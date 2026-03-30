'2경기 6타점' 강백호, 이것이 바로 '투자의 보람'

한화이글스 제공

29일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와 경기에서 투런 홈런을 친 강백호가 그라운드를 돌고 있다.한화가 안방에서 열린 개막 2연전에서 작년 최하위 키움을 연파했다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 29일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 15안타를 터트리며 10대 4로 승리했다. 지난 2008년 이후 무려 18년 만에 홈에서 개막 시리즈를 치른 한화는 전날 연장 11회말 끝내기 승리에 이어 두 번째 경기에서도 15안타로 두 자리 수 득점을 올리는 화력을 과시하며 개막 2연승을 내달렸다.한화는 선발 왕옌청이 5.1이닝 4피안타 2사사구 5탈삼진 3실점으로 KBO리그 데뷔전을 선발승으로 장식했고 5명의 불펜투수가 3.2이닝을 1실점으로 막았다. 타선에서는 루키 오재원이 2회 2타점 적시타로 결승타의 주인공이 됐고 요나단 페라자는 이틀 연속 3안타 경기를 만들며 좋은 타격감을 뽐냈다. 그리고 지난 겨울 한화가 새로 영입한 강백호는 개막 2연전에서 무려 6타점을 쓸어 담으며 '투자의 보람'을 느끼게 해줬다.에이스 류현진이 메이저리그에 진출하고 김응용 감독이 부임한 2013년에도 최하위를 벗어나지 못한 한화는 2013년 겨울 'FA 큰 손'을 자처했다. 무려 137억 원의 거액을 투자해 2008년 베이징올림픽 금메달과 2009년 WBC 준우승을 견인했던 '국가대표 테이블 세터' 이용규(키움)와 정근우(티빙 해설위원)를 영입한 것이다. 하지만 한화는 이용규와 정근우가 가세한 2014년에도 최하위를 벗어나지 못했다.김성근 감독이 부임한 후 한화는 FA 영입에 더욱 적극적으로 뛰어 들었다. 2014년 겨울 베테랑 투수 배영수(SSG 랜더스 육성군 재활코치)와 권혁, 송은범을 차례로 영입한 한화는 2015년 6위에 머무르자 그 해 겨울에도 FA시장에서 좌완 정우람(한화 2군 투수코치)과 전천후 투수 심수창을 추가로 영입했다. 하지만 한화가 가을야구 무대를 밟은 것은 김성근 감독이 경질되고 한용덕 감독이 부임한 2018년이었다.정우람과 심수창을 끝으로 한 동안 외부 FA를 영입하지 않았던 한화는 2020년부터 2022년까지 3년 연속 최하위에 머물렀고 다시금 투자의 필요성을 깨달았다. 결국 한화는 2022년 겨울 FA시장에서 119억 원을 투자해 채은성과 이태양(KIA 타이거즈), 오선진(키움)을 차례로 영입했다. 이양과 오선진은 현재 팀을 떠났지만 채은성은 지난 3년 동안 62홈런 255타점을 기록하며 '모범 FA'로 제 역할을 톡톡히 해주고 있다.2023년11월에는 KIA 시절 2루수 부문 골든글러브를 3번이나수상했던 '엘리트 2루수' 안치홍(키움)을 4+2년 최대 72억 원의 조건에 영입했다. 안치홍은 이적 첫 시즌 9위에 머물렀던 한화에서 홀로 3할 타율을 기록하며 좋은 활약을 선보였다. 하지만 한화가 한국시리즈 준우승을 차지했던 작년에는 타율 .172 2홈런 18타점 9득점으로 데뷔 후 최악의 부진에 빠졌고 결국 2차 드래프트를 통해 히어로즈로 이적했다.2024년 겨울에는 선발진과 내야 수비의 약점을 보완하기 위해 128억 원을 투자해 kt 위즈에서 활약했던 사이드암 선발 엄상백과 유격수 심우준을 동시에 영입했다. 하지만 한화의 선발 한 자리를 맡아줄 것으로 기대했던 엄상백은 작년 28경기에서 2승 7패 1홀드 평균자책점 6.58로 최악의 부진에 빠졌다. 심우준 역시 부상으로 94경기 출전에 그치며 타율 .231 2홈런 22타점 39득점으로 이름값을 하지 못했다.서울고 시절부터 '천재타자'로 불리며 2018년 kt에 입단한 강백호는 입단 첫 해 29홈런 84타점 108득점으로 신인왕에 선정된 후 2020년과 2021년 2년 연속 1루수 부문 골든글러브를 수상하며 일찌감치 전성기를 맞았다. 정확한 타격과 뛰어난 장타력, 그리고 스타성까지 겸비한 강백호는 야구팬들로부터 '바람의 손자' 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 함께 한국 야구의 미래를 이끌 주역으로 평가 받았다.하지만 2021년 kt의 창단 첫 우승을 견인한 강백호는 2022년부터 부상에 시달리며 2년 동안 무려 155경기에 결장했다. 2024년 전 경기에 출전해 타율 .289 26홈런 96타점 92득점을 기록하며 건재를 보여줬지만 FA를 앞둔 작년 다시 95경기 출전에 그치며 15홈런 61타점으로 아쉬운 시즌을 보냈다. 강백호는 작년 시즌이 끝나고 FA를 신청했지만 기대했던 대형 계약은 쉽지 않을 것이란 전망이 지배적이었다.하지만 작년 우승의 문턱에서 아쉽게 좌절했던 한화는 4년 100억 원을 투자해 강백호를 영입했다. 강백호 입장에서도 FA계약을 맺은 시점의 나이가 만 26세에 불과하기 때문에 한화에서 알찬 4년을 보내면 다시 해외 진출 또는 더 좋은 계약을 노릴 수 있었다. 작년 시즌 부진으로 WBC 대표팀에 포함되지 못한 강백호는 시범경기에서 홈런 2개를 때리며 타격감을 조율했고 키움과의 개막 2연전에서 6타점을 폭발했다.28일 개막전에서 5타수 무안타에 그치던 강백호는 연장 11회말 6번째 타석에서 한화 이적 후 첫 안타를 극적인 끝내기 안타로 장식했다. 강백호는 29일에도 3회말 두 번째 타석에서 키움 선발 하영민을 상대로 밀어서 투런 홈런을 터트렸고 4회에는 좌익선상에 절묘하게 떨어지는 2루타로 주자 2명을 불러들였다. 강백호는 6회에도 유격수 실책으로 타점 하나를 추가하면서 5타점 경기를 완성했다.강백호는 부상 이후 확실한 자기 포지션을 잡지 못하고 외야와 1루, 포수, 지명타자를 전전했고 그런 강백호에게 100억 원은 '오버페이'라는 비판도 적지 않았다. 하지만 강백호는 한화의 개막 2연전에서 6타점을 쓸어 담으면서 중심타선에서 팬들의 기대에 확실하게 부응했다. 개막 2연전에서 보여준 강백호의 타점 생산 능력이 일시적인 것이 아니라면 올 시즌 한화의 '다이너마이트 타선'은 더욱 강력해질 것이다.