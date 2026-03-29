개그맨 상황극 덕분에... 유튜브 반응 터진 '놀면 뭐하니?'

▲MBC '놀면 뭐하니?' MBC

고정 멤버 허경환과 '반고정' 양상국은 최근 몇 년간 예능 중심에서 다소 멀어져 있던 인물들이다. 그러나 <놀면 뭐하니?>를 통해 다시 주목받으며 제2의 전성기를 맞이하고 있다는 평가를 받고 있다. 프로그램 역시 이들의 활약 덕분에 웃음과 재미를 동시에 확보했다.

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게임·미션 수행 또는 먹방 중심의 단순한 소재에서 벗어나 상황극 콩트 형식으로 틀을 갖추면서, 예능 대세에서 비켜나 있던 코미디언들이 능력을 발휘할 무대가 만들어졌다. 박명수·정준하의 등장으로 <무한도전> 시절의 향수를 재소환했던 2월 '쉼표 클럽' 편 역시 마찬가지였다.

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유재석·하하·주우재 등 기존 멤버들과 실력 있는 코미디언들이 만들어내는 상황극 콩트는 결과적으로 예능의 핵심 요소인 '사람 사이의 관계'에 집중하게 만드는 효과를 낳았다. 유튜브 및 SNS에서 회자되는 동영상 수가 늘어나는 만큼 프로그램의 재미 역시 배가되고 있다.

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이를 통해 온라인 플랫폼 시대의 소비 방식에 최적화된 재미를 널리 확산시키면서, <놀면 뭐하니?>를 향한 부정적 시선을 상당 부분 희석시키는 데 성공했다. "이렇게 잘하면서 그동안 왜 그랬어요!"라는 유튜브 댓글이 결코 과장이 아닌 이유도 여기에 있다. 디지털·모바일 중심의 콘텐츠 소비 시대에서 전통적인 TV 예능이 어떻게 새로운 활로를 찾을 수 있는지, 최근의 <놀면 뭐하니?>가 그 가능성을 보여주고 있다.

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