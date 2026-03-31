윗집 부부의 은밀한 초대, 그리고 아랫집 부부의 균열

미대에서 강사로 일하는 정아와 독립영화를 연출하다가 8부작 시리즈를 맡게 된 현수는 부부다. 하지만 각자의 방을 쓰는 것은 물론, 하루에 한 번 얼굴을 보는 것도 쉽지 않다. 와중에 윗집에서는 매일 밤 광란의 성관계를 하는 듯 층간 소음이 심하다. 언젠가 한 번 제대로 윗집에 이야기해야겠다고 생각하던 차에, 윗집을 초대하기에 이른다.
고등학교에서 한문을 가르치는 김 선생과 정신과 전문의 수경 역시 부부다. 아랫집에 심각한 층간 소음을 유발할 만큼 육체적으로 격정적인 사이일 뿐 아니라, 함께 요가를 즐기며 정신적으로도 강한 교감을 나누는 듯하다. 미안한 마음에 언젠가 한 번 아랫집을 방문해야겠다고 생각하던 찰나였다.
달라도 너무 다른 두 부부, 그래도 어른인 만큼 스몰 토크로 대화를 이어간다. 그런데 김 선생이 정아를, 수경이 현수를 유혹하는 듯한 행동을 취한다. 정아와 현수는 당황하면서도 완전히 거부하지는 않는 모습이다. 그러다 분위기가 무르익었다고 판단했는지, 윗집 부부는 아랫집 부부에게 파격적인 제안을 건네는데…
하정우식 코미디, 그리고 욕망의 실험