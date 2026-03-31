'평가전 5연패' 가나, 오토 아도 감독 경질... 본선 2개월 앞두고 '승부수'

2회 연속 월드컵 진출을 이뤄냈으나 최근 평가전에서 5연패를 기록한 오토 아도 가나 대표팀 감독이 전격 해임됐다.오토 아도 감독이 이끄는 가나 축구대표팀은 31일 오전 3시 45분(아래 한국시간) 독일 슈투트가르트에 자리한 MHP 아레나에서 열린 율리안 나겔스만 감독의 독일 대표팀과 평가전서 2대 1로 패배했다.월드컵 본선 진행에 성공한 두 팀의 맞대결이었기에 시선은 더욱 쏠릴 수밖에 없었다. FIFA 랭킹 10위 독일과 72위에 자리한 가나의 격돌. 객관적인 전력상 독일이 우세할 거라고 예측됐고, 흐름 역시 예상대로 흘러갔다. 전반 초반 볼테마데·비르츠가 슈팅을 날리며 기세를 올린 가운데 전반 45분 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 하베르츠가 깔끔하게 성공시켰다.선제 일격을 가한 독일은 후반 24분 압둘 파타우가 왼발 슈팅을 허용하며 동점 골을 내줬지만, 끝내 승리를 쟁취하는 데 성공했다. 후반 44분 사네의 헤더 패스를 받은 운다브가 절묘한 오른발 슈팅으로 역전 스코어를 만들었다. 이후 결정적 장면은 나오지 않으면서 종료됐다.패배를 떠안은 가나는 종료 직후 충격적인 소식을 전해 들었다. 바로 이들의 사령탑인 오토 아도 감독이 전격 해임된 것. 가나축구협회는 31일 공식 채널을 통해 "가나축구협회(GFA)는 오토 아도 감독을 즉각 경질했다"라고 발표했다.이어 "그의 기여에 감사를 전하며 향후 행운을 기원한다. 또 대표팀의 새로운 기술적 방향은 추후 발표될 예정이다"라고 끝맺음을 지었다. 본선을 약 2개월을 앞둔 시점, 충격적인 결단을 내린 가나축구협회다. 가나는 2000년대 이후 꾸준한 성장 곡선을 그리면서 아프리가를 대표하는 강호 중 하나로 자리매김했다.2006년 독일 대회에서 처음 모습을 드러냈던 이들은 16강에 오르면서 가나 축구를 전 세계 팬 머릿속에 각인시켰고, 이어 2010 남아공 월드컵에서는 8강에 진출하며 돌풍을 일으켰다. 비록 2014 브라질 월드컵 조별 탈락이라는 아픔이 있었지만, 마이클 에시엔(은퇴)·아사모아 기안(은퇴)·콰드워 아사모아(은퇴) 등 걸출한 자원들이 등장하며 행복한 시기를 보냈다.2018 러시아 월드컵을 앞두고는 내리막을 걸어야만 했다. 황금세대의 퇴장으로 전력이 서서히 약해졌고, 3차 예선에서는 이집트·우간다에 밀려 본선 진출에 실패했다. 강호의 자리에서 내려오고 있던 가운데 가나는 아프리카 네이션스컵에서도 이렇다 할 성적을 내지 못했고, 결국 자국 레전드 출신 오토 아도 감독을 선임하는 결단을 내렸다.1975년생인 그는 선수 시절 도르트문트·마인츠·함부르크 등 독일 무대에서 활약했고, 대표팀에 첫 월드컵 진출을 선물(2006)한 입지 전적의 인물이다. 은퇴 이후 독일·덴마크에서 지도자 경력을 쌓은 아도는 2021년 9월, 가나축구협회의 제안을 받고 대표팀 임시 사령탑에 올랐다. 풍부하지 않은 경력 탓에 의심의 시선도 있었으나 이를 실력으로 이겨내는 데 성공했다.월드컵 예선에서 남아프리카 공화국·에티오피아를 제압하며 플레이오프로 향했고, 여기서도 나이지리아와 혈투 끝에 승리하면서 8년 만에 본선 진출을 이끌었다. 카타르 월드컵에서는 벤투호와 H조에 속해 1승 2패라는 나쁘지 않은 성적을 기록하며 박수를 받았지만, 아도 감독은 대회 종료 직후 스스로 사임하는 결론을 내렸다.이후 도르트문트 스카우트로 돌아갔던 그는 2024년 3월, 다시 가나 대표팀에 복귀했다. 출발은 좋지 않았다. 2025 모로코 아프리카 네이션스컵 본선 진출에 실패하며 부정적 여론이 형성된 것. 하지만, 북중미 월드컵 최종 예선에서 I조에 속해 8승 1무 1패 승점 25점이라는 압도적인 성적을 과시하면서 반등에 성공했고, 2회 연속 본선 무대로 가나를 이끌었다.지난해 10월 본선행을 확정한 직후 월드컵 준비에 나선 오토 아도 감독. 카타르 대회에서 맛본 탈락이라는 아픔을 설욕하기 위해 필사의 준비를 했으나 성적이 좋지 않았다. 11월 일본과 홍명보호에 2연패를 당한 가운데 12월에는 남아공에 1-0으로 패배했다. 이어 지난 28일 오스트리아에 5-1로 완패했고, 독일에까지 무너지면서 여론은 급격하게 악화됐다.결국 이를 견디지 못한 가나축구협회는 아도 감독을 경질하는 결단을 내렸고, 월드컵 2개월을 앞두고 새판짜기에 나서야만 하는 상황에 봉착했다.이는 상당한 승부수다. 평가전에서 성적이 나오지 않더라도, 본선이 얼마 남지 않은 상황이기에 사령탑을 경질하는 사례는 굉장히 드물다. 하지만, 가나축구협회는 아도 감독이 보여준 단점을 견디지 못했다. 본선 확정 후 5경기를 치르면서 득점은 단 2골에 불과했고, 실점은 무려 11점에 달했다. 그야말로 공수 균형이 완벽하게 무너진 것.일관성도 부족했다. 4-4-1-1, 3-4-2-1, 5-4-1 등과 같이 완벽하게 정해진 플랜 A 전술은 전무했고, 팀에 따라 전형을 바꾸는 일이 굉장히 잦았다. 결국 매번 바뀌는 전형 탓에 선수들은 빠르게 적응하지 못하면서 경기력이 올라오지 않았고, 처참한 결과를 낳았다.본 대회 2개월을 앞둔 시점. 아도 감독과 결별한 가나는 본선에서 험난한 상대들이 대기하고 있다. L조에 속한 이들은 잉글랜드·크로아티아·파나마와 한 조에 묶였다. 파나마를 제외하면 쉽지 않은 상대들이 대기하고 있는 가운데 사령탑 경질이라는 결단이 어떤 결과를 초래할지 귀추가 주목되고 있다.물론, 속단하기는 이르다. 당장 2018 러시아 월드컵을 앞뒀던 일본은 할릴호지치 감독을 대회 직전 경질하는 결단을 내렸고, 본선에서 16강에 오르는 쾌거를 맛봤다. 이어 직전 카타르에서도 모로코 역시 할릴호지치를 내치고 레그라기 감독을 선임하며 4강이라는 쾌거를 달성하는 데 성공했다.그야말로 독이 될 지, 결정적인 승부수가 될지는 본 대회를 들어가 봐야만 알 수 있다는 것.한편, 가나는 오는 5월 23일 본선을 앞두고 소집되어 멕시코와 웨일스(6월 2일)를 상대로 월드컵을 대비하게 된다.