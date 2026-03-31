'중량급 희망' 이이삭, UFC 입성... 5월 마카오서 데뷔전

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26번째 코리안 UFC 파이터 이이삭UFC 제공
국내 종합격투기(MMA) 유망주 이이삭(26, 코리안탑팀)이 세계 최고 무대 UFC에 입성한다. UFC는 최근 이이삭과의 계약을 발표하며 그의 데뷔전을 오는 5월 30일 중국 마카오 갤럭시 아레나에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 송야동 vs. 피게레도' 대회로 확정했다.
이번 계약은 여러 측면에서 의미가 크다. 최근 UFC 진출 경로가 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)'나 '로드 투 UFC'를 중심으로 재편된 상황에서, 이이삭은 별도의 선발 프로그램 없이 곧바로 계약을 따낸 보기 드문 사례다. 이는 그가 이미 국제 무대에서 경쟁력을 입증한 선수로 평가받았다는 방증으로 해석된다.
이이삭은 한국인 26번째 UFC 파이터로 이름을 올리게 됐다. 특히 상대적으로 선수층이 얇은 중량급에서의 진출이라는 점에서 의미가 더 크다. 한국 MMA는 그동안 라이트급 이하 체급에서 두각을 나타낸 반면, 미들급 이상의 체급에서는 꾸준한 성과를 내는 데 어려움을 겪어왔다. 이런 흐름 속에서 등장한 이이삭은 새로운 가능성을 제시할 자원으로 주목받고 있다.
유도 기반의 탄탄한 그래플링과 공격적인 경기 운영을 동시에 갖춘 그는 기존 한국 선수들과는 또 다른 파이팅 스타일을 보여줄 것으로 기대된다. 데뷔전 결과에 따라 단숨에 주목받는 신예로 떠오를 가능성도 충분하다.
DWCS 출신 '피니셔'와 격돌…데뷔전부터 시험대
미들급(83.9kg)으로 치러질 이이삭의 데뷔전 상대는 루이스 펠리피 지아스(31, 브라질)로, 만만치 않은 전력을 자랑하는 신예다. 지아스는 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈'를 통해 UFC 계약을 따낸 정통 코스를 밟은 선수로, 이미 검증된 실력을 갖추고 있다.
그는 브라질 지역 단체에서 두 차례 챔피언에 오른 경험을 지니고 있으며, 통산 전적에서도 높은 피니시 비율을 기록중이다. 통산 17승 중 판정승이 단 한번 밖에 없는 것에서도 알 수 있듯이 공격적인 성향이 강한 파이터다. 경기 초반부터 끊임없이 압박을 펼치며 타격 혹은 서브미션 승리를 노리는 유형이다.
이이삭 역시 피니시 능력에서는 뒤지지 않는다. 그의 전적 또한 KO와 서브미션 승리가 높은 비중을 차지하며, 승부를 장기전으로 끌고 가기보다는 결정적인 순간을 만들어내는 데 강점을 보인다. 통산 8승중 넉아웃 승리가 4번(50%), 서브미션 승리가 3번(38%)인 것이 이를 입증한다.
이 때문에 이번 경기는 단순한 신인 맞대결을 넘어, 누가 먼저 흐름을 장악하느냐에 따라 결과가 갈리는 '하이리스크 하이리턴' 승부가 될 가능성이 크다.
전문가들은 이번 경기를 사실상 '50대50'으로 보고 있다. 두 선수 모두 데뷔전이라는 부담을 안고 있지만 동시에 강한 인상을 남겨야 한다는 동기부여도 크다. 특히 UFC에서 첫 경기 결과는 향후 커리어 방향을 결정짓는 중요한 요소로 작용하는 만큼, 초반부터 치열한 공방전이 펼쳐질 것으로 예상된다.