아낸 영화는 쉽게 떠올리기 어려울 것이다.
[첫 번째 감정] 힌드의 두려움