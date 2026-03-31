KIA 올러 vs. LG 톨허스트, 팀 첫승 선봉장은 누가 될까?

KIA 타이거즈-LG 트윈스

KIA 타이거즈 아담 올러(사진 왼쪽)와 LG 트윈스 앤더스 톨허스트프로야구 시즌 판도가 초반부터 심상치 않다. 올시즌 반등을 노리는 재작년 우승팀 KIA 타이거즈와 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 나란히 개막 2연패에 빠지며 체면을 구기고 있다. 스타트가 좋지 않은 가운데 두 팀은 31일부터 잠실구장에서 시즌 첫 맞대결 3연전에 돌입한다. 연패를 끊고 첫승을 신고할 분기점이라는 점에서 무게감은 결코 가볍지 않다.KIA는 지난해 8위라는 성적을 받아든 뒤 절치부심하며 새 시즌을 준비했다. 전력 보강과 체질 개선을 통해 자존심 회복을 기대했지만, 개막과 동시에 마주한 현실은 녹록지 않았다. 무엇보다 비시즌 새로운 전력까지 영입하며 강화를 거듭한 불펜진이 흔들리고 있다는 점이 악재다.단순히 한두 경기의 결과로 치부하기에는 내용이 좋지 않았다. 투수 개개인의 컨디션 문제를 넘어, 전체적인 운영 안정감이 떨어지는 모습이었다. 특히 접전 상황에서의 불안한 제구와 볼넷 남발, 연속 실점 등은 향후 시즌 운영에도 적지 않은 부담으로 작용할 수 있다.LG 역시 상황은 크게 다르지 않다. 지난해 통합 우승을 차지하며 가장 완성도 높은 전력을 구축했다는 평가를 받았지만, 시즌 초반만 놓고 보면 전혀 다른 양상이다. 불펜의 핵심 역할을 맡고 있는 김진성, 김영우, 유영찬이 잇따라 실점을 기록하며 '필승조 불안'이라는 예상 밖 변수를 드러냈다.지난해 LG가 강팀으로 군림할 수 있었던 배경에는 안정적인 불펜 운용이 자리하고 있었다. 하지만 시즌 초반 그 균형이 흔들리면서, 특유의 장점을 살리지 못하는 흐름이 이어지고 있다. 아직 초반이라는 점을 감안하더라도, 빠르게 안정감을 되찾지 못할 경우 부담은 점점 커질 수밖에 없다.투수진과 달리 양 팀 모두 타선은 나쁘지 않다. KIA가 2경기에서 12득점, LG가 11득점을 기록하며 공격력만큼은 기대에 부응했다. 중심 타선뿐 아니라 하위 타선까지 고르게 활약하며 언제든 흐름을 뒤집을 수 있는 힘을 갖추고 있다는 평가다.결국 현재 두 팀은 '공격은 살아 있고, 수비와 마운드는 불안하다'는 공통된 과제를 안은 채 맞붙게 됐다.