용인FC, 개막 4연승 수원삼성 맞아 분전했지만 초반 실점에 무릎

용인시민신문

용인FC 신진호 선수의 프리킥 모습. /사진 제공 용인FC후반전이 시작되자 수원은 볼점유율을 높이며 용인 골문을 위협했다. 후반전 중반 두 차례 페널티박스와 골에어리어 부근에서 슈팅을 허용하며 위기를 맞았다. 다행히 용인 수문장 황성민이 잘 막아내며 실점하지 않았지만, 페널티박스 안에서의 수비 실수는 아쉬운 대목이었다.용인FC도 후반전 27분 좋은 기회를 만들었다. 석현준과 교체된 최치웅의 헤딩 패스를 받은 유동규가 페널티박스 오른쪽에서 회심의 슈팅을 했지만 수원 골키퍼 선방에 막혀 득점으로 이어지지 않았다. 3분 뒤에는 김보섭이 수비수 2명을 제치고 문전 돌파에 성공했지만 슈팅으로 연결되지 않아 아쉬움을 남겼다.후반전 중반 이후에는 수원의 파상공세와 수비진의 실수가 나오면서 위기를 맞았으나, 황성민의 선방 등에 힘입어 용인은 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.수원은 경기 시작 3분 만에 터진 페신의 결승골로 창단 첫 5연승을 기록하며 1위를 지켰다.이로써 용인은 시즌 개막 이후 5경기에서 2무3패(승점 2점)을 기록하며 전체 17개 팀 가운데 전남(승점 3점)에 이어 16위를 기록 중이다.최윤겸 용인FC 감독은 경기 후 기자회견에서 "수비 숫자가 충분했음에도 골키퍼가 커버하거나 반대편에서 경합해 막아주지 못해 실점했다"라며 "실점 이후 급해지다 보니 우리가 준비한 전술이 제대로 작동하지 않았다"라고 아쉬움을 전했다.최 감독은 "더 적극적이고 도전적인 플레이를 할 수 있도록 훈련을 계속해 나갈 계획"이라며 "몇 개 팀을 제외하면 전력 차이가 크지 않기 때문에 잘 준비하면 빠른 기간에 첫 승을 달성할 수 있다고 믿는다"라고 말했다.한편, 용인FC는 4월 4일 오후 2시 미르스타디움에서 전남을 맞아 첫 승 도전에 나선다.