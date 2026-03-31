홍명보호 '운명의 날?' 월드컵 첫 상대-스리백 논란 판가름난다

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큰사진보기 ▲국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.3.29 연합뉴스

한편으로 본선에서 홍명보호의 첫 상대가 될 덴마크와 체코의 대결 역시 주목해야 한다. 두 팀 모두 유럽의 전통 강호인 만큼 어떤 팀이 와도 한국에는 쉽지 않은 상대다.



피파 랭킹 20위인 덴마크는 유럽예선 조별리그 C조에서 3승 2무 1패(승점 11·16득점·7실점)를 기록하며 스코틀랜드에 이어 2위로 PO에 진출했다.덴마크는 PO D조 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 대파하고 결승에 진출해 3회 연속 월드컵 본선 진출에 도전한다. 역대 전적에서는 한국이 1무 1패로 뒤지지만 마지막 대결은 무려 17년전인 2009년 11월(0-0)이었다.



체코는 2006년 독일 대회(조별리그 탈락) 이후 20년만의 본선 진출을 노린다. 체코는 유럽 예선 조별리그 L조에서 5승 1무 2패(18득점·8실점)를 거두며 크로아티아에 이어 조 2위로 PO에 진출했다. 아일랜드와 PO D조 준결승에서는 연장 승부 끝에 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겨 힘겹게 PO 결승 무대를 밟았다. 한국은 체코와의 역대 전적에서는 1승 2무 2패로 박빙의 승부를 펼쳤다. 가장 최근 대결은 울리 슈틸리케 감독이 이끌던 2016년 6월 원정 평가전에서 2-1로 체코에 승리한 바 있다.



덴마크는 체코전을 앞두고 수비의 중심을 잡아줘야 할 안드레아스 크리스텐센(바르셀로나)을 비롯해 주전 측면 수비수인 패트릭 도르구(맨체스터 유나이티드), 라스무스 크리스텐센(프랑크푸르트)이 부상으로 이번에 소집되지 못하며 미드필더들을 수비수로 기용해야 했을 만큼 수비진에 불안감이 있다.



체코는 덴마크보다 전력에서는 열세지만 결승전이 자국 홈에서 열린다는 이점이 있다. 체코는 지난 아일랜드전을 포함하여 홈에서는 A매치 17경기 연속 무패(13승 4무) 행진을 이어가고 있다. 다만 아일랜드전에서 연장전과 승부차기까지 치른 체력적 부담은, 낙승한 덴마크보다 더 크다는 게 변수다.



한국 입장에서는 두 팀 모두 쉽지 않지만 그나마 전력과 경험상 체코가 올라오는 것이 덴마크보다는 다소 낫다는 평가다. 홍명보호로서는 오스트리아전에서 승리를 통하여 어떻게 분위기를 반전시키고, 덴마크-체코 중 어떤 상대가 올라 올지를 대비해야 한다.





☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.3.29한편으로 본선에서 홍명보호의 첫 상대가 될 덴마크와 체코의 대결 역시 주목해야 한다. 두 팀 모두 유럽의 전통 강호인 만큼 어떤 팀이 와도 한국에는 쉽지 않은 상대다.피파 랭킹 20위인 덴마크는 유럽예선 조별리그 C조에서 3승 2무 1패(승점 11·16득점·7실점)를 기록하며 스코틀랜드에 이어 2위로 PO에 진출했다.덴마크는 PO D조 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 대파하고 결승에 진출해 3회 연속 월드컵 본선 진출에 도전한다. 역대 전적에서는 한국이 1무 1패로 뒤지지만 마지막 대결은 무려 17년전인 2009년 11월(0-0)이었다.체코는 2006년 독일 대회(조별리그 탈락) 이후 20년만의 본선 진출을 노린다. 체코는 유럽 예선 조별리그 L조에서 5승 1무 2패(18득점·8실점)를 거두며 크로아티아에 이어 조 2위로 PO에 진출했다. 아일랜드와 PO D조 준결승에서는 연장 승부 끝에 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겨 힘겹게 PO 결승 무대를 밟았다. 한국은 체코와의 역대 전적에서는 1승 2무 2패로 박빙의 승부를 펼쳤다. 가장 최근 대결은 울리 슈틸리케 감독이 이끌던 2016년 6월 원정 평가전에서 2-1로 체코에 승리한 바 있다.덴마크는 체코전을 앞두고 수비의 중심을 잡아줘야 할 안드레아스 크리스텐센(바르셀로나)을 비롯해 주전 측면 수비수인 패트릭 도르구(맨체스터 유나이티드), 라스무스 크리스텐센(프랑크푸르트)이 부상으로 이번에 소집되지 못하며 미드필더들을 수비수로 기용해야 했을 만큼 수비진에 불안감이 있다.체코는 덴마크보다 전력에서는 열세지만 결승전이 자국 홈에서 열린다는 이점이 있다. 체코는 지난 아일랜드전을 포함하여 홈에서는 A매치 17경기 연속 무패(13승 4무) 행진을 이어가고 있다. 다만 아일랜드전에서 연장전과 승부차기까지 치른 체력적 부담은, 낙승한 덴마크보다 더 크다는 게 변수다.한국 입장에서는 두 팀 모두 쉽지 않지만 그나마 전력과 경험상 체코가 올라오는 것이 덴마크보다는 다소 낫다는 평가다. 홍명보호로서는 오스트리아전에서 승리를 통하여 어떻게 분위기를 반전시키고, 덴마크-체코 중 어떤 상대가 올라 올지를 대비해야 한다. 홍명보호 오스트리아 체코 덴마크 유럽PO 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 새롭게 도입된 '하이드레이션 브레이크', 월드컵에 변수될까

한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 지난 28일 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에 입장해 경기 시작을 기다리고 있다.대한민국 축구대표팀 '홍명보호'가 3개월 앞으로 다가온 북중미월드컵을 좌우할 '운명의 날'을 맞이한다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 4월 1일 오전 3시 45분(한국시간) 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 오스트리아와 A매치 2연전의 두 번째 경기를 치른다.또한 같은 시간에 유럽에서는 체코 프라하의 제넬랄리 스타디움에서 덴마크와 체코가 '2026 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조' 결승전을 치른다.이 경기의 승자는 북중미 월드컵 조별리그 A조에 편성되어 홍명보호(6월 12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움)의 첫 경기 상대가 된다.홍명보호는 지난 28일 코트디부아르전에서 0-4로 참패하며 월드컵 본선을 앞두고 암울한 불안감을 드리웠다. 축구대표팀이 월드컵 본선이 열리는 해에 치러진 평가전에서 4골차 이상으로 패배한 것은, 바로 홍명보 감독이 이끌었던 2014년 6월 가나전(0-4) 이후 12년 만이다. 그해 대표팀은 브라질월드컵에서는 1무 2패라는 초라한 성적을 거두며 조별리그에서 탈락했다. 이는 21세기 들어 치러진 월드컵에서 한국축구 역대 최악의 성적으로 남아있다.현재 홍명보 감독은 코트디부아르전 이후 여론의 거센 비난에 직면해있다. 홍 감독은 2023년 대표팀 사령탑 취임 과정에서부터 각종 특혜와 자격 논란에 휘말리며 불안하게 출발했다. 다행히 최종예선을 무패로 통과하며 본선행을 확정짓기는 했지만, 여전히 홍명보호가 추구하는 축구의 '방향성'이 무엇인지 모르겠다는 우려의 시선이 끊이지 않는다.홍명보 감독은 최종예선을 통과한 직후부터 본선을 대비하여 꾸준히 '스리백' 전술을 실험하고 있다. 하지만 전문가들은 홍명보식 스리백의 완성도와 필요성에 물음표를 제기하고 있다. 대패했던 브라질-코트디부아르전에서 일대일 수비와 전방압박, 공간커버에 취약한 홍명보식 스리백의 약점이 이미 간파당했다는 평가가 나오고 있다.현재 대표팀 선수들 대부분은 소속팀에서 스리백보다 포백에 익숙한 상황이라, 선수들의 특성과 장점에도 맞지 않는 전술에 선수들을 억지로 꿰맞추고 있다는 지적도 나온다. 코트디부아르전에서 전반 22분 하이드레이션 브레이크(수분보충휴식) 이후 경기 주도권이 급격히 상대에게 넘어가면서, 준비했던 전략이 간파당하거나 흐름이 급변했을 때 홍명보 감독이 순발력 있는 대응을 보여주지 못한다는 약점도 드러났다.더구나 홍명보호의 다음 상대인 오스트리아도 결코 만만한 상대가 아니다. 오스트리아는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 24위로, 한국(22위)보다 2계단 낮지만, 한국을 대파한 코트디부아르(37위)보다는 13계단이나 더 높다.북중미월드컵에서는 본선진출에 성공하여 아르헨티나, 알제리, 요르단과 함께 J조에 편성됐다. 지난 28일에는 역시 월드컵 본선진출국인 가나와의 경기에서 5-1로 대승을 거두며 상승세를 이어가고 있다.오스트리아는 김민재의 바이에른 뮌헨(독일) 동료인 콘라트 라이머를 비롯하여 마르셀 자비처(도르트문트), 크리스토프 바움가르트너(라이프치히) 케빈 단소(토트넘) 미하엘 그레고리치(아우크스부르크)등 유럽 빅리그에서 활약하는 선수들을 다수 보유하고 있다.사령탑은 독일 출신의 전술가 랄프 랑닉 감독으로 2022년부터 오스트리아 대표팀의 지휘봉을 잡았다. 지난 유로2024에서는 프랑스, 네덜란드, 폴란드와 함께 '죽음의 조'에서 16강 진출의 호성적을 냈고, 북중미월드컵 유럽예선에서는 보스니아 헤르체고비나, 루마니아 등과 묶인 H조에서 팀에 조 1위(6승 1무 1패)로 본선행 티켓을 안겼다.오스트리아는 랑닉 감독이 부임한 이후 4년간 다져온 조직적 압박 능력이 강점으로 꼽힌다. 이는 홍명보호 스리백의 최대 약점으로 거론되는 미드필드와 수비 간의 '간격 유지'라는 문제점을 다시 한번 점검할 수 있는 기회다. 또한 오스트리아전은 월드컵 본선을 앞두고 진행되는 최종 소집 기간 전 홍명보호가 치르는 마지막 A매치이기도 하다.만일 홍명보호가 오스트리아전에서 좋지않은 경기력이 계속되거나, 심지어 코트디부아르전처럼 또다시 참패를 당하기라도 한다면 후폭풍이 상당할 전망이다.물론 월드컵이 얼마 남지 않은 상황에서 당장 '감독교체' 같은 극단적인 시나리오까지 가게 될 가능성은 낮다. 하지만 홍명보 감독의 리더십과 그를 선임한 축구협회에 대한 불신은 더욱 악화되며 월드컵을 향한 비관적인 전망이 득세할 가능성이 높아진다.홍명보호로서는 지난해 10월 브라질에 0-5로 대패했지만 이후 파라과이, 볼리비아, 가나를 상대로 A매치 3연승을 거두며 분위기를 반전시킨 바 있다. 정예 멤버들을 동원한 총력전이 예상되는 가운데 홍명보 감독이 오스트리아를 상대로도 다시 한번 논란의 스리백 카드를 꺼내 들지도 관심사다.