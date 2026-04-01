KIA 아시아쿼터 제리드 데일은 실전 스타일?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲데일의 장점은 폭발력보다는 꾸준함이다. KIA 타이거즈

낮은 계약 규모 대비 효율성 확보… 전력 보완 자원으로 기능



계약금 4만, 연봉 7만, 옵션 4만 달러 등 총액 15만 달러에서도 알 수 있듯이 데일은 비교적 낮은 조건으로 영입된 선수다. 현재까지의 기용 결과를 보면, 투자 대비 효율성 측면에서는 긍정적인 결과가 기대된다.



유격수 포지션의 특성상 수비 안정성과 기본적인 출루 능력 확보는 전력 구성에서 중요한 요소다. 데일은 해당 기준을 일정 수준 충족시키며 팀 전력 공백을 보완하는 역할을 수행하고 있다. 다만 공격 생산력 측면에서 상위 타순 기용을 고려할 정도는 아직 아니다. 장타력과 득점 생산 능력은 제한적이며, 이는 향후 기용 범위를 결정하는 요소로 작용할 가능성이 크다.



그럼에도 불구하고 시즌 초반 흐름만 놓고 보면, 데일은 공수에서 충분히 제 역할을 할 것으로 보인다. 하위 타선 고정 자원 및 내야 유틸리티 역할을 병행하는 데 있어서 문제는 없다.



향후 평가의 핵심은 현재의 출루 능력과 수비 안정성을 얼마나 지속할 수 있는지 여부다. 동시에 상대 투수에 대한 대응력과 장기적인 타격 지표 개선 여부도 주요 판단 기준이 될 것이다는 분석이다.



현재까지는 나쁘지 않다. 특유의 안정감있는 플레이를 통해 실전에 강한 타입임을 입증하고 있다. 고점은 크게 찍지 못하더라도 꾸준함을 통해 팀에 기여할 스타일로 기대된다. 시즌 진행에 따라 역할 고정 여부와 기여도는 추가적으로 검증될 전망이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 데일의 장점은 폭발력보다는 꾸준함이다.계약금 4만, 연봉 7만, 옵션 4만 달러 등 총액 15만 달러에서도 알 수 있듯이 데일은 비교적 낮은 조건으로 영입된 선수다. 현재까지의 기용 결과를 보면, 투자 대비 효율성 측면에서는 긍정적인 결과가 기대된다.유격수 포지션의 특성상 수비 안정성과 기본적인 출루 능력 확보는 전력 구성에서 중요한 요소다. 데일은 해당 기준을 일정 수준 충족시키며 팀 전력 공백을 보완하는 역할을 수행하고 있다. 다만 공격 생산력 측면에서 상위 타순 기용을 고려할 정도는 아직 아니다. 장타력과 득점 생산 능력은 제한적이며, 이는 향후 기용 범위를 결정하는 요소로 작용할 가능성이 크다.그럼에도 불구하고 시즌 초반 흐름만 놓고 보면, 데일은 공수에서 충분히 제 역할을 할 것으로 보인다. 하위 타선 고정 자원 및 내야 유틸리티 역할을 병행하는 데 있어서 문제는 없다.향후 평가의 핵심은 현재의 출루 능력과 수비 안정성을 얼마나 지속할 수 있는지 여부다. 동시에 상대 투수에 대한 대응력과 장기적인 타격 지표 개선 여부도 주요 판단 기준이 될 것이다는 분석이다.현재까지는 나쁘지 않다. 특유의 안정감있는 플레이를 통해 실전에 강한 타입임을 입증하고 있다. 고점은 크게 찍지 못하더라도 꾸준함을 통해 팀에 기여할 스타일로 기대된다. 시즌 진행에 따라 역할 고정 여부와 기여도는 추가적으로 검증될 전망이다. 제리드데일 아시아쿼터 유격수 호주리그출신 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '불가능을 지운 남자' 페레이라, 헤비급까지 겨눈다

KIA 타이거즈가 아시아 쿼터로 영입한 유격수 제리드 데일은 시범경기에서의 부진을 딛고 정규시즌에서는 초반부터 안정된 플레이를 보여주고 있다.KIA 타이거즈가 아시아 쿼터로 영입한 유격수 제리드 데일(26, 우투우타)은 시즌 개막 전까지 '불안한 선수'다는 혹평에 시달렸다. 제한적인 기대 속에 평가됐다. 일본프로야구와 호주리그 경험을 바탕으로 콘택트 능력과 주루에서 장점을 가진 자원으로 분류됐으나, 시범경기에서는 뚜렷한 경쟁력을 입증하지 못했다.타격에서는 안타 생산력이 부족했고, 출루 이후 경기 흐름을 주도하는 모습도 제한적이었다. 이에 따라 테이블세터 기용 가능성은 낮아졌고, 주전 유격수 경쟁에서도 확실한 우위를 점하지 못했다.수비에서는 기본적인 처리 능력은 확인됐지만, 수비 범위나 임팩트 측면에서 차별화된 강점은 드러나지 않았다. 결과적으로 개막을 앞둔 시점에서 데일은 주전보다는 백업 또는 플래툰 자원으로 분류되는 경향이 있었다.이 같은 평가는 팀 상황과도 연관이 있었다. KIA는 골든글러브 출신 유격수 박찬호의 이적으로 인해 해당 포지션에 공백이 발생한 상태였고, 외부 영입 자원에 대한 기대치가 상대적으로 높았다. 비교적 낮은 계약 규모로 영입되었음에도 불구하고 즉시 전력감으로서의 검증이 요구되는 상황이었다.데일은 개막전에서 선발 라인업에 포함되지 않았으나, 이후 출전 시간을 늘려나가며 타격과 주루에서 일정 수준의 생산성을 보이기 시작했다. 2경기에서 8타수 3안타, 2타점, 1득점, 1볼넷, 타율 0.375다.타격에서는 장타보다는 단타와 출루 중심의 접근을 유지하고 있다. 상대 투수와의 승부에서 투구 수를 늘리고, 인플레이 타구를 만드는 데 집중하는 모습이다. 이를 통해 하위 타선에서 출루 역할을 수행하며 상위 타선으로 연결하는 플레이를 보여주고 있다.주루에서는 평균 이상의 기동력을 바탕으로 추가 진루 및 도루 시도를 병행한다. 이는 공격 전개 과정에서 상대 수비에 부담을 주는 요소로 작용하고 있다는 분석이다.수비에서는 유격수로서 안정적인 송구와 기본적인 타구 처리 능력을 유지하고 있다. 실책을 최소화하는 운영이 특징이며, 필요에 따라 다른 내야 포지션 소화도 가능해 전력 운용 측면에서 활용도가 높다.상위 타선 자원으로 분류되기보다는, 하위 타선에서 출루 및 연결 기능을 수행하는 역할에 적합한 선수로 평가된다.