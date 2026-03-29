2014 가나-알제리, 2026 코트디부아르-남아공... '홍명보의 악몽'은 반복되나

연합뉴스

한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 지난 28일 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에 입장해 경기 시작을 기다리고 있다.2014년 6월 9일, 대한민국 축구대표팀은 미국 마이애미에서 열린 아프리카의 강호 가나와 평가전을 치렀다. 브라질월드컵 본선에서 만날 알제리를 대비한 평가전이었다. 당시 경기는 브라질월드컵 본선을 코앞에 두고 가진 마지막 평가전이었고, 한국은 최정예멤버를 모두 가동했으나 상대와의 실력 차이와 수준 이하의 조직력만 확인하며 0-4로 일방적인 참패를 당했다.가나전 대패 이후 월드컵에 대한 암울한 전망이 속출했지만, 정작 당시 감독은 "가나전은 우리 선수들에게 과정이었을뿐, 전혀 중요한 경기가 아니다"라며 월드컵 본선에서는 다를 것이라는 자신감을 내비쳤다.그리고 약 2주 뒤에 열린 브라질월드컵 H조 2차전 알제리와의 경기, 한국은 전반에만 무려 3골을 내주는 졸전 끝에 2-4로 완패하며 '알제리 참사'를 당했다. 지난 가나전의 부진이 우연이 아니었다는 것만 증명한 경기였다. 당시 대표팀은 조별리그에서 1무 2패의 부진한 성적으로 탈락하며 16강진출에 실패했다. 브라질월드컵은 한국축구가 21세기 들어 치른 월드컵중 유일하게 1승도 거두지 못했던 역대 최악의 대회로 회자된다.12년이 흘러 지난 2026년 3월 28일, 한국 대표팀은 북중미월드컵 본선을 3개월 앞두고 열린 코트디부아르와 평가전을 치렀다. 이 경기는 본선에서 만날 아프리카팀인 남아프리카공화국과의 대결을 대비한 평가전이었다. 그리고 한국은 코트디부아르에 0-4로 무기력하게 완패하면서 묘한 '기시감'을 느끼게 했다. 12년전과 공통점은 모두 국가대표팀 사령탑이 하필 홍명보 감독이라는 점이다.2014년 당시 알제리와 올해의 남아공은 모두 한국팀이 조별리그 통과를 위하여 반드시 잡아야할 상대로 여겼던 유력한 '1승 제물'이다. 그런데 12년전에도 월드컵 직전 가상 상대였던 가나에게 4골을 내주며 적나라하게 드러난 허점이 본선까지 그대로 이어지며 알제리에게 완패를 당했다. 이번에도 남아공의 가상상대로 낙점한 코트디부아르에게 월드컵 본선을 코앞에 두고 완패를 당했다는 것은, 마치 홍명보호의 운명을 예고하는 암울한 복선처럼 느껴질수 밖에 없다.물론 코트디부아르는 같은 아프리카팀이라도 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이나 객관적인 전력에서, 우리가 본선에서 만날 남아공보다는 몇수 위의 전력으로 평가받는다. 하지만 지금으로서는 남아공이 한국보다 반드시 약하다는 보장도 없다.12년전에도 홍명보 감독은 알제리를 조별리그 최약체로 만만히 보고 별다른 맞춤형 전략을 준비하지않고, 이전 경기(조별리그 러시아전 1-1 무)와 똑같은 전술과 선수구성으로 임했다가 호되게 당했다. 당시 알제리 사령탑이던 바히드 할릴호지치 감독은 한국전 승리 이후 "K리그 경기들을 일일이 챙겨보며 한국대표팀의 전술과 플레이스타일을 세밀하게 분석했다"라고 고백한 바 있다.코트디부아르전이 더욱 뼈아픈 이유는, 월드컵 본선을 목전에 둔 상황에서도 홍명보호가 여전히 제대로 된 '플랜A'도 확립하지 못한 반면, 우리의 약점만 경쟁국가들에게 적나라하게 노출했다는데 있다.홍명보 감독이 '월드컵 본선용'으로 준비했다는 '스리백'의 완성도는 처참했다.홍 감독은 12년전 브라질월드컵에서 허술한 수비로 무너졌던 악몽 때문인지, 본선진출 확정 이후로는 수비 강화에 초점을 맞춰 줄곧 스리백 실험을 이어오고 있다. 코트디부아르전에서는 김민재, 조유민, 김태현의 스리백에, 수비형 미드필더로는 센터백 출신인 박진섭을 투입하며 후방 안정을 노렸다.하지만 한국 수비수들은 드리블 위주의 공격을 펼치는 코트디부아르 선수들과의 일대일 대결에서 번번이 나가떨어지기 일쑤였다. K리그에선 드리블로 볼을 오래 끄는 것은 비효율적이라는 편견 때문에 패스 위주의 공격패턴을 강조하지만, 좁은 공간에서 개인능력으로 상대 수비를 순간적으로 흔들수 있는 드리블러의 존재 유무는 공격 측에 강력한 옵션이 된다.개인기와 스피드가 빼어난 코트디부아르는 이러한 장점을 적극 활용했다. 반면 드리블러를 활용한 공격패턴에 익숙하지 않은 K리그 스타일의 수비가 몸에 밴 한국 수비수들은, 수비수 숫자가 더 많은 상황에서도 한두번의 페인팅에 결정적 공간을 내주며 위험한 장면이 속출했다.이러한 불안한 수비는 공격전개에도 영향을 미쳤다. 이날 한국이 완패한 또다른 이유는 공격의 시발점이 되어야할 후방에서의 빌드업이 전혀 이뤄지지 않았다는 것이다. 이날 코트디부아르의 전방 압박이 있었다고 하지만, 아주 적극적인 편은 아니었다. 하지만 한국 선수들은 주로 후방에서 공이 왔다갔다한 시간이 길었을 뿐, 적극적인 전진패스가 4~5차례 이상 이어지며 공이 최전방까지 넘어가는 경우는 거의 드물었다.황인범이 부상으로 빠진 상황에서 박진섭과 김진규는 손발을 많이 맞춰본 조합이 아니다보니, 간격을 유지하며 한 명이 내려가서 수비수들과 볼을 연계하거나 받아주는 역할분담이 제대로 이뤄지지 않았다. 더구나 스리백 전술로 수비 숫자를 늘려서 중앙 미드필더가 2명밖에 없다보니, 4-3-3에 가까운 코트디부아르와의 중원싸움에서 동료들의 도움을 받지못해 수적열세에 밀려 고립되는 상황도 반복됐다.사실 이러한 홍명보식 스리백의 약점이 드러난 경기는 코트디부아르전이 처음이 아니었다. 바로 지난해 10월 열린 브라질과의 평가전(0-5)이었다. 당시는 브라질이 워낙 월드클래스 선수들로 가득한 강팀이었기에 전술의 문제보다는 선수 개개인의 능력차에 더 초점이 맞춰진 부분이 있었다. 하지만 브라질이나 코트디부아르전이나 '일대일 상황에서의 수비대응능력 부재' '압박에 취약한 빌드업' '안정적인 중원조합 부재와 수적열세' '숫자만 많고 조직력이 부족한 수비진' 등 전술과 게임플랜상의 문제점은 동일했다.당시 카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독은 "한국의 스리백이 전방 압박과 간격유지에서 문제가 있었다. 우리가 그 약점을 노려서 측면에서부터 공간을 벌리며 골을 만들어냈다"라고 평가한바 있다. 짧은 평가였지만 홍명보 전술의 취약점을 정확하게 꿰뚫은 지적이기도 했다.심지어 코트디부아르는 브라질보다 개인능력이나 압박 면에서는 분명히 한수 아래의 팀이었다. 그런데 한국은 브라질전보다도 5개월이나 지나서 이제는 월드컵을 앞두고 최상의 조직력을 보여줘야할 시점임에도 여전히 발전하지 못한 전술과 경기력을 보여주며 완패를 당했기에 문제가 더 심각하다.그나마 위안이 될만한 부분이 있다면 우리도 찬스는 몇 차례 만들었다는 것이다. 이날 한국은 오현규, 설영우, 이강인의 슛이 연이어 골대만 3번이나 맞히는 불운을 겪었다. 하지만 이는 선수들의 개인능력으로 만들어낸 장면였을뿐, 완벽한 패턴이나 세트피스를 통하여 이루어진 찬스는 거의 없었다.준비한 플랜이 통하지 않았을때 벤치의 신속한 변화나 대응이 보이지 않는다는 것도 뼈아픈 대목이다. 홍명보 감독은 연이은 실점으로 점수차가 벌어지고 있는 상황에서도 벤치에서 지켜보기만 할뿐, 적극적인 전술 변화나 위치 조정 등으로 선수들의 움직임을 잡아주는 모습이 보이지 않았다.손흥민, 이강인 등 후반에 주력 선수들을 투입하기는 했지만, 포지션의 자리만 바뀌었을 뿐 여전히 전술적인 대응과는 거리가 멀었다. 브라질의 안첼로티 감독이나 코트디부아르의 에메르세 파에 감독이 이기고 있는 상황에서도 계속해서 선수들을 독려하고 전술적 움직임을 지시하는 모습과 대조되는 상황이었다.특히 파에 감독은 이날 경기를 마친후 공식 기자회견에서 한국 대표팀의 장단점을 사전에 철저히 파악하고 준비했다는 사실을 밝히기도 했다."우리는 이미 한국 대표팀에 대한 스타일을 알고 있었고, 약점을 분석했다. 한국은 기술적인 팀이고 패스와 지능적인 플레이가 좋다는 것을 파악하고 있었다. 상대가 잘하는 것을 하지 못하도록, 불편하게 만드는 것이 우리의 계획이었다. 한국으로서는 골대를 3번 맞히는 불운도 있었지만, 전반적으로 우리가 잘 리드한 경기였다고 생각한다."이는 12년전 알제리 대표팀의 바히드 할릴호지치 감독이 한국전을 승리하고 내렸던 평가와 놀랄만큼 흡사하다. 반면 홍명보 감독은 패했지만 긍정적인 면도 있었다며, 여전히 전술변화 가능성이나 대안에 대해서는 말을 아꼈다.다음 경기인 내달 1일 오스트리아전을 마치면 이제 한국축구는 본격적인 월드컵 본선체제에 돌입해야한다. 더 이상은 실험할 시간도 변명도 없다. 과연 홍명보호가 이대로 월드컵 본선에 나가도 괜찮은 것일까.