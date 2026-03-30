KO와 초크의 이중 피니시... 그라소, 압도적 퍼포먼스로 부활 선언

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알렉사 그라소(사진 왼쪽)는 발렌티나셰브첸코와의 4차전을 원하고 있다.UFC 제공
다시 시작된 타이틀 레이스, 셰브첸코와의 4차전을 향하여
이번 승리는 랭킹 이상의 의미를 가진다. 그라소의 궁극적인 목표는 명확하다. 바로 발렌티나 셰브첸코(38, 키르기스스탄/페루)와의 네 번째 맞대결이다.
두 선수는 이미 세 차례 타이틀전을 통해 1승 1무 1패라는 균형을 이루고 있다. 이 기록은 여성 플라이급 역사에서도 손꼽히는 라이벌 구도로 평가된다. 따라서 4차전이 성사될 경우, 단순한 타이틀전을 넘어 하나의 상징적인 이벤트가 될 가능성이 크다.
물론 현실적으로는 추가적인 승리가 필요할 수 있다. 그라소 역시 경기 후 "몇 번 더 이겨야 할지 모르겠다"고 밝히며 현재 위치를 냉정하게 인식하고 있다. 그렇기 때문에 이번 경기에서 보여준 피니시 능력은 매우 중요한 의미를 가진다. UFC는 단순한 승리보다 '어떻게 이겼는가'를 중요하게 평가하기 때문이다.
또 하나의 목표도 분명하다. 멕시코 과달라하라에서 열리는 '노체 UFC' 대회 출전이다. 이는 개인적인 꿈이자, 멕시코 MMA 팬들과의 연결을 상징하는 목표다. 자국에서 열리는 대회에서 타이틀 도전을 이뤄낸다면, 그 의미는 더욱 커질 수밖에 없다.
결국 이번 UFC Fight Night 271 코메인 이벤트는 하나의 분수령이다. 그라소는 이 승리를 통해 단순히 랭킹을 지킨 것이 아니라, 다시 타이틀 전선의 중심으로 들어왔다.
완성형 파이터로 진화한 그녀의 현재 모습은, 앞으로 펼쳐질 타이틀 레이스를 더욱 흥미롭게 만드는 요소다. 그리고 그 끝에는 다시 한 번 챔피언 벨트를 둘러싼 치열한 승부, 셰브첸코와의 4차전이라는 명확한 목표가 자리하고 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기