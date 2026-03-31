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KIA 올러 vs. LG 톨허스트, 팀 첫승 선봉장은 누가 될까?

KIA 올러 vs. LG 톨허스트, 팀 첫승 선봉장은 누가 될까?

서로에게 강했다, 불꽃 튀는 선발 대결 예고

김종수(oetet)
26.03.31 09:09최종업데이트26.03.31 09:09
KIA 타이거즈 아담 올러(사진 왼쪽)와 LG 트윈스 앤더스 톨허스트
KIA 타이거즈 아담 올러(사진 왼쪽)와 LG 트윈스 앤더스 톨허스트KIA 타이거즈-LG 트윈스

프로야구 시즌 판도가 초반부터 심상치 않다. 올시즌 반등을 노리는 재작년 우승팀 KIA 타이거즈와 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 나란히 개막 2연패에 빠지며 체면을 구기고 있다. 스타트가 좋지 않은 가운데 두 팀은 31일부터 잠실구장에서 시즌 첫 맞대결 3연전에 돌입한다. 연패를 끊고 첫승을 신고할 분기점이라는 점에서 무게감은 결코 가볍지 않다.

KIA는 지난해 8위라는 성적을 받아든 뒤 절치부심하며 새 시즌을 준비했다. 전력 보강과 체질 개선을 통해 자존심 회복을 기대했지만, 개막과 동시에 마주한 현실은 녹록지 않았다. 무엇보다 비시즌 새로운 전력까지 영입하며 강화를 거듭한 불펜진이 흔들리고 있다는 점이 악재다.

단순히 한두 경기의 결과로 치부하기에는 내용이 좋지 않았다. 투수 개개인의 컨디션 문제를 넘어, 전체적인 운영 안정감이 떨어지는 모습이었다. 특히 접전 상황에서의 불안한 제구와 볼넷 남발, 연속 실점 등은 향후 시즌 운영에도 적지 않은 부담으로 작용할 수 있다.

LG 역시 상황은 크게 다르지 않다. 지난해 통합 우승을 차지하며 가장 완성도 높은 전력을 구축했다는 평가를 받았지만, 시즌 초반만 놓고 보면 전혀 다른 양상이다. 불펜의 핵심 역할을 맡고 있는 김진성, 김영우, 유영찬이 잇따라 실점을 기록하며 '필승조 불안'이라는 예상 밖 변수를 드러냈다.

지난해 LG가 강팀으로 군림할 수 있었던 배경에는 안정적인 불펜 운용이 자리하고 있었다. 하지만 시즌 초반 그 균형이 흔들리면서, 특유의 장점을 살리지 못하는 흐름이 이어지고 있다. 아직 초반이라는 점을 감안하더라도, 빠르게 안정감을 되찾지 못할 경우 부담은 점점 커질 수밖에 없다.

투수진과 달리 양 팀 모두 타선은 나쁘지 않다. KIA가 2경기에서 12득점, LG가 11득점을 기록하며 공격력만큼은 기대에 부응했다. 중심 타선뿐 아니라 하위 타선까지 고르게 활약하며 언제든 흐름을 뒤집을 수 있는 힘을 갖추고 있다는 평가다.

결국 현재 두 팀은 '공격은 살아 있고, 수비와 마운드는 불안하다'는 공통된 과제를 안은 채 맞붙게 됐다.

KIA 타이거즈 아담 올러
KIA 타이거즈 아담 올러KIA 타이거즈

지난해 좋은 기억 안고 마운드에 오르는 양팀 선발

3연전의 시작을 여는 1차전은 선발 맞대결부터 흥미롭다. KIA는 아덤 올러(32, 우투우타)를 내세워 분위기 반전을 노린다. 올러는 구위로 윽박지르기보다는 안정적인 제구와 경기 운영 능력을 바탕으로 꾸준함을 보여주는 유형의 투수다. 큰 기복 없이 이닝을 끌고 가는 능력이 강점으로 꼽힌다.

특히 LG를 상대로는 좋은 기억이 있다. 지난 시즌 세 차례 선발 등판에서 19이닝을 소화하며 5자책점만을 내줬고, 평균자책점 2.37을 기록했다. 장타를 효과적으로 억제하며 타자들의 타이밍을 흐트러뜨리는 투구가 인상적이었다. 상대 타선의 흐름을 끊는 데 능한 만큼, 이번 경기에서도 초반 균형을 유지하는 역할이 기대된다.

이에 맞서는 LG의 선택은 앤더스 톨허스트(27, 우투우타)다. 지난 시즌 중반 팀에 합류한 뒤 빠르게 적응하며 포스트시즌까지 안정적인 모습을 이어간 검증된 자원이다. 공격적인 투구 스타일과 빠른 승부, 과감한 스트라이크존 공략이 돋보인다.

무엇보다 KIA를 상대로 강한 면모를 보였다. 두 차례 등판에서 11이닝 1실점, 평균자책점 0.82라는 뛰어난 성적을 남겼다. 타자들의 장타력을 봉쇄하면서도 볼넷을 최소화하는 효율적인 투구가 돋보였다. 상대를 압도하기보다는 흐름을 빼앗는 방식으로 경기를 지배하는 유형이다.

두 투수 모두 상대 팀에 대한 좋은 기억을 안고 마운드에 오른다는 점에서, 초반부터 팽팽한 흐름이 이어질 가능성이 크다. 다만 시즌 초반이라는 특성상 컨디션과 경기 감각이 변수로 작용할 수 있어, 지난해 성적이 그대로 재현된다고 단정짓기는 어렵다.

LG 트윈스 앤더스 톨허스트
LG 트윈스 앤더스 톨허스트LG 트윈스

흐름을 가르는 후반 승부, 관건은 '버티는 힘'

이번 3연전은 전형적인 투수전보다는 중후반 흐름에서 승부가 갈릴 가능성이 높다. 선발 투수들이 일정 수준의 역할을 해낼 경우, 결국 경기는 불펜 싸움으로 넘어갈 수밖에 없다.

KIA 입장에서는 무엇보다 불펜의 회복이 절실하다. 개막 2연전에서 드러난 흔들림이 반복될 경우, 경기 후반 운영 자체가 어려워진다. 특정 투수의 문제가 아니라 전체적인 밸런스가 무너진 모습이었기 때문에, 조직적인 재정비가 필요하다. 선발이 최소 6이닝 이상을 책임져주지 못한다면 부담은 더욱 커질 수 있다.

LG 역시 상황은 비슷하다. 필승조가 제 역할을 하지 못할 경우, 경기 막판 리드를 지키는 힘이 약해질 수밖에 없다. 지난해와 같은 안정적인 계투 운영을 되찾는 것이 급선무다.

또 하나 주목할 요소는 경기 초반 득점 흐름이다. 두 팀 모두 타격감이 올라와 있는 만큼, 선취점을 가져가는 쪽이 유리한 고지를 점할 가능성이 크다. 특히 연속 안타와 주루 플레이를 통한 흐름 싸움이 중요해질 수 있다. 잠실구장의 특성상 한 방보다는 연결이 승부를 좌우하는 만큼, 세밀한 공격 운영이 요구된다.

최근 리그 전반에 나타나고 있는 타고투저 경향 역시 변수다. 시즌 초반 투수들의 컨디션이 완전히 올라오지 않은 상황에서, 타자들이 상대적으로 빠르게 타격감을 끌어올리며 득점이 늘어나는 흐름이다. 이런 환경에서는 불펜이 한 번 흔들릴 경우 대량 실점으로 이어질 위험이 크다.

개막 2연패로 출발한 두 팀 중 한 팀은 이 시리즈에서 반드시 3연패를 떠안게 된다. 시즌 초반이라고는 하지만, 연패의 길이가 길어질수록 팀 분위기와 선수단 심리에 미치는 영향은 커질 수밖에 없다.

KIA에게는 반등의 실마리를 찾는 기회이고, LG에게는 우승팀다운 안정감을 회복할 시험대다. 잠실에서 시작되는 이번 3연전 첫 경기 선발 매치업이 더더욱 중요한 이유다.

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LG트윈스 타이거즈 아담올러 앤더스톨허스트 31일잠실대첩

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