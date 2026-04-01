'불가능을 지운 남자' 페레이라, 헤비급까지 겨눈다

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이제 헤비급에서 활약하게될 페레이라의 마지막 목표는 3체급 정복이다.UFC 제공
헤비급 도전과 GOAT 논쟁… 역사를 바꿀 마지막 퍼즐
현재 페레이라는 또 하나의 도전을 준비 중이다. 바로 UFC 최상위 체급인 헤비급 정복이다. 미들급과 라이트헤비급을 석권한 그가 헤비급까지 제패할 경우, 이는 MMA 역사상 전례 없는 업적으로 기록될 가능성이 크다.
이 과정에서 가장 큰 관심사는 존 존스(39, 미국)와의 맞대결이다. 만약 둘의 맞대결이 실현된다면 '역대 최고'를 가리는 상징적인 매치가 될 수 있다. 팬들이 가장 원하는 승부 중 하나이기도 하다.
오랜 기간 GOAT 논쟁의 중심에 서 있던 존스는 성적만 놓고보면 가장 근접한 선수 중 한 명이지만 '역사상 최악의 빌런'이라는 혹평에서도 알 수 있듯이 사생활과 인성 등에서 문제가 많다. 조르주 생 피에르(45, 캐나다)같은 경우 팬들 사이에서 '인간 수면제'로 불릴만큼 파이팅 스타일이 지루하기 짝이 없었다.
반면 페레이라는 커리어, 서사, 인성, 화끈한 파이팅 스타일 등 여러 가지 요소를 두루두루 충족시키고 있다. 입식과 종합을 모두 제패한 이력, 두 체급 챔피언 달성, 패배를 딛고 일어서는 서사, 그리고 상대를 존중하는 태도까지 더해지며 '완성형 챔피언'에 가까운 모습을 보여주고 있다.
물론 헤비급은 완전히 다른 세계다. 체격과 파워, 경기 양상 모두가 달라지는 만큼 쉬운 도전이 될 수는 없다. 그럼에도 불구하고 지금까지의 행보는 그가 단순한 도전자가 아니라, 역사를 새로 쓰는 인물임을 보여준다.
만약 페레이라가 헤비급까지 제패하는 데 성공한다면, 격투기 역사에서 'GOAT'라는 단어는 더 이상 논쟁의 대상이 아닌 그를 중심으로 하나의 고유명사처럼 쓰여질 가능성이 크다. 포아탄의 다음 행보에 전 세계 격투기 팬들의 시선이 집중되고 있는 이유다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기