'슈퍼 갑' 계약직, 어떻게 가능하냐고요?

비정규직은 근로 방식과 기간, 고용의 지속성 등을 보장받지 못하는 직종을 의미한다. 비정규직은기약 없이 하루 일하고 하루 일당을 받는 일용직 노동자와 '계약직'으로 불리는 근로 계약의 기간이 정해져 있는 기간제 노동자, '아르바이트'로 통칭하는 단시간 노동자, 다른 기업체로 파견돼 근로를 제공해 주는 파견직 노동자, 자영업자로 프로젝트 계약을 맺는 특수 고용직 노동자 등을 모두 총괄한다.
IMF 외환위기 이후 크게 늘어난 비정규직 노동자들은 직장 내에서 크고 작은 불이익을 받기도 한다. 정규직 대비 낮은 임금은 기본이고 고용 보장이 되지 않아 고용불안에 시달리는 경우도 많다. 또한 비정규직을 2년간 고용하면 의무적으로 무기 계약으로 전환해야 하는 제도를 악용해 해고 후 재고용이라는 '쪼개기 계약'을 통해 장기 근무 중인 노동자들을 비정규직으로 두는 '꼼수'를 부리는 업체도 있다.
이 때문에 회사 측과 비정규직 노동자들 간의 갈등은 물론이고 정규직과 비정규직 사이의 갈등도 끊이지 않아 비정규직 문제는 언제나 노동계의 심각한 화두로 남아 있다. 하지만 이 드라마에서는 엄청난 능력을 자랑하는 '슈퍼 갑' 계약직의 이야기를 통해 비정규직 문제를 유쾌하게 풍자하며 시청자들의 사랑을 받았다. 바로 2013년에 방송된 김혜수와 정유미, 오지호 주연의 KBS 월화드라마 <직장의 신>이다.