새롭게 도입된 '하이드레이션 브레이크', 월드컵에 변수될까

연합뉴스

국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.3.292026 북중미월드컵에서 새롭게 도입되는 '하이드레이션 브레이크(Hydration Break)' 규정이 대회의 중요한 변수가 될 수 있다는 전망이 나오고 있다.하이드레이션 브레이크는 전·후반 각 22분이 지난 시점에 선수들이 약 3분간 수분을 섭취하여 숨을 돌릴 수 있는 휴식 시간을 의미한다. 월드컵 대회가 열리는 6월에 북중미 현지의 무더운 기후 변수를 고려하여 선수들의 건강을 보호하기 위한 조치다. 지난해 6월 열린 2025 국제축구연맹(FIFA)클럽 월드컵을 통하여 섭씨 40도를 넘나드는 폭염과 습도 문제에 대한 안전 우려가 높아지면서 마련된 대책이다.기존에도 '쿨링 브레이크'처럼 축구에서 경기 도중 휴식 시간을 부여하는 경우가 없었던 것은 아니다. 하지만 대개는 극도로 무더운 날씨나 악천후 등 특수한 돌발 상황에 한정하여 주심의 재량으로 내리는 임시 조치에 가까웠다. 하지만 이번 하이드레이션 브레이크 규정은 이번 월드컵에서는 날씨와 기온에 상관없이 모든 경기에 적용된다. 국제축구연맹은 최근 각국 협회에서 공문을 보내어 월드컵에서의 하이드레이션 브레이크 시행을 알렸다.그동안 축구는 전후반 45분씩 두 번에 걸쳐 휴식 없이 진행되는 방식에 익숙했다. 경기의 흐름을 최대한 끊지 않고 적극적인 인플레이를 강조하는 게 축구의 미덕으로 여겨졌다. 그런데 하이드레이션 브레이크로 인하여 전후반이 다시 두 차례로 나누어지게 되면, 사실상 농구 경기의 변형처럼 '22분씩 4쿼터'에 걸쳐 진행되는 방식으로 축구가 크게 바뀌게 된다. 이로 인해 전후반 중간에 3분씩의 미디어 광고타임이 보장되면서 상업성 극대화에도 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.하지만 일각에서는 하이드레이션 브레이크 규정이 자칫 축구 경기의 박진감을 오히려 감소시킬 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 또한 3분 휴식시간 동안에는 코칭스태프가 선수들에게 새로운 작전지시나 전술변화도 가능해졌다. 이 시간에 어떻게 순발력 있고 전략적으로 대처하느냐에 따라 앞으로 축구 경기에서 '감독의 영향력'이 더 커질 것이라는 전망도 나온다.실제로 지난 28일 열린 한국과 코트디부아르의 평가전은 하이드레이션 브레이크가 경기 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 체감시켜준 경기였다. 한국은 이날 코트디부아르를 상대로 초반 20분간은 대등하게 선전했으나, 브레이크 타임 이후 경기 흐름이 바뀌면서 코트디부아르에 주도권이 넘어갔다는 분석이 나온다.코트디부아르 벤치는 한국의 수비와 역습 위주 경기 운영 전략을 간파하고 브레이크 타임 동안 선수들에게 대처법에 대한 작전지시를 내리는 모습이었다. 코트디부아르는 브레이크 타임 이후 좌우 측면에서 적극적인 드리블을 활용한 일대일 개인 돌파를 앞세워 공격하는 패턴으로 확연히 바뀌었다.결국 한국은 35분 선제실점을 비롯하여 전후반 각각 두 골씩 4골을 내주며 완패를 당했다. 홍명보 한국대표팀 감독도 "초반에 경기력이 좋았는데, 3분 휴식 뒤 우리 선수들의 집중력이 떨어지는 모습이 나왔다"고 인정했다한국 벤치 역시 브레이크 타임 동안 코칭스태프가 선수들에게 다가가 여러 가지 작전지시를 내리는 모습이 있었다. 하지만 코트디부아르와는 달리, 전후반 브레이크 타임 이후에도 특별히 전술이나 선수들의 경기운영에 변화한 모습이 나타나지는 않았다.이날 경기에 출전했던 한국대표팀 수비수 설영우는 "전반 20분 동안 우리가 준비한 플레이가 잘 나왔다. 하지만 브레이크 이후 상대가 우리에 대한 대비를 잘 했다"고 평가했다.설영우는 앞으로 하이드레이션 브레이크가 경기에 미치는 영향에 대하여 "오늘 코트디부아르전처럼 초반 20분간 우리가 좋은 경기력을 보이고 있을때 (브레이크 타임이) 상대에겐 (흐름을 바꾸는) 기회일수 있고, 반대의 경우에는 저희에게 기회일 수 있다"고 인정했다.다만 설영우는 "브레이크가 오는 것은 어차피 상대나 저희나 마찬가지다. 그것으로 경기 결과가 바뀐다고 한다는 것은 핑계다. (하이드레이션 브레이크는) 그냥 '물 마시면서 쉬는 시간'이라고 생각한다"라며 일각의 지나친 의미부여에는 선을 그었다.하지만 하이드레이션 브레이크가 북중미월드컵 경기 판도에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 주장은 지속적으로 제기되고 있다. 지난 29일(한국 시간) 월드컵 개최국 미국은 애틀란타에서 열린 벨기에와의 평가전에서 2-5로 참패했다. 이 경기 역시 하이드레이션 브레이크가 경기 흐름에 변수가 되었다는 분석이 나오고 있다.이날 미국은 전반 선제골을 넣으며 경기흐름을 주도했으나 이후 벨기에에 5골을 연속으로 내주며 완전히 무너졌다. 미국 매체 <뉴욕 포스트>와 영국 <가디언> 등은 미국 선수들의 경기 후 인터뷰를 인용하여 "하이드레이션 브레이크 이후 오히려 경기 리듬이 깨졌다"는 내용을 보도하기도 했다.한편 <가디언>은 "이날 양팀 감독들은 하이드레이션 브레이크를 통해 마치 농구의 작전타임에처럼 선수들을 모아놓고 전술을 전면 수정했다. 축구 경기에서 이전보다 경기 중 변화를 주는 작업이 더 수월해질 것"이라고 평가하기도 했다. 축구 경기에서 교체명단 확대 추세와 더불어 사실상의 '3분 작전타임'까지 도입되면서, 앞으로는 감독들이 보다 적극적으로 경기 중에 개입할 수 있게 됐다. 그만큼 축구를 보는 '새로운 전술적 묘미'가 높아질 것이라는 긍정적인 면에 더 주목한 분석이었다.좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든, 축구의 룰도 시대적인 흐름에 맞춰 변화할 수밖에 없다. 2020년대들어 보편화된 VAR(비디오판독)도 초기에는 축구 판정의 공정성 강화, 경기 흐름을 불필요하게 자주 끊는다는 양면적인 평가에 직면했듯이, 하이드레이션 브레이크 규정의 순기능과 역기능도 이번 북중미월드컵을 통해 증명될 전망이다. 확실한 사실은 하이드레이션 브레이크를 단순히 "물 먹고 쉬는 시간"으로 생각하고 철저하게 대비하지 않는다면, 경기의 흐름을 한순간에 잃어버릴 시한폭탄이 될 수도 있다는 것이다.