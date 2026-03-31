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윗집 부부의 은밀한 초대, 그리고 아랫집 부부의 균열

윗집 부부의 은밀한 초대, 그리고 아랫집 부부의 균열

[영화 리뷰] <윗집 사람들>

김형욱(singenv)
26.03.31 16:36최종업데이트26.03.31 16:36
미대에서 강사로 일하는 정아와 독립영화를 연출하다가 8부작 시리즈를 맡게 된 현수는 부부다. 하지만 각자의 방을 쓰는 것은 물론, 하루에 한 번 얼굴을 보는 것도 쉽지 않다. 와중에 윗집에서는 매일 밤 광란의 성관계를 하는 듯 층간 소음이 심하다. 언젠가 한 번 제대로 윗집에 이야기해야겠다고 생각하던 차에, 윗집을 초대하기에 이른다.

고등학교에서 한문을 가르치는 김 선생과 정신과 전문의 수경 역시 부부다. 아랫집에 심각한 층간 소음을 유발할 만큼 육체적으로 격정적인 사이일 뿐 아니라, 함께 요가를 즐기며 정신적으로도 강한 교감을 나누는 듯하다. 미안한 마음에 언젠가 한 번 아랫집을 방문해야겠다고 생각하던 찰나였다.

달라도 너무 다른 두 부부, 그래도 어른인 만큼 스몰 토크로 대화를 이어간다. 그런데 김 선생이 정아를, 수경이 현수를 유혹하는 듯한 행동을 취한다. 정아와 현수는 당황하면서도 완전히 거부하지는 않는 모습이다. 그러다 분위기가 무르익었다고 판단했는지, 윗집 부부는 아랫집 부부에게 파격적인 제안을 건네는데…

하정우식 코미디, 그리고 욕망의 실험

영화 <윗집 사람들>의 한 장면.
영화 <윗집 사람들>의 한 장면.바이포엠스튜디오

하정우 '감독'은 2013년과 2015년에 이어 2025년에만 두 작품의 연출과 각본을 맡아 세상에 내놓았다. 첫 작품 <롤러코스터>를 제외하고는 주연까지 도맡았지만, 흥행에서는 아쉬운 결과를 남겼다. 특히 2020년대 들어 주연작들 역시 기대만큼의 성과를 거두지 못하며, '하정우 수난 시대'라는 말이 나와도 이상하지 않을 정도다.

그런 와중에 가장 최근 연출작 <윗집 사람들>은 극장 개봉 3개월 만에 넷플릭스에 공개되며 큰 화제를 모으고 있다. 관객 수는 55만 명에도 미치지 못했지만, OTT에서는 연일 1위를 기록하고 있다. 파격적이면서도 은밀한 이야기가 개인 시청 환경에서 더욱 강하게 작용한 것으로 보인다. 동시에, 흥행에 실패한 기대작들이 빠르게 OTT로 이동하는 최근 흐름도 엿보인다.

하정우는 특유의 연기 톤과 연출 톤을 꾸준히 유지하고 있다. 2000년대 <용서받지 못한 자> <비스티 보이즈> <멋진 하루>에서 보여준 그 톤, 짧은 호흡의 능글맞은 농담과 지질하지만 어딘가 사랑스러운 캐릭터들 말이다. 오랜 시간 사랑받아 왔지만, 점차 호불호가 갈리는 것도 사실이다. <윗집 사람들> 역시 예외는 아니다.

격렬하고 다층적인 관계를 지향하는 윗집 부부의 김 선생은, 한문을 가르친다는 설정부터 이채롭다. 그는 아내 수경과 함께 아랫집 부부를 방문해 일종의 '공략'을 시작한다. 자신들의 생활 방식과 가치관을 전파하려는 것이다. 그들은 단순한 방해자일까, 아니면 변화의 계기를 제공하는 존재일까.

현대 부부 관계에 던지는 불편한 질문

영화 <윗집 사람들>의 한 장면.
영화 <윗집 사람들>의 한 장면.바이포엠스튜디오

윗집 사람들의 행태는 비현실적이면서도 분명한 상징성을 띤다. 같은 공간에 살면서도 하나가 되지 못하는 아랫집 부부에게, 육체적·정신적·관계적 변화를 촉발하는 '특단의 계기'로 등장한 존재들이다. 즉 윗집 사람들은 현대 부부 관계에 대한 일종의 문제 제기다.

이른바 '현대적인 부부'는 서로의 삶을 존중하고 영역을 침범하지 않는 관계를 지향한다. 하지만 그 과정에서 서로를 이해하려는 노력마저 줄어드는 경우가 많다. 점점 멀어지고, 결국 돌이킬 수 없는 지점에 이르기도 한다. 과연 이러한 관계가 건강한 것일까, 아니면 단지 갈등을 회피하기 위한 포장일 뿐일까.

영화는 코미디로 시작해 드라마로 마무리된다. 가벼운 농담과 파격적인 설정 속에서 억눌린 감정이 폭발하고, 말하지 못했던 욕망이 드러난다. 결국 눈물을 동반한 감정의 해소로 이어진다. 어찌 보면 이 영화는 아랫집 부부를 위한 독특한 '부부 상담'에 가깝다. 정교하게 설계된 구조 속에서, 윗집 사람들의 유머와 도발은 감정을 끌어내기 위한 장치로 기능한다.

여러모로 독특하고 흥미로운 작품이다. 현재 한국 영화 메인스트림에서는 쉽게 보기 힘든 유형이기에 더욱 돋보인다. 다만 한 걸음 더 나아가 끝까지 밀어붙였더라면 어땠을까 하는 아쉬움도 남는다. 유머든 감정이든, 그 '끝'을 보여줬다면 훨씬 더 강렬하고 재밌는 영화가 되었을 것이다.

덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
윗집사람들 하정우 현대적인부부 관계 감정

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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