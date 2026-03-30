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최강록 귀환에 캐릭터 전쟁까지... '냉부해' 유튜브가 댓글 맛집 된 까닭

최강록 귀환에 캐릭터 전쟁까지... '냉부해' 유튜브가 댓글 맛집 된 까닭

[리뷰] JTBC <냉장고를 부탁해 since 2014>

김상화(steelydan)
26.03.30 14:21최종업데이트26.03.30 14:21
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'JTBC

넷플릭스 <흑백요리사> 시리즈의 선풍적인 인기는 그동안 유통기한이 끝났다고 여겨졌던 요리 예능의 부활을 끌어냈다. 그중에서도 지난 2024년 11월 재등장한 JTBC <냉장고를 부탁해 since 2014>(이하 '냉부해')는 <흑백요리사>의 최대 수혜자라는 평가 속에 과거 시즌1과는 또 다른 재미로 꾸준히 인기몰이 중이다.

특히 매회 방영분을 압축해 재가공한 다양한 유튜브 영상은 높은 조회수뿐만 아니라 재치 넘치는 시청자들의 댓글에 힘입어 본 방송 이상의 재미를 선사한다. 5년 공백기를 마치고 부활했을 때만 하더라도 반짝인기 정도로 치부되던 <냉부해>는 어떻게 유튜브 속 '댓글 맛집'으로 자리매김하게 된 것일까?

요리보다 더 흥미진진한 캐릭터 전쟁
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'JTBC

<냉부해>가 시즌1과는 차별화된 재미와 웃음을 안겨준 비결 중 하나는 출연 셰프들의 독특한 예능적 케미, 그리고 그로 인해 형성된 캐릭터의 힘에 있다. 터줏대감 역할을 맡은 최현석, 김풍, 샘킴, 정호영 등에 맞선 권성준, 윤남노, 박은영 등 이른바 '젊은 피' 셰프들의 티키타카식 호흡은 기존 버라이어티 예능과 비교해도 손색없는 캐릭터를 출연진에게 부여했다.

방영 회차에 따라 라이벌이 되었다가, 때로는 입담 하나로 동지로 뭉치는 독특한 관계 설정을 통해 셰프들은 기존 예능인 못지않은 재미를 발산한다. 특히 요리보다는 예능감 발휘에 더 집중하는 듯한 김풍, 정호영, 박은영 셰프 등의 활약은 시청자들의 유쾌한 댓글 생산을 유도한다.

"나 살다 살다 냉부에서 요리가 찐으로 망한 거 처음 봄 ㅋㅋㅋ", "누릉지 사태만 아니었으면 김풍은 지금쯤 5연승" , "조림핑 제발 계속 냉부 나와주세요. 따님이 져도 된다잖아요. 제발 노 좀 버리지 마요" 등 출연진들의 활약상에 빗댄 재미난 의견 표현은 <냉부해>를 향한 시청자들의 응원을 실감케 한다.

본편 이상의 재미, 신들린 유튜브 영상 편집

<냉부해>의 15분 미션 대결 구성은 짧은 재생 시간을 선호하는 모바일 동영상 환경에 최적의 조건으로 자리 잡았다. 여기에 숏폼 영상까지 결합하면서 셰프들의 화려한 기술과 재치 있는 입담은 모바일 환경을 장악하고 있다.

유튜브 영상 속 놀라운 편집의 힘도 빼놓을 수 없다. 일반적인 TV 예능 편집본과는 달리 시청자들이 특히 재밌게 본 방송의 중요 장면을 빠짐없이 담아낸 덕분에 '신들린 편집'이라는 찬사도 쏟아진다. '정호영 댄스 모음집'처럼 과거 방영분에서 간추린 고정 출연진 활약상 모음까지 곁들여지면서 시청자들은 관련 영상을 반복 재생하며 프로그램에 대한 애정을 꾸준히 이어갈 수 있게 됐다.

유튜브 영상은 특정 1인의 편집본뿐만 아니라 김풍-손종원, 권성준-윤남노 등 좋은 궁합을 과시하는 셰프들을 묶음 형태로 재조합하기도 한다. 기존 TV 방영분에서는 보기 어려웠던 색다른 편집 방향 덕분에, 본 방송을 미처 시청하지 못했거나 이미 봤지만 다시 한번 재미를 느끼고 싶은 시청자들 모두를 만족시킨다.

'흑백요리사'의 밑거름
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'
JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'JTBC

몇몇 시청자들은 <냉부해>가 <흑백요리사>의 최대 수혜자가 아니라 오히려 <흑백요리사> 성공의 밑거름이었다는 평가를 내리기도 한다. 최근 22~29일 방영분을 통해 약 1년 만에 <냉부해>에 돌아온 우승자 최강록 셰프는 "180분씩 주어졌는데 여기서 15분씩 하다 보니 완전히 꿀이었다", "정신력 강화에 도움 되었다"라고 너스레를 떨기도 했다.

<냉부해>는 짧은 시간 안에 제한된 재료만으로 미션을 수행해야 하지만, <흑백요리사>는 풍성한 식재료와 넉넉한 시간 속에서 대결을 펼친다. 이렇다 보니 "<냉부해>로 극기 훈련하고 <흑백요리사>에서 실력 발휘했다"라는 시청자들의 농담 반 진담 반 의견이 결코 허투루 들리지 않는다.

<흑백요리사> 시리즈를 통해 재조명된 '쿡방' 예능의 진가는 <냉부해> 셰프들의 풍성한 예능감과 스타성과 맞물려 제대로 된 시너지 효과를 발휘하고 있다. 어느 순간부터 <냉부해>는 마치 요리 장인들의 신나는 뒤풀이 한마당처럼 느껴진다. 그리고 각자 지닌 캐릭터의 힘이 어우러지면서 <냉부해>는 시즌1 이상의 풍성한 재미를 갖추게 됐다. 유튜브를 중심으로 이뤄지는 팬덤 확대의 결과는 결코 우연히 얻어진 게 아니었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
냉부해 냉장고를부탁해

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