장타 대신 정교함... 카스트로, KIA 공격의 판을 바꾸다

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲해럴드 카스트로에게 시범경기에서의 부진은 기우에 불과했다. KIA 타이거즈

2연패 속에서 더 선명해진 가치



팀 성적만 놓고 보면 출발은 분명 아쉽다. KIA는 개막 시리즈에서 연패를 당하며 시즌 초반 분위기를 끌어올리지 못했다. 마운드와 수비에서의 불안, 그리고 경기 후반 집중력 부족이 복합적으로 작용한 결과였다.



그러나 이런 상황일수록 카스트로의 존재는 더욱 부각된다. 팀이 밀리는 흐름에서도 꾸준히 안타를 생산하며 공격의 연결고리를 유지했기 때문이다. 이는 단순한 개인 성적 이상의 의미를 갖는다. 경기 흐름이 좋지 않을 때도 자신의 역할을 흔들림 없이 수행할 수 있다는 점은 시즌 전체를 바라볼 때 중요한 요소다.



당초 카스트로는 '변수가 큰 선수'로 평가됐다. 하지만 현재까지의 모습은 그 평가를 뒤집고 있다. 오히려 팀 전력에서 반드시 필요한 '안정 자원'으로 자리 잡아가고 있는 것이다.



특히 KBO리그에서 외국인 타자의 성패는 팀 성적과 직결되는 경우가 많다. 대부분 장타 생산력에 초점이 맞춰져 있지만, KIA처럼 타선의 균형을 중시하는 팀에게는 다른 유형의 성공 사례가 필요했다.



지난 시즌 거포 유형의 패트릭 위즈덤(35, 우투우타)의 실패 사례도 여기에 영향을 끼쳤다는 분석이다. 그런 점에서 카스트로는 새로운 모델이 될 가능성을 보여주고 있다.



물론 시즌은 아직 극초반이다. 상대 팀들의 분석이 본격화되고, 체력적인 변수도 등장할 것이다. 하지만 지금까지 보여준 타격 메커니즘과 접근법을 고려했을 때, 단기간 반짝 활약에 그칠 가능성은 크지 않다.



KIA가 반등하기 위해서는 투타 전반의 안정이 필요하겠지만, 우선적으로는 출발이 좋은 타선의 힘이 계속해서 이어져야 한다. 그리고 그 흐름을 이어주는 역할을 카스트로가 맡고 있다. 팀은 아직 승리를 쌓지 못했지만, 최소한 '계산 가능한 카드' 하나를 확보했다는 점에서 의미 있는 출발이라 할 수 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 해럴드 카스트로에게 시범경기에서의 부진은 기우에 불과했다.팀 성적만 놓고 보면 출발은 분명 아쉽다. KIA는 개막 시리즈에서 연패를 당하며 시즌 초반 분위기를 끌어올리지 못했다. 마운드와 수비에서의 불안, 그리고 경기 후반 집중력 부족이 복합적으로 작용한 결과였다.그러나 이런 상황일수록 카스트로의 존재는 더욱 부각된다. 팀이 밀리는 흐름에서도 꾸준히 안타를 생산하며 공격의 연결고리를 유지했기 때문이다. 이는 단순한 개인 성적 이상의 의미를 갖는다. 경기 흐름이 좋지 않을 때도 자신의 역할을 흔들림 없이 수행할 수 있다는 점은 시즌 전체를 바라볼 때 중요한 요소다.당초 카스트로는 '변수가 큰 선수'로 평가됐다. 하지만 현재까지의 모습은 그 평가를 뒤집고 있다. 오히려 팀 전력에서 반드시 필요한 '안정 자원'으로 자리 잡아가고 있는 것이다.특히 KBO리그에서 외국인 타자의 성패는 팀 성적과 직결되는 경우가 많다. 대부분 장타 생산력에 초점이 맞춰져 있지만, KIA처럼 타선의 균형을 중시하는 팀에게는 다른 유형의 성공 사례가 필요했다.지난 시즌 거포 유형의 패트릭 위즈덤(35, 우투우타)의 실패 사례도 여기에 영향을 끼쳤다는 분석이다. 그런 점에서 카스트로는 새로운 모델이 될 가능성을 보여주고 있다.물론 시즌은 아직 극초반이다. 상대 팀들의 분석이 본격화되고, 체력적인 변수도 등장할 것이다. 하지만 지금까지 보여준 타격 메커니즘과 접근법을 고려했을 때, 단기간 반짝 활약에 그칠 가능성은 크지 않다.KIA가 반등하기 위해서는 투타 전반의 안정이 필요하겠지만, 우선적으로는 출발이 좋은 타선의 힘이 계속해서 이어져야 한다. 그리고 그 흐름을 이어주는 역할을 카스트로가 맡고 있다. 팀은 아직 승리를 쌓지 못했지만, 최소한 '계산 가능한 카드' 하나를 확보했다는 점에서 의미 있는 출발이라 할 수 있다. 해럴드카스트로 타이거즈외국인타자 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '지배자'에서 '생존자'로…할로웨이 커리어의 진화

해럴드 카스트로는 장타 능력을 겸비한 안타 제조기 스타일이다.프로야구 KIA 타이거즈 새 외국인 타자 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)는 스프링캠프와 시범경기 기간 내내 '적응'이라는 숙제를 안고 있었다. KBO리그가 요구하는 타격 스타일과 투수들의 변화구 비중, 그리고 빠른 경기 템포에 대한 적응 여부가 관건이었다.특히 장타력을 앞세운 전형적인 외국인 타자와 달리, 정교한 타격을 강점으로 하는 유형이었기에 더욱 평가가 엇갈렸다.시범경기 성적만 놓고 보면 기대치를 끌어올리기에는 부족한 측면이 있었다. 타석에서 끈질긴 승부는 인상적이었지만, 결과로 이어지는 장면이 많지 않았기 때문이다. 이로 인해 '과연 정규시즌에서도 통할까?'라는 의문이 자연스럽게 따라붙었다.최형우 이탈로 타선의 무게감이 줄어든 상황에서 외국인 타자의 역할이 특히 중요했던지라 더더욱 그랬다. 하지만 정규시즌이 시작되자 평가가 달라지는 분위기다. 개막 이후 두 경기에서 맹타를 휘두르며 팀 내에서 가장 안정적인 타격을 보여주고 있기 때문이다.특히 변화구 대처 능력과 컨택 타이밍에서 이미 리그 적응이 상당 부분 이뤄졌음을 드러냈다. 시범경기에서의 우려가 '준비 과정'이었다는 해석이 가능해지는 대목이다. 현재 그의 성적은 타율 0.556, 9타수 5안타, 1홈런, 2타점, 3득점, 출루율 0.600이다.카스트로의 진가는 단순한 타율 이상의 영역에서도 드러난다. KIA가 이번 시즌 구상한 공격 야구는 한 방에 의존하기보다, 출루와 연결을 통해 상대 배터리를 흔드는 방식이다. 이는 최근 몇 시즌 동안 득점권에서 흐름이 끊기던 문제를 해결하기 위한 전략적 변화이기도 하다.이 과정에서 카스트로는 핵심적인 퍼즐 조각이다. 그는 빠른 카운트에서도 과감하게 방망이를 내지만, 무리한 스윙 대신 정확한 타격에 집중한다. 덕분에 타석에서의 결과뿐 아니라, 투수의 투구 수를 늘리고 수비를 흔드는 부가적인 효과까지 만들어낸다.거기에 더해 개막 2차전에서 터진 홈런도 의미가 컸다. 단순히 장타 하나를 추가했다는 것을 넘어, 상대 배터리에게 '장타도 경계해야 하는 타자'라는 인식을 심어줬기 때문이다. 이는 이후 타석에서 더 많은 유리한 공을 끌어낼 수 있는 기반이 될수 있다.또한 카스트로의 타격은 중심 타선의 생산성을 끌어올리는 촉매제 역할을 한다. 앞 타순에서 꾸준히 주자를 내보내면, 자연스럽게 중심 타자들이 해결할 기회가 늘어난다. 반대로 출루가 끊기면 아무리 강한 타자가 뒤에 있어도 공격은 단절될 수밖에 없다. 카스트로는 바로 이 '끊김'을 최소화하는 역할을 수행할 것으로 보인다.