윗집 부부의 은밀한 초대, 그리고 아랫집 부부의 균열

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영화 <윗집 사람들>의 한 장면.하정우 '감독'은 2013년과 2015년에 이어 2025년에만 두 작품의 연출과 각본을 맡아 세상에 내놓았다. 첫 작품 <롤러코스터>를 제외하고는 주연까지 도맡았지만, 흥행에서는 아쉬운 결과를 남겼다. 특히 2020년대 들어 주연작들 역시 기대만큼의 성과를 거두지 못하며, '하정우 수난 시대'라는 말이 나와도 이상하지 않을 정도다.그런 와중에 가장 최근 연출작 <윗집 사람들>은 극장 개봉 3개월 만에 넷플릭스에 공개되며 큰 화제를 모으고 있다. 관객 수는 55만 명에도 미치지 못했지만, OTT에서는 연일 1위를 기록하고 있다. 파격적이면서도 은밀한 이야기가 개인 시청 환경에서 더욱 강하게 작용한 것으로 보인다. 동시에, 흥행에 실패한 기대작들이 빠르게 OTT로 이동하는 최근 흐름도 엿보인다.하정우는 특유의 연기 톤과 연출 톤을 꾸준히 유지하고 있다. 2000년대 <용서받지 못한 자> <비스티 보이즈> <멋진 하루>에서 보여준 그 톤, 짧은 호흡의 능글맞은 농담과 지질하지만 어딘가 사랑스러운 캐릭터들 말이다. 오랜 시간 사랑받아 왔지만, 점차 호불호가 갈리는 것도 사실이다. <윗집 사람들> 역시 예외는 아니다.격렬하고 다층적인 관계를 지향하는 윗집 부부의 김 선생은, 한문을 가르친다는 설정부터 이채롭다. 그는 아내 수경과 함께 아랫집 부부를 방문해 일종의 '공략'을 시작한다. 자신들의 생활 방식과 가치관을 전파하려는 것이다. 그들은 단순한 방해자일까, 아니면 변화의 계기를 제공하는 존재일까.