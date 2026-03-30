'슈퍼 갑' 계약직, 어떻게 가능하냐고요?

KBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲이희준은 이상적인 직장 상사이자 동료 무정한 역으로 남자 주인공 오지호 못지 않은 인기를 누렸다. KBS 화면 캡처

드라마 <내조의 여왕>과 <추노>, 영화 <바람과 함께 사라지다>에서 주연을 맡으며 전성기를 달리던 오지호는 <직장의 신>에서 자신이 정규직이라는 사실에 높은 자부심을 가진 마케팅 영업부 팀장 장규직을 연기했다. 장규직은 '슈퍼 갑 계약직' 미스 김과 매사에 티격태격하다가 서서히 사랑에 빠지는데 싸우다 정이 들어 사랑으로 변한다는 점에서 오지호가 <환상의 커플>에서 맡았던 캐릭터 장철수와 비슷한 부분이 있다.



영화 <남산의 부장들>과 <핸섬가이즈>, 드라마 <살인자ㅇ난감>, <지배종> 등에서 인상적인 연기를 보여준 이희준은 <직장의 신>에서 장규직의 입사 동기인 마케팅 영업 지원부 팀장 무정한 역을 맡았다. 장규직이 다소 신경질적이고 까칠한 상사라면 무정한은 비정규직에게도 따뜻하게 대하는 착한 상사를 대표하는 인물. 미스 김을 짝사랑하지만 그녀의 철벽에 막혀 미스 김을 향한 마음을 접었다.



영화 <타짜>에서 "묻고 더블로 가"라는 명대사를 남겼던 깡패두목 곽철용을 연기했던 김응수는 <직장의 신>에서 마케팅 영업부 부장 황갑득을 연기했다. 직장에서 흔히 볼 수 있을 거 같은 '꼰대부장' 황갑득은 사내 공모전에서 뛰어난 아이디어를 낸 비정규직 정주리를 해고하려 했다. 하지만 황갑득은 전형적인 악역이라기보다는 윗선의 눈치를 보고 현실에 순응하며 살아가는 기성세대를 대변한 캐릭터였다.



걸그룹 LUV로 데뷔해 예능인으로 활약하던 시절 '이사돈'이라는 별명으로 유명했던 전혜빈은 예능과 연기를 병행하던 2013년 <직장의 신>에서 마케팅 영업부의 신입사원 금빛나를 연기했다. 명품 한정판 가방을 들고 첫 출근을 하는 철없는 부잣집 딸이지만 성격이 모나지 않아 동갑내기 비정규직 주리와도 친구로 지낸다. 하지만 마지막 회에서는 대리로 승진해 후배들 사이에서 가장 무서운 선배가 됐다. 드라마보는아재 직장의신 김혜수 정유미 오지호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

'슈퍼 갑 계약직' 미스 김을 연기한 김혜수는 <직장의 신>을 통해 커리어 3번째로 지상파 연기대상 대상을 수상했다.<직장의 신>은 2007년 닛폿 테레비에서 방영됐던 드라마 <파견의 품격>을 원작으로 한국적으로 재해석한 드라마다. 한국에서는 다소 생소한 파견 사원을 '계약직'으로 각색했고 오피스물을 표방하고 있지만 K-드라마답게 에피소드 위주로 진행되는 원작과 달리 러브라인에도 많은 부분을 할애했다(<직장의 신> 각본을 쓴 윤난중 작가는 이후 tvN 드라마 <호구의 사랑>과 <이번 생은 처음이라>를 집필했다).2013년 4월 첫 방송을 시작한 <직장의 신>은 김혜수라는 검증된 대형 스타를 캐스팅 했음에도 이미 월화 드라마의 왕좌를 쥐고 있었던 SBS의 <야왕>에 밀려 방영 초기 큰 인기를 얻지 못했다. 하지만 <직장의 신>과 <야왕>의 방영이 겹친 시기는 한 주밖에 없었고 <야왕> 종영 후에는 MBC의 <구가의서>와 경쟁하면서 꾸준한 사랑을 받은 끝에 최고 시청률 14.6%를 기록했다(닐슨코리아 시청률 기준).2012년 <도둑들>에서 펩시 역을 맡아 '천만 배우'가 된 김혜수는 <직장의 신>을 통해 2010년 <즐거운 나의 집> 이후 3년 만에 드라마에 복귀했다. 김혜수는 <직장의 신>에서 무려 124개의 자격증을 보유하고 있고 수십 가지의 직업을 가졌던 경험이 있는 '슈퍼 갑 계약직' 미스 김 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 김혜수는 <직장의 신>을 통해 2003년 <장희빈>에 이어 10년 만에 KBS 연기대상에서 대상을 수상했다.<직장의 신>은 시종일관 유쾌하게 볼 수 있는 코믹한 오피스 드라마지만 드라마 요소 요소에 비정규직의 설움과 아픔을 담아낸 에피소드를 통해 시청자들에게 울림을 줬다. 특히 비정규직 주리는 자신이 만든 기획안을 정규직에 빼앗기기도 하고 심지어 공모전에서 좋은 아이디어를 냈다는 이유로 해고 위기에 놓이기도 했다. 직장 내 비밀 연애를 하던 계약직 직원은 계약 해지가 두려워 임신 사실마저 숨겼다.그렇다고 <직장의 신>에 등장하는 회사가 언제나 치열하고 냉정한 기업의 어두운 면만 다룬 것은 아니다. 마케팅 영업 지원부의 고정도 과장(김기천 분)이 정리 해고를 통보받았을 때는 정규직과 계약직 직원들이 고정도 과장이 아이디어를 냈던 최고급 소금의 신제품 개발을 성공시키기 위해 모두 힘을 합친다. 이렇게 '원팀'이 된 마케팅 영업부가 고정도 과장의 정리 해고를 막아내는 에피소드는 상당히 감동적이다.