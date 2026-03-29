양효진 '라스트 댄스' 망친 현대건설 'PO 징크스'

한국배구연맹

플레이오프 2경기에서 31득점을 기록한 현대건설의 카리(오른쪽)는 72득점을 올린 실바와의 화력 대결에서 완패를 당했다.현대건설은 지난 시즌이 끝나고 7개 구단 중 가장 큰 전력 손실을 경험했다. 지난 시즌 블로킹(세트당 0.84개)과 속공(52.42%) 부문 1위에 오르며 리그 최고의 미들블로커로 떠오른 이다현(흥국생명)과 경험이 풍부한 아웃사이드히터 고예림(페퍼저축은행 AI페퍼스)이 나란히 FA 자격을 얻어 팀을 떠난 것이다. 트레이드를 통해 베테랑 김희진을 영입했지만 이다현의 공백을 얼마나 메울 수 있을지는 의문이었다.외국인 선수 모마, 아시아쿼터 위파위와의 재계약을 포기한 현대건설은 새 외국인 선수로 197cm의 최장신 카리 가이스버거를 지명했고 아시아쿼터로 일본 출신의 자스티스 아우치를 영입했다. 카리는 2002년생의 젊은 선수로 대학 졸업 후 프로 경력이 없는 데다가 고질적으로 무릎이 좋지 않았고 자스티스 역시 일본에서 인상적인 커리어를 만들지 못하고 작전 시즌엔 몽골리그에서 활약했던 선수다.하지만 2라운드까지 6승6패로 중위권을 전전하던 현대건설은 3라운드 시작과 함께 7연승을 질주하며 2위로 치고 올라왔고 4라운드에서 2승4패로 주춤할 후 다시 6연승을 질주하며 일찌감치 봄 배구 진출을 확정했다. 마지막 4경기에서 1승3패로 부진하며 도로공사에게 승점 4점 뒤졌지만 3위그룹 3팀에게는 승점 8점 차로 넉넉하게 앞선 정규리그 2위를 기록하며 네 시즌 연속 봄 배구 무대를 밟았다.하지만 2년 만의 챔프전 진출을 노리던 현대건설은 플레이오프에서 실바라는 '슈퍼 에이스'를 거느린 GS칼텍스에게 연패를 당하며 또 한 번 챔프전 진출이 좌절됐다. 챔프전에 직행했던 2023-2024 시즌을 제외하면 세 시즌 연속 플레이오프 탈락이다. 무엇보다 실바가 플레이오프 2경기에서 49.6%의 성공률로 72득점을 퍼붓는 동안 현대건설의 카리는 32.91%의 성공률로 31득점에 그친 것이 치명적이었다.V리그 역대 최고의 미들블로커이자 현대건설을 대표하는 스타 양효진은 지난 3일 이번 시즌을 끝으로 현역 은퇴를 선언했다. 결과적으로 현대건설이 GS칼텍스와의 플레이오프에서 2연패로 탈락하면서 28일에 열린 플레이오프 2차전은 양효진의 은퇴 경기가 되고 말았다. 결국 최근 4년 동안 세 번이나 이어져 온 현대건설의 지긋지긋한 플레이오프 징크스가 양효진의 '라스트 댄스'를 망친 셈이다.