최강록 귀환에 캐릭터 전쟁까지... '냉부해' 유튜브가 댓글 맛집 된 까닭

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JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'<냉부해>가 시즌1과는 차별화된 재미와 웃음을 안겨준 비결 중 하나는 출연 셰프들의 독특한 예능적 케미, 그리고 그로 인해 형성된 캐릭터의 힘에 있다. 터줏대감 역할을 맡은 최현석, 김풍, 샘킴, 정호영 등에 맞선 권성준, 윤남노, 박은영 등 이른바 '젊은 피' 셰프들의 티키타카식 호흡은 기존 버라이어티 예능과 비교해도 손색없는 캐릭터를 출연진에게 부여했다.방영 회차에 따라 라이벌이 되었다가, 때로는 입담 하나로 동지로 뭉치는 독특한 관계 설정을 통해 셰프들은 기존 예능인 못지않은 재미를 발산한다. 특히 요리보다는 예능감 발휘에 더 집중하는 듯한 김풍, 정호영, 박은영 셰프 등의 활약은 시청자들의 유쾌한 댓글 생산을 유도한다."나 살다 살다 냉부에서 요리가 찐으로 망한 거 처음 봄 ㅋㅋㅋ", "누릉지 사태만 아니었으면 김풍은 지금쯤 5연승" , "조림핑 제발 계속 냉부 나와주세요. 따님이 져도 된다잖아요. 제발 노 좀 버리지 마요" 등 출연진들의 활약상에 빗댄 재미난 의견 표현은 <냉부해>를 향한 시청자들의 응원을 실감케 한다.<냉부해>의 15분 미션 대결 구성은 짧은 재생 시간을 선호하는 모바일 동영상 환경에 최적의 조건으로 자리 잡았다. 여기에 숏폼 영상까지 결합하면서 셰프들의 화려한 기술과 재치 있는 입담은 모바일 환경을 장악하고 있다.유튜브 영상 속 놀라운 편집의 힘도 빼놓을 수 없다. 일반적인 TV 예능 편집본과는 달리 시청자들이 특히 재밌게 본 방송의 중요 장면을 빠짐없이 담아낸 덕분에 '신들린 편집'이라는 찬사도 쏟아진다. '정호영 댄스 모음집'처럼 과거 방영분에서 간추린 고정 출연진 활약상 모음까지 곁들여지면서 시청자들은 관련 영상을 반복 재생하며 프로그램에 대한 애정을 꾸준히 이어갈 수 있게 됐다.유튜브 영상은 특정 1인의 편집본뿐만 아니라 김풍-손종원, 권성준-윤남노 등 좋은 궁합을 과시하는 셰프들을 묶음 형태로 재조합하기도 한다. 기존 TV 방영분에서는 보기 어려웠던 색다른 편집 방향 덕분에, 본 방송을 미처 시청하지 못했거나 이미 봤지만 다시 한번 재미를 느끼고 싶은 시청자들 모두를 만족시킨다.