'선장 잃은' 도로공사 - '파죽지세' GS의 맞대결

역대 첫 준플레이오프부터 시작한 진에어 2025-2026 V리그 여자부 포스트시즌이 이제 마지막 관문인 챔피언 결정전만 남겨두고 있다. 36경기에서 24승12패 승점 69점으로 8시즌 만에 정규리그 우승을 차지한 한국도로공사 하이패스와 준플레이오프에서 흥국생명 핑크스파이더스, 플레이오프에서 현대건설 힐스테이트를 차례로 꺾은 GS칼텍스 KIXX가 오는 4월 1일부터 5전3선승제로 열리는 챔프전에서 격돌한다.
정규리그 우승팀이 챔프전에 직행하는 V리그에서는 정규리그 종료 후 체력을 비축할 수 있는 기간이 넉넉한 정규리그 1위팀이 힘든 봄 배구 일정을 거쳐야 하는 2~4위 팀에 비해 상대적으로 유리한 조건에서 챔프전을 치를 수 있다. 하지만 V리그 여자부에서 치러진 역대 19번의 챔피언 결정전에서 정규리그 우승팀이 통합 우승을 차지한 경우는 총 10회(52.63%)로 주어진 조건에 비해 확률은 그리 높지 않다.
이번 챔피언 결정전 역시 정규리그를 끝낸 후 보름의 휴식 기간이 있었던 도로공사가 체력적으로 유리한 것은 분명하다. 하지만 도로공사는 지난 26일 10년 간 팀을 이끌었던 김종민 감독이 챔프전을 앞두고 재계약 불가 통보를 받았다. 반면에 GS칼텍스는 이번 봄 배구에서 파죽의 3연승으로 챔프전에 진출했다. 이처럼 많은 사연이 있는 두 팀 중 챔프전에서 마지막에 우승컵을 들고 환하게 웃을 팀은 어디일까.
[도로공사] 김종민 감독 없이 치러야 하는 챔프전