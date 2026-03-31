'1번 카드' 적중…롯데, 레이예스와 함께 날아오르다

롯데 자이언츠

빅터 레이예스 1번 효과는 롯데 타선 전체에 시너지효과를 불러일으키고 있다는 평가다.롯데의 초반 상승세는 우연이라 보기 어렵다. 시범경기에서 이미 8승 2무 2패, 승률 0.800으로 1위를 기록하며 준비된 전력을 보여줬고, 정규시즌에서도 그 흐름을 그대로 이어가고 있다.특히 투타 밸런스가 돋보인다. 개막전 선발 엘빈 로드리게스는 5이닝 무실점으로 안정적인 데뷔전을 치렀고, 2선발 제레미 비슬리 역시 5이닝 1실점으로 역할을 다했다. 타선에서는 윤동희, 전준우, 손호영 등 기존 자원들이 고르게 활약하며 특정 선수 의존도를 낮추고 있다.무엇보다 고무적인 부분은 공격 패턴의 변화다. 지난해 팀 홈런 최하위에 머물렀던 롯데는 단 두 경기 만에 7홈런을 기록하며 장타력 문제를 단숨에 해소했다. 레이예스를 시작으로 한 상위 타선의 압박, 그리고 중심타선의 결정력이 맞물리면서 득점 효율이 크게 향상된 모습이다.시즌은 이제 막 시작됐지만, 롯데의 초반 경기력은 단순한 '기세' 이상의 구조적 변화를 보여주고 있다. 특히 레이예스를 중심으로 한 '강한 1번' 전략은 상대 투수 운영에 직접적인 영향을 미치며 경기 흐름 자체를 바꾸고 있다.상대 입장에서는 1회부터 장타를 허용할 가능성을 고려해야 하고, 이는 곧 투구 패턴과 볼 배합의 변화를 강요한다. 결과적으로 후속 타자들에게까지 부담이 전이되는 구조다. 실제로 레이예스 뒤에 배치된 타자들이 보다 편안한 상황에서 타격에 임하며 시너지 효과를 내고 있다는 평가다.물론 변수는 존재한다. 시즌이 진행되면서 상대 팀들의 분석이 본격화될 가능성이 크고, 체력 관리 역시 중요한 요소로 떠오른다. 그럼에도 불구하고 현재 롯데가 보여주는 경기력은 상위권 경쟁을 충분히 기대하게 만드는 수준이다.결국 핵심은 지속성이다. 레이예스의 타격 페이스와 출루 능력이 유지되고, 팀 전체의 공격 구조가 흔들리지 않는다면 롯데의 초반 돌풍은 장기적인 경쟁력으로 이어질 가능성이 크다. 지금의 롯데는 더 이상 '봄에만 강한 팀'이 아닌, 시즌 전체를 위협할 수 있는 전력으로 평가받고 있다.