'개막전 폭발' 힐리어드, 시범경기는 '연습'이었다

kt wiz

kt wiz 샘 힐리어드kt가 2026 시즌의 시작을 알리는 개막전에서 '디펜딩 챔피언' LG를 꺾었다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 28일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 개막전 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 18안타를 폭발하며 11-7로 승리했다. 양 팀 합쳐 14명의 투수가 등판하고 30개의 안타를 주고 받는 난타전이 펼쳐진 개막전에서 kt는 1회부터 LG의 외국인 에이스 요니 치리노스를 상대로 6점을 뽑아내면서 2026 시즌을 기분 좋은 승리로 출발하게 됐다.kt는 개막전 선발로 등판한 맷 사우어가 5이닝5피안타(1피홈런)5사사구1탈삼진3실점으로 승리투수가 됐고 마무리 박영현은 5개의 아웃카운트를 책임지면서 시즌 첫 세이브를 기록했다. 타선에서는 류현인이 결승타를 포함해 멀티히트를 기록했고 허경민과 이강민도 3안타 경기를 선보였다. 그리고 시범경기에서 부진했던 외국인 타자 샘 힐리어드는 KBO리그 첫 홈런을 포함해 3안타3타점2득점으로 kt의 개막전 승리를 견인했다.코로나19로 일정이 전면 취소됐던 2020년을 제외하면 매년 열리고 있는 시범경기는 승패는 크게 중요하지 않지만 선수들이 개막에 맞춰 컨디션을 끌어 올리기 위한 중요한 무대다. 이는 외국인 선수들에게도 마찬가진데 시범경기에서 좋은 컨디션을 뽐내다가 정작 시즌에 돌입하면 부진한 선수가 있는 반면에 시범경기에서 전혀 감을 찾지 못하다가도 정규리그 개막과 함께 폭발하는 선수들도 적지 않다.2019년 두산 베어스의 새 외국인 타자로 합류한 호세 미구엘 페르난데스는 그 해 시범경기에서 단 하나의 타점도 없이 타율 .167(18타수3안타)로 부진을 면치 못했다. 2018년 외국인 타자의 부진으로 아쉽게 우승을 놓쳤던 두산에게 페르난데스의 시범경기 부진은 난감한 결과였다. 하지만 페르난데스는 정규리그에서 타율 .344 197안타15홈런88타점87득점을 기록하며 두산의 한국시리즈 우승을 이끌었다.2021년 삼성 라이온즈에서 활약한 호세 마누엘 피렐라는 첫 해 타율 .286 29홈런97타점102득점의 성적으로 삼성을 6년 만에 가을야구로 이끌며 총액 120만 달러에 재계약했다. 피렐라는 2022년 시범경기에서 타율 .188(32타수6안타)로 부진했고 재계약에 대한 비판이 쏟아져 나왔지만 피렐라는 정규리그에서 타율(.342)과 홈런(28개),타점(109개)2위,득점 1위(102점)를 기록하는 'MVP급' 활약을 선보였다.외국인 선수를 통해 2루수와 3루수 문제를 해결하려 했다가 수 년 간 낭패를 봤던 LG 트윈스는 2023 시즌을 앞두고 1루수 오스틴 딘을 70만 달러에 영입했다. 상대적으로 몸값이 비싸지 않았던 오스틴은 그 해 시범경기에서 타율 .194(36타수7안타)로 부진을 면치 못했다. 하지만 오스틴은 정규리그에서 타율 .313 23홈런95타점87득점을 기록하는 맹활약을 펼치며 LG의 한국시리즈 우승에 일등공신이 됐다.2022년 .311였던 타율이 2023년 .285로 떨어졌음에도 총액 120만 달러에 KIA 타이거즈와 재계약한 소크라테스 브리토는 KBO리그 3년 차 시범경기에서 타율 .238(21타수5안타)로 부진했다. 하지만 소크라테스는 더 이상 KBO리그에서 통하지 않을 거란 일부 야구팬들의 비판을 이겨내고 정규리그에서 타율 .310 26홈런97타점92득점13도루로 맹활약했고 KIA는 2024년 12번째 한국시리즈 우승을 차지했다.미국 출신의 좌투좌타 외야수 힐리어드는 2015년 콜로라도 로키스에 지명되며 프로 생활을 시작했다가 2019년 콜로라도에서 빅리그에 데뷔했다. 2022 시즌이 끝나고 트레이드를 통해 애틀랜타 브레이브스로 이적해 한 시즌 동안 활약했을 뿐 빅리그 통산 332경기 중 292경기를 콜로라도 유니폼을 입고 뛰었다. 하지만 '투수들의 무덤'을 홈으로 사용했음에도 힐리어드의 빅리그 통산 타율은 .218에 불과하다.힐리어드는 작년 콜로라도의 트리플A에서 타율 .288 17홈런66타점64득점17도루OPS(출루율+장타율) .932를 기록하는 준수한 활약을 선보인 후 작년 12월 kt와 100만 달러에 계약을 맺고 KBO리그에 진출했다. kt는 작년 멜 로하스 주니어의 대체 선수 앤드류 스티븐슨이 타율 .262 3홈런14타점26득점으로 부진하며 가을야구 진출에 실패했기 때문에 빅리그 7년 경력의 힐리어드에게 많은 기대를 걸었다.힐리어드는 시범경기에서 좌익수와 지명타자를 오가며 12경기에 출전했지만 타율 .179(39타수7안타)1홈런3타점4득점1도루OPS(.589)로 기대에 부응하는 활약을 해주지 못했다. 특히 43번의 타석에서 볼넷 4개를 얻어내는 동안 삼진을 무려 17개나 당했을 정도로 '공갈포' 기질을 드러냈다. 일부 kt팬들은 시범경기에서 크게 부진한 힐리어드의 대안을 빨리 찾아야 한다며 '조기교체'를 주장하기도 했다.하지만 시즌 개막전부터 힐리어드는 전혀 다른 타자로 변모했다. 첫 타석부터 안타로 출루해 대량 득점의 징검다리 역할을 한 힐리어드는 2회 두 번째 타석에서 일찌감치 멀티히트를 기록했고 7회에는 우측 담장을 넘기는 비거리 120m짜리 아치를 그리며 KBO리그 첫 홈런을 신고했다. 2회 박해민의 송구에 잡혔던 아쉬운 주루사를 제외하면 흠 잡을 곳 없이 훌륭했던 힐리어드의 KBO리그 데뷔전 활약이었다.kt는 작년 FA 시장에서 지난 8년 동안 136홈런을 기록했던 좌타거포 강백호(한화 이글스)가 팀을 떠났고 kt가 새로 영입한 김현수와 최원준은 거포형 타자와는 거리가 있다. 따라서 kt로서는 힐리어드가 작년 신인왕이자 '국가대표 4번타자' 안현민과 함께 마법사 군단의 좌우 쌍포로 많은 장타를 생산해 줄 필요가 있다. 개막전부터 홈런 포함 3안타3타점을 폭발한 힐리어드는 kt의 든든한 외국인 타자가 될 수 있을까.