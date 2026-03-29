양효진 '라스트 댄스' 망친 현대건설 'PO 징크스'

봄 배구를 지배하고 있는 '실바 태풍'이 현대건설마저 집어삼켰다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 28일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 현대건설 힐스테이트와의 플레이오프 2차전에서 세트스코어 3-0(25-23,25-23,25-19)으로 승리했다. 준플레이오프에서 흥국생명 핑크스파이더스를 꺾고 플레이오프에 진출한 GS칼텍스는 정규리그 2위 현대건설에게 2연승을 거두며, 오는 4월1일부터 한국도로공사 하이패스와 챔프전에서 격돌한다.
GS칼텍스는 봄 배구 2경기에서 82득점을 퍼부었던 실바가 서브득점 4개를 포함해 49.09%의 공격 성공률로 32득점을 올리며 GS칼텍스의 공격을 주도했고 권민지가 13득점, 유서연이 8득점을 기록하며 힘을 보탰다. 반면에 현대건설은 양효진이 13득점으로 고군분투했지만 팀이 패하면서 은퇴 경기가 되고 말았다. 이로써 현대건설은 최근 4번의 시즌 동안 3번이나 플레이오프에서 탈락하고 말았다.
플레이오프 무대에서 유독 약했던 현대건설