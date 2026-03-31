난독증 있는 천재 소녀와 시 쓰는 소년의 행복한 비극

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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <네가 마지막으로 남긴 노래> 스틸영화 <네가 마지막으로 남긴 노래>는 봄의 청량함과 풋풋함을 담아 4월의 첫 주를 밝힌다. <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도>(이하 오세이사), <나는 내일, 어제의 너와 만난다>를 연출한 미키 타카히로 감독의 신작으로 <오세이사> 신드롬을 일으킨 제작진이 다시 한번 뭉쳤다.<네가 마지막으로 남긴 노래>는 이치조 미사키의 동명 소설을 또다시 영화화하며 일본 1020 세대의 지지를 얻었다. 전작에 이어 특별한 병명 때문에 가까워졌지만 끝내 멀어지는 설정, 미치에다 슌스케가 하나의 장르가 되어버린 클리셰는 아는 맛도 즐겁게 먹기 좋은 관전 포인트다.일본의 감성 로맨스 장인 미키 타카히로 감독은 <소라닌>으로 시작된 팬덤 현상을 이어온 빛의 마술사로 불린다. 빛을 활용한 탁월한 감정선 장인, 음악을 통해서는 캐릭터의 속마음과 상황을 녹여내는 일본의 대표 로맨스 감독이다. <오세이사>는 국내 누적 관객 수 127만을 동원하며 감성 로맨스의 선두 주자로 등극한 바 있다. 동명의 한국판 리메이크까지 진행되어 청춘 로맨스물의 지평을 넓히는 데 일조했다.영화 속 미치에다 슌스케는 투명한 피부와 큰 눈망울을 지닌 가녀린 외모로 보호본능을 부르며 인기를 얻었다. 전작 <오세이사>에서 시한부를 선고받았다면 이번에는 딸을 지키는 든든한 아빠이자 성실한 공무원으로 분해 색다른 매력을 전한다.상대역 누쿠미 메루는 글을 읽고 쓰는 데 어려움을 겪는 아야네를 맡았다. 글로 다하지 못한 마음을 노래로 전하는 인물을 통해 밝고 경쾌한 분위기를 주도한다. 일본에서 차세대 연기파로 주목받는 신예로 거칠고 반항적인 십 대 시절부터 데뷔 후 무대의 빛나는 스타의 퍼포먼스까지 펼친다. 또한 폭넓은 감정 스펙트럼뿐만 아이라 강인한 생명력을 호소력 짙은 음색으로 승화한다.