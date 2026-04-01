산소호흡기 착용한 류이치 사카모토가 마지막까지 놓지 않은 것

영화사 진진

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"나는 앞으로 몇 번이나 더 보름달을 볼 수 있을까?"

다큐멘터리 <류이치 사카모토 : 다이어리> 스틸컷01.다큐멘터리 작품의 문법적 측면에서 이 작품을 평가하자면 아쉬움이 짙게 남는다. 결과부터 이야기하자면 그렇다. 파편적이어서다. 한 사람의 일기, 매일이 독립적일 수밖에 없는 그 기록을 따라 선형적으로 늘어놓다 보니 어쩔 수 없다는 것 정도는 이해한다. 처음부터 온전히 기획되거나 준비되지 못한 채, 유족들이 제공한 자료라는 한계도 분명 있었을 것이다. 충분한 시간 속에서 짜임새 있는 구성을 마련할 여유가 있었다면, 흩어져 있는 기록 사이에서도 작품 스스로가 설 수 있는 길 하나 정도는 분명히 찾을 수 있지 않았을까 하는 생각이다. 시작과 함께 피아노가 어떻게 자연으로 돌아가는지 관찰하기 위해 뉴욕집 뒤뜰에 피아노 한 대를 놓아두던 류이치 사카모토의 모습을 생각하면 더욱 그렇다. 그 행위에는 단순한 관찰 이상의 의미가 있고, 이번 작품은 그 자리를 관통하며 선명히 드러내는 일에 실패한다.처음부터 이런 이야기를 꺼낼 수 있는 까닭은, 그렇다고 해서 이 작품 <류이치 사카모토 : 다이어리>가 가진 의미가 퇴색되거나 변질되는 것은 조금도 아니어서다. 어떤 이야기는 이제 곁을 떠나고 존재하지 않는 이를 선명히 되돌려놓는 힘을 보여주기도 하지만, 한 사람의 존재성, 그가 남기고 간 생(生)의 흔적이 도리어 작품을 붙드는 경우도 있다. 2019년 봄으로부터 2023년의 다시 봄, 류이치 사카모토가 세상을 떠날 때까지의 기록. 이 경우가 그렇다. 이 시간은 오모리 켄쇼 감독에 의해 탄생한 플롯과 스토리가 아닌, 마지막까지 자신의 세상을 깊이 탐구하고 사랑하고자 했던 존재에 의해 선명히 그려진다. 어쩌면, 오늘 이 글 역시, 다큐멘터리 작품이 아닌 그에 대한 이야기가 될지 모르겠다.02.기본적으로 이 작품은 2020년 12월, 간에서 발견된 종양과 4기 암 선고를 시작으로 2021년 폐 전이와 합병증으로 공식 활동을 중단하게 되기까지, 그리고 2022년의 항암치료 시작 이후 타계에 이르기까지의 시간 전반을 담고 있다. 류이치 사카모토라는 인물이 살아낸 생의 마지막 3년 정도의 시간이 그려지는 셈이다. 그 과정에는 그의 외형적 변화와 함께 삶과 죽음을 바라보는 관점도 함께 놓인다. 얼마 남지 않았다는 사실을 알고 있는 현재의 이야기, 조금 더 정확히 말하면 무한한 시간 속에서 조금씩 사라지는 개인의 감각에 대한 지점이다.사실 그는 이런 변화를 이미 한번 겪은 바 있다. 지난 2014년 갑작스럽게 인후암 3기 판정을 받으면서다. 자신이 겪게 될 것이라고는 생각하지 못했던 암 투병을 하는 동안 음악과 세계를 바라보는 관점이 달라져 버린다. 얼마나 더 음악 활동을 지속할 수 있을지 장담할 수 없는 상황 속에서, 긴 시간은 아니지만 모든 활동 또한 잠정적으로 중단하게 된다. (1년 정도의 휴식기 이후 알레한드로 곤잘레스 이냐리투 감독의 요청으로 영화 <레버넌트 : 죽음에서 돌아온 자>로 활동을 재개한 이후 10년 정도 활동을 더 이어간 셈이다.) 당시 촬영 중이던 첫 번째 다큐멘터리 <류이치 사카모토 : 코다>(2018)의 방향이 반핵활동가이자 환경운동가로서의 모습을 담고자 했던 것에서 현재의 모습으로 선회하게 되는 이유도 여기에 있었다.두 작품의 결말 이후 그에게 주어지는 삶의 형태는 분명 다르지만, 상황적으로 공유하게 되는 부분에 있어 유사한 지점들이 분명히 있다. (지난 작품 이후에는 조금의 시간이 더 주어졌고, 이번 작품의 끝에서는 그렇지 못했다.) 일종의 태도 같은 것이다. 그중에서도 가장 선명하게 드러나는 것은, 상실을 경험하는 와중에도 자신의 세계를 더욱 또렷하게 바라보려는 곧은 마음이다. 그는 무엇을 잃어가고 있는지를 인식하면서도, 동시에 무엇을 보고 듣고 느끼고 있는지를 놓치지 않고자 한다. 이렇게 지속되는 태도야말로, 변화를 감지한 이후의 시간 속에서 그가 어떤 방식으로 자신의 세계를 이어가고자 했는지 설명하는 하나의 단서가 된다.