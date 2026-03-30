'선장 잃은' 도로공사 - '파죽지세' GS의 맞대결

한국배구연맹

실바는 준플레이오프와 플레이오프 3경기에서 무려 114득점을 기록하며 2026년의 봄을 지배하고 있다.2020-2021 시즌 '트레블(컵대회,정규리그,챔프전 우승)' 이후 네 시즌 연속 봄 배구와 인연을 맺지 못했던 GS칼텍스는 이번 시즌 5,6라운드 12경기에서 8승4패로 승점23점을 추가하며 5년 만에 봄 배구 티켓을 따냈다. 하지만 봄 배구 대진이 결정됐을 때 GS칼텍스를 우승 후보로 분류하는 배구팬은 많지 않았다. 이영택 감독을 비롯해 선수단에도 봄 배구를 처음 경험하는 선수가 적지 않았기 때문이다.하지만 GS칼텍스에는 단일 시즌 정규리그 최다득점 기록(1083점)과 역대 최초로 세 시즌 연속 1000득점을 기록한 최고의 외국인 선수 실바가 있었다. 지난 24일 흥국생명과의 준플레이오프에서 42득점을 폭격하는 괴력을 발휘한 실바는 현대건설과의 플레이오프에서도 각각 40득점과 32득점을 기록하는 가공할 만한 득점력을 뽐내는 '원맨쇼'를 선보이며 GS칼텍스를 챔프전으로 견인했다.GS칼텍스는 실바의 맹활약 덕분에 준플레이오프부터 플레이오프까지 봄 배구 3경기에서 한 번도 풀세트 경기를 치르지 않고 챔프전에 진출했다. 물론 보름의 휴식 및 재정비 기간이 있었던 도로공사에 비하면 체력적인 부담이 크겠지만 플레이오프를 끝낸 후 3일의 휴식일이 있었고 경기 감각과 사기도 최상으로 끌어 올렸다. GS칼텍스가 챔프전에서 도로공사에 도전할 충분한 전력과 기세를 갖추고 있다는 뜻이다.GS칼텍스는 챔프전에서도 실바의 공격에 크게 의존할 수밖에 없다. 물론 팀 공격의 절반 가까이 책임지는 것은 대단히 부담스런 일이지만 실바는 자신에게 집중되는 공격 비중을 감당할 수 있는 기량과 정신력을 가진 선수다. 여기에 주장 유서연의 안정된 공수 활약과 권민지와 레이나 토코쿠, 안혜진과 김지원이 경기 상황에 따라 적재적소에 코트에 투입된다면 GS칼텍스는 꾸준히 좋은 경기력을 유지할 수 있다.GS칼텍스는 정규리그에서 도로공사를 6번 상대해 단 한 번 밖에 승리하지 못하고 5번이나 패했다. 이번 시즌 GS칼텍스가 정규리그 상대 전적에서 밀렸던 팀은 도로공사가 유일하다. 하지만 도로공사에게 당한 5패 중 2패는 풀세트까지 간 접전이었고 가장 최근에 만난 6라운드 맞대결에선 GS칼텍스가 3-0으로 승리한 바 있다. GS칼텍스는 정규리그 열세를 극복하고 '업셋 우승'을 달성할 수 있을까.