슈퍼볼 하프타임 쇼 음악 감독은 어떤 공연 펼칠까?

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원오트릭스 포인트 네버 내한공연염동교
단순한 공연을 넘어선 체험.
원오트릭스 포인트 네버(Oneohtrix Point Never), 일명 오피엔(OPN)의 라이브를 보면 고개가 끄덕여지는 표현이다. 다니엘 로파틴이란 1982년생 미국 음악가는 실로 넓은 소리 팔레트를 자랑한다. 위켄드와 같은 팝스타의 프로듀서, 티모테 샬라메 주연의 < 마티 슈프림 >(2025) 영화음악가로 활동하면서도 본인의 솔로 디스코그라피를 깊이 있는 일렉트로닉 뮤직으로 채운다.
오피엔이 2015년과 2024년에 이어 세 번째 내한 공연을 성료했다. 오피엔은 1인 프로젝트로, 명문 레이블 '워프 레코즈'(Warp Records)를 대표하는 아티스트다. 서울 광진구의 티켓링크 1975 씨어터에서 열린 본 공연엔 전자 음악가 씨피카와 김도언, 펑크(Funk) 밴드 까데호의 베이시스트 김재호가 오프닝을 맡았다. 김도언의 노베이션 신시사이저 음색과 씨피카의 영적인 가창, 그루비한 김재호 표 연주가 본편 못지않게 인상적인 퍼포먼스를 연출했다.