슈퍼볼 하프타임 쇼 음악 감독은 어떤 공연 펼칠까?

▲원오트릭스 포인트 네버 내한공연 염동교

머릿속에 피어나는 이미지들은 비주얼라이저와 충돌하거나 어우러지며 경험의 농도를 증폭했다. 2026년 2월 12일, 맥스 쿠퍼 콘서트 속 화면에서 세포와 분자, 배열 등 과학적 언어가 주를 이뤘다면, 오피엔의 이번 공연에서는 만화 캐릭터와 춤추는 해골 등의 소재가 등장했다. 꼬리에 꼬리를 무는 액자식 구성과 끝없이 반복되는 좁은 문은 영화 < 트루먼 쇼>(1998)처럼 인생의 비밀과 현실/비현실의 우화처럼 느껴지기도 했다.



조선시대 한옥 같은 모습의 티켓링크 1975 씨어터에서 공연은 전체 좌석제로 이뤄졌는데, 이를 본 오피엔은 "관객들이 영화 관람을 하고 있는 것 같아요"라고 했다. 감상주의 전자음악에 적격인 환경 속에서 80분간 숨죽이며 음파와 그림에 빨려들어갔다. "한국에서의 공연은 늘 특별해요"라며 진심을 전한 오피엔의 말을 통해 이 진행형 거장과 한국의 인연이 쭉 이어지지 않을까 기대했다.



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