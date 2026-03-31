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'1번 카드' 적중…롯데, 레이예스와 함께 날아오르다

'1번 카드' 적중…롯데, 레이예스와 함께 날아오르다

레이예스 2홈런 5타점, 리드오프의 새로운 기준

김종수(oetet)
26.03.31 12:30최종업데이트26.03.31 12:30
빅터 레이예스의 1번 카드는 현재까지는 성공적이다.
빅터 레이예스의 1번 카드는 현재까지는 성공적이다.롯데 자이언츠

2026시즌 초반 롯데 자이언츠의 기세가 심상치 않다. 시범경기에서 확인된 상승 흐름은 정규시즌 개막과 동시에 결과로 이어졌고, 원정에서 치른 개막 2연전을 모두 승리로 장식하며 단숨에 리그 판도를 뒤흔들고 있다.

롯데는 3월 28~29일 대구에서 열린 삼성 라이온즈와의 2연전에서 각각 6-3, 6-2로 승리하며 2연승을 기록했다.

특히 주목할 점은 경기 내용이다. 롯데는 두 경기에서 무려 7개의 홈런을 몰아치며 지난 시즌 약점으로 지적됐던 장타력을 단숨에 보완했다. 동시에 마운드 역시 안정적인 운영을 보이며 공수 양면에서 균형 잡힌 전력을 과시 중이다. 단순한 연승 이상의 의미를 지닌 출발이라는 평가가 나오는 이유다.

이 상승세의 중심에는 외국인 타자 빅터 레이예스(32, 우투양타)가 있다. 특히 눈에 띄는 변화는 그의 타순이다. 기존 중심 타선이 아닌 1번 타자로 전진 배치된 그는 개막과 동시에 결과로 응답했다.

레이예스는 개막 2연전에서 2경기 연속 홈런을 기록하며 총 2홈런 5타점을 쓸어 담았다. 여기에 첫 경기 5타수 2안타 2타점, 두 번째 경기에서는 2타수 1안타(홈런) 3볼넷 3타점으로 출루 능력까지 입증했다. 결과적으로 단순한 장타 생산을 넘어, 출루와 득점 창출을 동시에 수행하며 리드오프 역할을 완벽히 수행했다.

특히 두 번째 경기에서는 3볼넷을 얻어내며 한 경기 4출루를 기록, 상대 배터리를 지속적으로 압박하는 모습을 보였다. 이는 기존의 '빠른 발 중심 1번 타자' 개념과는 다른, 장타력과 출루를 겸비한 현대형 리드오프의 전형적인 사례다.

이 같은 변화는 데이터에서도 의미가 있다. 레이예스는 2024년 202안타, 2025년 187안타를 기록한 리그 대표 교타자였지만, 동시에 병살타가 많다는 약점도 있었다. 그러나 1번 타순으로 이동하면서 주자가 없는 상황에서 타석에 들어서는 빈도가 늘었고, 이는 자연스럽게 약점 보완으로 이어졌다. 결과적으로 장점은 극대화하고 단점은 최소화하는 구조가 만들어진 셈이다.

빅터 레이예스 1번 효과는 롯데 타선 전체에 시너지효과를 불러일으키고 있다는 평가다.
빅터 레이예스 1번 효과는 롯데 타선 전체에 시너지효과를 불러일으키고 있다는 평가다.롯데 자이언츠

시범경기 1위→개막 2연승, 우연 아닌 흐름

롯데의 초반 상승세는 우연이라 보기 어렵다. 시범경기에서 이미 8승 2무 2패, 승률 0.800으로 1위를 기록하며 준비된 전력을 보여줬고, 정규시즌에서도 그 흐름을 그대로 이어가고 있다.

특히 투타 밸런스가 돋보인다. 개막전 선발 엘빈 로드리게스는 5이닝 무실점으로 안정적인 데뷔전을 치렀고, 2선발 제레미 비슬리 역시 5이닝 1실점으로 역할을 다했다. 타선에서는 윤동희, 전준우, 손호영 등 기존 자원들이 고르게 활약하며 특정 선수 의존도를 낮추고 있다.

무엇보다 고무적인 부분은 공격 패턴의 변화다. 지난해 팀 홈런 최하위에 머물렀던 롯데는 단 두 경기 만에 7홈런을 기록하며 장타력 문제를 단숨에 해소했다. 레이예스를 시작으로 한 상위 타선의 압박, 그리고 중심타선의 결정력이 맞물리면서 득점 효율이 크게 향상된 모습이다.

시즌은 이제 막 시작됐지만, 롯데의 초반 경기력은 단순한 '기세' 이상의 구조적 변화를 보여주고 있다. 특히 레이예스를 중심으로 한 '강한 1번' 전략은 상대 투수 운영에 직접적인 영향을 미치며 경기 흐름 자체를 바꾸고 있다.

상대 입장에서는 1회부터 장타를 허용할 가능성을 고려해야 하고, 이는 곧 투구 패턴과 볼 배합의 변화를 강요한다. 결과적으로 후속 타자들에게까지 부담이 전이되는 구조다. 실제로 레이예스 뒤에 배치된 타자들이 보다 편안한 상황에서 타격에 임하며 시너지 효과를 내고 있다는 평가다.

물론 변수는 존재한다. 시즌이 진행되면서 상대 팀들의 분석이 본격화될 가능성이 크고, 체력 관리 역시 중요한 요소로 떠오른다. 그럼에도 불구하고 현재 롯데가 보여주는 경기력은 상위권 경쟁을 충분히 기대하게 만드는 수준이다.

결국 핵심은 지속성이다. 레이예스의 타격 페이스와 출루 능력이 유지되고, 팀 전체의 공격 구조가 흔들리지 않는다면 롯데의 초반 돌풍은 장기적인 경쟁력으로 이어질 가능성이 크다. 지금의 롯데는 더 이상 '봄에만 강한 팀'이 아닌, 시즌 전체를 위협할 수 있는 전력으로 평가받고 있다.

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빅터레이예스 롯데자이언츠 1번타자 강한1번

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