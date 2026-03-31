영화 '프로젝트 헤일메리' 보기 전 꼭 해야할 일

▲프로젝트 헤일메리스틸컷 소니 픽쳐스

온 우주를 구원하는 선함이 있다



로키는 라일랜드를, 라일랜드는 로키를 구한다. 둘은 거듭된 문제를 현명하게 해결한다. 그 과정은 처음부터 각오된 결심에서 출발하지 않는다. 우리 중 가장 평범한 이도 가졌을 법한 우리 안의 착함에서 비롯된다. 맹자가 말한 측은지심과 같이, 내가 손해를 보더라도, 심지어는 위험에 빠질지라도 어려움에 처한 이를 죽게 놔둘 수 없다는 마음 말이다.



지구를 향해 샘플을 보내고 난 뒤 라일랜드는 로키와 에리다니를 향해 날아간다. 결국 죽게 될 줄 알면서도 기꺼이 조타키를 돌린다. 그가 돕지 않으면 로키와 그의 별이 무력하게 절멸할 것을 알기 때문이다. 도울 이가 광활한 우주에 오직 자신 하나 뿐이란 걸 알고 있기 때문이다. 로키는 그의 친구이고, 에리다니는 친구의 집이기 때문이다. 그리하여 라일랜드는 제가 죽을 줄 알면서도 친구와 친구의 별을 살리러 간다. 처음 지구를 떠난 동료들, 그러니까 라일랜드를 제외한 선원들이 했던 선택을 한다.



결국 우주는 이들의 선함으로 구원을 받는다. 심사숙고 끝에 내려진 위대한 결심도 실은 남을 위험에서 구하고픈 작은 마음에서 비롯된 것이란 게 이 소설이 전하려는 메시지다. 영화는 소설이 나아간 발자국을 그대로 뒤따라 밟는다. 소설과 영화, 매체적 특성을 고려하여 덜어내거나 상상력으로 덧붙이기보다 최대한 원작을 되살리길 택한다. 원작과 원작자에 대한 존중, 어쩌면 그를 넘어선 존경 때문일 테다. 그러나 바로 그렇기에 영화는 소설이 구현한 아름다움까지는 이르지 못한다. 바로 이것이 영화를 본 뒤 소설까지 읽기를 권하는 이유다.



자살임무를 거부한 라일랜드는 로키를 알게 된 뒤 그를 버려두지 않는다. 어쩌면 라일랜드만이 아니라 같은 마음을 지닌 우리 모두가 그러할 것이다. 바로 그 마음을 일깨우는 것, 우리는 다른 이를 위해 희생할 수 있는 존재라는 것, 물론 이것이 소설이 전하려는 바다. 말 많고 탈 많은 지구라는 행성에 여적 희망이 남았다면 나는 그것이 이 때문이라 믿는다.

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