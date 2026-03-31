영화 '프로젝트 헤일메리' 보기 전 꼭 해야할 일

'나는 끝없이 고독하고 불행할지라도 너희들은 영원히 행복하라.' 그런 마음이 아니었을까.
불가능하다고 생각했다. 평범한 한 사람이 모두를 구하고 스스로 불행해지는 이야기를 나는 있을 수 없는 일이라고 여겼다. 그런 일이라면 위인전에 나오는 대단한 영웅이나 태어날 때부터 남달리 선한 이들만이 해낼 수 있는 것이라 생각했다.
<프로젝트 헤일메리>는 그 대단함의 신화에 대한 반박과도 같다. 우리 모두 안에 일정한 선함이 내재돼 있다고, 그 선함의 확장으로 아주 대단한 것만 같은 일도 능히 이뤄낼 수 있다고 전하는 작품이다. 관객수 100만 명을 넘어 장기 흥행 가능성이 점쳐지는 이 영화는 이 시대 최고라 불리는 SF작가 앤디 위어의 동명 원작을 바탕으로 한다. 나는 영화를 보다 인상적으로 느끼기 위하여 반드시 이 작품 또한 읽기를 권한다. 이건 소설 <프로젝트 헤일메리>에 대한 이야기다.
이야기는 인간에게 닥친 극단적 위기국면에서 시작한다. 태양의 열을 흡수해 온도를 낮추는 생명체 아스트로파지가 금성에서 발견되면서다. 태양의 온도가 급격히 떨어지고 인류는 당장 수십 년 후를 장담할 수 없게 된다. 수십 년 안에 최소한 인류의 절반이 사망할 것이란 분석이 잇따른다. 바로 그때 인간이 내놓은 해법이 책의 제목이기도 한 '프로젝트 헤일메리'다.