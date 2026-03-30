'발목 부상' 옌스 카스트로프, 결국 하차... 해결책 시급하다

대한축구협회(KFA) 공식 홈페이지

#홍명보호 평가전 일정

VS 오스트리아 4월 1일 오전 3시 45분(한국시간) @비엔나 에른스트 하펠 스타디온

부상으로 인해 소집 해제된 옌스 카스트로프엎친 데 덮친 격이다. 대표팀 합류 전 절정의 컨디션을 자랑했던 옌스 카스트로프가 발목 부상으로 인해 소집 해제됐다.대한축구협회(KFA)는 29일 오후(한국시간) 3월 A매치 명단에 포함됐던 옌스 카스트로프가 소집 해제되어 현 소속팀인 묀헨글라트바흐(독일)로 복귀한다고 알렸다. 사유는 소집 전 치른 마지막 리그 경기서 당한 우측 발목 염좌 부상으로 홍명보 감독과 대표팀 의무진은 내달 1일 열리는 오스트리아전을 뛸 수 없다고 판단, 결국 대표팀에서 나와야만 했다.협회는 "치료와 훈련을 반복하며 준비하던 카스트로프의 부상 부위 상태를 이날 오전 중 피지컬 코치와 의무 트레이너들이 최종 점검한 결과 다음 경기 출전이 어렵다고 판단했다"라며 "선수 보호 차원에서 소집해제를 결정했다"라고 사유를 밝혔다.월드컵을 3달 앞두고 본선을 준비하는 대표팀에게 비상이 걸렸다. 지난 2024년 7월, 홍명보 감독 부임 후 많은 외부 잡음과 경기력 논란이 있었으나 본선 직행권이 걸린 아시아 3차 예선을 손쉽게 뚫어내며 잠시 우려를 불식했다. 1차전서 팔레스타인과 0-0 무승부를 거뒀으나 이후 연승 행진을 내달리면서 6승 4무 승점 22점 1위로 북중미 행을 예약했다.9월에는 월드컵 개최국인 미국(승)·멕시코(무)와 대등한 경기력을 선보였던 가운데 10월에는 우승 후보 브라질을 만나 5-0으로 무너지며 한계를 체감했다. 이어 열린 파라과이·볼리비아·가나를 연이어 제압하면서 본선에 대한 기대감을 키워갔다. 겉으로 보기에는 나쁘지 않은 성적표였으나 속을 들여다보면 그렇지 않았다.홍 감독은 3차 예선부터 활용하고 있던 4백 체계 대신 본선 경쟁력을 키우기 위해 3백 카드도 꺼냈고, 이를 평가전에서 사용하기도 했다. 미국·멕시코·파라과이·가나를 상대로 결과를 가져왔으나 경기력에 대한 의문 부호가 붙었고, 특히 브라질전에서는 허점이 완벽하게 보이면서 고개를 숙였다.당시 홍명보호를 상대했던 카를로 안첼로티 감독은 중앙 간격, 압박 실수, 측면으로 공이 갔을 때의 수비 간격에 대한 부분을 언급하며 아직 다듬어야 할 부분이 많다고 말하기도 했다. 하지만, 지난 28일(한국시간) 열린 코트디부아르전에서 이런 문제가 다시금 나타났다. 시종일관 수비 불안함이 지속됐고, 결국 4골이나 헌납하면서 치욕적인 패배를 맛봐야만 했다.이런 상황 속 대표팀은 악재를 맞았다. 바로 옌스 카스트로프가 부상으로 테스트하지 못하고 소속팀으로 돌아간 것. 홍명보 감독이 추구하는 3백의 완성도를 올리기 위해서 중앙 수비수의 조합도 상당히 중요하지만, 측면을 담당하는 윙백들의 높은 퀄리티도 필요하다. 측면 공격 임무를 수행해야 하며, 수비 상황에서는 깊숙이 내려와 5백을 형성해야만 하는 임무가 있다.이번 대표팀 명단에서는 양 측면을 소화할 수 있는 '핵심' 설영우(즈베즈다)를 비롯해 우측에는 김문환(대전)이, 좌측에는 이태석(빈)이 이름을 올렸다. 홍 감독 부임 후 붙박이로 활약하던 이명재(대전)가 부상으로 제외된 것을 빼면 공백이 그리 많지는 않았다. 하지만, 이들이 3백 임무를 수행하기 위한 적합한 카드인가에 대해서는 의문부호가 붙었다.커리어 내내 4백에서 좋은 퍼포먼스를 수행하고 있는 이들이었고, 윙백 카드로 활용할 수 있는 엄지성(스완지)과 양현준(셀틱)이라는 위협적인 자원들이 대기하고 있으나 수비적인 부분에서는 분명 약점이 뚜렷하게 나타나고 있었다. 이런 가운데 묀헨글라트바흐에서 좌측 윙백으로 성공적으로 포지션 변경에 성공한 카스트로프에 시선이 쏠릴 수밖에 없었다.2003년생인 그는 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 혼혈 선수로 독일 무대에서 성장했고, 이번 시즌부터는 분데스리가 무대에서 활약하며 서서히 존재감을 드러내고 있었다. 놀라운 성장 속도로 지난해 9월에는 팬들이 뽑은 이달의 선수상을 수상한 카스트로프는 최근 폴란스키 감독 지휘 아래 좌측 윙백으로 포지션을 옮겨 기량을 만개하고 있었다.특히 합류 직전 펼쳐진 27라운드 쾰른과의 맞대결에 출격한 그는 좌측 윙백 포지션임에도 불구, 정확한 킥과 왕성한 활동량을 자랑하며 시즌 2·3호 골을 터뜨렸다. 경기 종료 후에는 리그 사무국이 선정한 MVP에 선정된 그는 3월 이달의 선수상까지 휩쓸면서 1부 무대에 확실하게 존재감을 각인시키고 있는 상황.이런 클래스를 선보인 카스트로프를 향해 홍 감독도 기대감을 숨기지 않았다. 그는 지난 16일 명단 발표 기자회견을 통해 "최근 소속팀에서 측면 수비수로 뛰고 있는 카스트로프가 제 역할 해줄 것으로 생각한다"라고 답하기도 했다. 하지만, 이런 기대감은 결국 현실로 이뤄지지 못했다.카스트로프는 부상 방지 차원에서 코트디부아르전에서 경기장에 나서지 않으며 남은 오스트리아와 맞대결에서 선발로 나설 것을 기대했지만, 결국 불발됐다.아쉬움이 가득하지만, 홍 감독으로서는 이를 핑곗거리로 삼으면 안 된다. 3백의 완성도를 높여야만 하는 시점 속 남은 자원들을 가지고 최고의 조합을 찾아야만 한다. 또 마땅치 않을 시에는 전술 실패를 인정하고 4백으로 회귀해 다시 출발점에 서는 방법도 고려해야만 한다.한편, 대표팀은 코트디부아르전 종료 후 오스트리아로 이동해 내달 1일(한국시간) 오스트리아와 3월 A매치 마지막 일전을 치르게 된다.