'정확한 전진 패스→확실했던 존재감' 김진규, 완패 속 얻은 귀중한 성과

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코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 김진규가 26일 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다아쉬운 패배 속 중원에서 존재감을 뽐낸 김진규다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 남자 축구대표팀은 28일 오후 11시(한국시간) 잉글랜드 버밍엄에 자리한 스타디움 MK에서 열린 에메르스 파에 감독의 코트디부아르와 평가전서 0-4로 완패했다.이번 3월 2연전은 홍명보호에 상당히 중요한 일전이다. 바로 오는 6월 열리는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 최종 명단 발표를 앞두고 치르는 마지막 모의고사이기 때문. 홍 감독은 그간 지적 받아왔던 약점을 보완함과 동시에 플랜 A의 완성도를 확실하게 높여야만 하는 숙제가 있고, 선수들 역시 생존 경쟁에 사활을 걸어야만 하는 상황이다.과정과 결과가 필요했던 가운데 홍 감독은 승리를 다짐했다. 경기 전 열린 공식 기자회견에 나선 그는 "중원 조합은 굉장히 중요한 포인트라는 생각이 들고, 월드컵에서 경쟁력 있는 팀이 되기 위해선 빠른 공수 전환이 중요하기에, 이 부분을 유심히 보겠다"라고 답했다. 선수단 대표로 나선 김민재도 의지를 다졌다.김민재는 "우선 월드컵 가기 전에 마지막 평가전이다. 모든 선수가 어떤 마음으로 준비해야 하는지 알고 있고, 좋은 경기 보여드리도록 잘 준비하고 있다"라며 "좋은 결과를 가져와서 좋은 분위기로 월드컵에 가고 싶다"라고 답했다. 대표팀 앞에 선 상대는 아프리카 전통 강호 코트디부아르. 피파 랭킹 37위로 이번 북중미 대회에서는 E조에 속했다.멤버도 화려하다. 프리미어리그에서 활약하고 있는 아마드 디알로(맨유)를 필두로 이브라힘 상가레(노팅엄)·에반 세상(C.팰리스)·에반 은디카(로마) 등과 같은 유럽에서 걸출한 실력을 보유한 자원들이 대거 자리하고 있다. 월드컵에서 같은 조에 속한 남아프리카 공화국의 가상 상대로 설정한 우리 대표팀은 약간의 로테이션을 가동했다.3-4-2-1을 가동한 가운데 조현우·김태현·김민재·조유민·김문환·설영우·박진섭·김진규·황희찬·오현규·배준호를 투입했다. 전반적으로 나쁘지 않은 경기력을 선보였으나 수비에서 치명적 실수가 반복되며 실점을 연이어 내줬다. 전반 35분에는 뒷공간을 완벽하게 내주며 게상에 선제골을 내줬고, 전반 종료 직전에는 아딩라에 두 번째 실점을 허용하면서 고개를 숙였다.후반에는 양현준·백승호·이한범·조유민·손흥민·조규성·이강인을 투입하며 공격의 고삐를 당겼으나 또 실점을 내줬다. 후반 16분 코너킥 상황서 양현준의 헤더가 게상에 갔고, 흘러나온 볼을 고도가 그대로 밀어 넣으면서 3번째 실점을 내줬다.이후 종료 직전 딩고에 추가 골을 허용한 대표팀은 0-4로 고개를 숙였다.참패였다. 전력이 비슷할 것으로 예상됐던 코트디부아르를 만난 홍명보호는 시종일관 상대 공격에 허둥대는 모습이 나왔다. 전체적인 점유율을 비교했을 때는 밀리지 않았지만, 골 결정력과 수비 집중력에서 승부가 갈렸다. 월드컵 본선 전까지 이런 모습을 반드시 고쳐야만 하는 숙제를 떠안은 축구대표팀이다.이처럼 영국에서 아쉬운 경기를 마친 가운데 패배 속 고무적인 성과는 분명 존재했다. 바로 황인범 공백을 훌륭하게 메운 K리그 자존심 김진규다. 이번 대표팀 명단 발표에 앞서 홍 감독에게 좋지 않은 소식이 들려왔다. 바로 핵심 엔진 황인범이 소속팀 경기 도중 부상으로 인해 결국 소집이 불발된 것.월드컵 2·3차 예선을 거치면서 대표팀 내 최다 출전인 1397분을 소화, 홍 감독의 굳건한 신뢰를 받고 있었다. 또 본선에서도 핵심적인 임무를 수행해 줄 거라는 기대감이 존재했으나 장기 부상이 우려되는 상황 속 다른 대안을 찾아야만 했던 홍 감독이었다. 특히 3선에서 임무를 담당했던 원두재, 박용우도 부상으로 낙마한 가운데 고심은 깊어졌다.본선을 앞두고 최종 모의고사에 나선 홍 감독은 중원 조합에 관해서 실험을 예고했다. 사전 기자회견에서 그는 "특히 중앙 미드필더 포지션은 좀 더 실험해야 하고 조합도 찾아야 한다"라며 강조하기도 했다. 이런 상황 속 확실한 대안으로 떠오른 자원은 김진규. 지난해 전북 소속으로 환상적인 활약을 펼치며 K리그 베스트 11을 수상한 그는 올해도 기세가 상당하다.정정용 감독 지휘 아래 시즌 초반 2선으로 기용되며 아쉬운 모습이었지만, 최근 다시 3선으로 내려와 압도적인 클래스를 발휘하고 있었다. 지난해 6월 소집부터 꾸준하게 홍 감독의 부름을 받았던 김진규는 이번 기회에 확실하게 북중미로 향할 눈도장 찍기를 원했다. 그는 경기 전 열린 언론과의 인터뷰서 "누구랑 해도 자신있다"라며 강력한 자신감을 보여줬다.이는 곧 경기력으로 이어졌다. 3-4-2-1의 4에 해당, 전북 시절 동료였던 박진섭과 함께 중원을 구성했던 그는 인상적인 경기력을 펼쳤다. 공격 시에는 과감한 전진과 함께 원터치 패스로 유려하게 상대 압박을 풀어냈고, 수비 가담도 확실했다. 전반 2분에는 황희찬에게 정확한 롱패스를 선보였고, 또 전반 7분에는 압박 수비로 볼을 쟁취하는 데 성공했다.이에 그치지 않았다. 전반 21분에도 전진 패스를 통해 기회를 제공했고, 전반 45분에는 오버래핑을 통해 공간을 창출하던 김문환에 센스 넘치는 칩패스를 성공시켰다. 후반에도 활약은 이어졌다. 확실한 강점인 원터치 패스는 시도하는 즉시 정확하게 동료에 연결됐고, 수비 상황에서도 제 역할을 해냈다.후반 26분, 홍현석과 교체된 김진규는 총 71분 동안 패스 성공률 92%·기회 창출 1회·수비적 행동 4회·공격 진영 패스 성공 4회·크로스 성공 3회·롱패스 성공 3회·태클 성공 2회를 기록, 홍 감독에 본인의 존재감을 확실하게 알렸다.비록 팀은 패배하며 활약은 빛을 발했으나 김진규는 황인범이 없는 상황 속 클래스를 입증했다. 남은 오스트리아전과 전북에서 활약을 계속 이어가게 된다면, 4년 전 카타르 월드컵 최종 명단 승선 불발의 아쉬움을 딛고, 생애 첫 본선 무대를 밟을 가능성이 충분하다.한편, 대표팀은 빈으로 이동해 내달 1일(한국시간) 오스트리아와 평가전을 치르게 된다.