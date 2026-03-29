개그맨 상황극 덕분에... 유튜브 반응 터진 '놀면 뭐하니?'

▲
MBC '놀면 뭐하니?'MBC
이러한 기세를 몰아 지난 28일 방영분에서는 다시 한번 개그맨 초대 손님과 <무한도전> 감성의 상황극으로 웃음을 자아냈다. <먹빼 모임>이라는 가상의 어머님 친목회를 구성하고, 개그맨 이용진과 각종 콩트에 능통한 유튜버 랄랄과 함께 맛있게 먹고 즐겁게 살 빼는 식도락 탐방기로 내용을 완성했다.
과거 <무도> '언니의 유혹' 편에서 '유제니'로 등장했던 유재석은 14년 만에 예전 부캐를 재소환했고, 하하 역시 어머니의 별명에서 착안된 '융드 욕정'이라는 호칭으로 이들과 티키타카식 호흡을 과시했다. 예전 같았으면 단순한 먹방 소재 방영분에 머물렀겠지만, 남보다 더 웃기겠다는 개그맨들의 경쟁 심리가 접목되면서 밀도 있는 웃음을 이끌어냈다.
이러한 상황극 중심 에피소드가 좋은 반응을 얻으면서 다음 주 방송에서는 '김해 왕세자' 양상국의 재등장도 예고됐다. 말 그대로 '물 들어올 때 노 젓는' 전략으로 프로그램의 상승세를 이어가려는 모양새다.
상황극 설정 덕분에...개그맨들의 재발견