장타 대신 정교함... 카스트로, KIA 공격의 판을 바꾸다

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해럴드 카스트로는 장타 능력을 겸비한 안타 제조기 스타일이다.KIA 타이거즈
프로야구 KIA 타이거즈 새 외국인 타자 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)는 스프링캠프와 시범경기 기간 내내 '적응'이라는 숙제를 안고 있었다. KBO리그가 요구하는 타격 스타일과 투수들의 변화구 비중, 그리고 빠른 경기 템포에 대한 적응 여부가 관건이었다.
특히 장타력을 앞세운 전형적인 외국인 타자와 달리, 정교한 타격을 강점으로 하는 유형이었기에 더욱 평가가 엇갈렸다.
시범경기 성적만 놓고 보면 기대치를 끌어올리기에는 부족한 측면이 있었다. 타석에서 끈질긴 승부는 인상적이었지만, 결과로 이어지는 장면이 많지 않았기 때문이다. 이로 인해 '과연 정규시즌에서도 통할까?'라는 의문이 자연스럽게 따라붙었다.
최형우 이탈로 타선의 무게감이 줄어든 상황에서 외국인 타자의 역할이 특히 중요했던지라 더더욱 그랬다. 하지만 정규시즌이 시작되자 평가가 달라지는 분위기다. 개막 이후 두 경기에서 맹타를 휘두르며 팀 내에서 가장 안정적인 타격을 보여주고 있기 때문이다.
특히 변화구 대처 능력과 컨택 타이밍에서 이미 리그 적응이 상당 부분 이뤄졌음을 드러냈다. 시범경기에서의 우려가 '준비 과정'이었다는 해석이 가능해지는 대목이다. 현재 그의 성적은 타율 0.556, 9타수 5안타, 1홈런, 2타점, 3득점, 출루율 0.600이다.
'장타 의존' 탈피... 타선 구조 바꾸는 연결 고리
카스트로의 진가는 단순한 타율 이상의 영역에서도 드러난다. KIA가 이번 시즌 구상한 공격 야구는 한 방에 의존하기보다, 출루와 연결을 통해 상대 배터리를 흔드는 방식이다. 이는 최근 몇 시즌 동안 득점권에서 흐름이 끊기던 문제를 해결하기 위한 전략적 변화이기도 하다.
이 과정에서 카스트로는 핵심적인 퍼즐 조각이다. 그는 빠른 카운트에서도 과감하게 방망이를 내지만, 무리한 스윙 대신 정확한 타격에 집중한다. 덕분에 타석에서의 결과뿐 아니라, 투수의 투구 수를 늘리고 수비를 흔드는 부가적인 효과까지 만들어낸다.
거기에 더해 개막 2차전에서 터진 홈런도 의미가 컸다. 단순히 장타 하나를 추가했다는 것을 넘어, 상대 배터리에게 '장타도 경계해야 하는 타자'라는 인식을 심어줬기 때문이다. 이는 이후 타석에서 더 많은 유리한 공을 끌어낼 수 있는 기반이 될수 있다.
또한 카스트로의 타격은 중심 타선의 생산성을 끌어올리는 촉매제 역할을 한다. 앞 타순에서 꾸준히 주자를 내보내면, 자연스럽게 중심 타자들이 해결할 기회가 늘어난다. 반대로 출루가 끊기면 아무리 강한 타자가 뒤에 있어도 공격은 단절될 수밖에 없다. 카스트로는 바로 이 '끊김'을 최소화하는 역할을 수행할 것으로 보인다.