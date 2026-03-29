[인터뷰] 용인FC 최윤겸 "준비 부족, 더 강하게 만들겠다"

용인시민신문

- 경기에 대한 소감.

- 초반에 실점하며 경기가 어렵게 흘렀다. 실점 과정과 공격 마무리 부분에 대한 평가는?

- 경험 많은 베테랑 선수들의 활약이 기대에 못 미쳤다는 평가도 있는데.

- 첫 승을 위해 가장 필요한 게 무엇이라고 생각하나.

- 홈 팬들에게 한 말씀?

최윤겸 용인FC 감독 /사진 제공 용인FC"동계훈련에서 전술과 체력을 열심히 준비시켰다고 생각했는데, 수원삼성전을 치러보니 준비가 많이 부족했다는 걸 다시 느꼈다. 선수들을 더 강하게 만들어야 한다는 생각이 많이 든 경기였다.""실점 과정을 보면, 수비 숫자가 충분히 있는 상황에서도 골키퍼가 커버하거나 반대편에서 경합해 끊어내야 했는데 순간적으로 놓친 부분이 있었다. 준비해 온 전술이 급박한 상황에서 제대로 작동하지 않았다. 상대가 강하게 압박해 들어오는 것에 대비를 했지만, 막상 강한 압박 앞에서 탈압박이 제대로 되지 않았고 실수가 나왔다. 패싱 연결이 끊기다 보니 흐름이 답답해졌다. 김보섭 선수가 개인 드리블로 찬스를 만들고, 유동규 선수도 최전방에서 집중력을 보여줬지만 마무리와 공격 숫자에서 여전히 부족한 면이 나타났다.""베테랑만의 문제가 아니다. 전술적 대응과 반응 속도를 제대로 준비시키지 못한 부분에 대해 스스로 자책하고 있다. 선수들에게 계속 주입시키고, 훈련 과정에서 강하게 지도하고 있다.""선수들에게 항상 하는 말이 있다. '너무 소극적'이라는 거다. 공격 방향으로 스프린트를 활용하고, 적극적으로 해야 하는데 그런 적극성이 많이 부족하다. 화성전에서는 그런 모습이 보였는데, 수원삼성전에서는 강한 압박에 시달리다 보니 체력 소모가 컸고 소극적인 플레이로 이어졌다. 조금 더 적극적이고 도전적인 플레이를 지속적으로 훈련하는 수밖에 없다. 몇몇 팀을 제외하면 전력이 비슷비슷한 수준이라 준비를 잘 한다면 빠른 시일 내에 첫 승을 달성할 수 있다고 생각한다.""너무 죄송스럽다. 나 자신도 실망스럽고, 팀도 아직 기대에 못 미치고 있다. 팬들이 신생팀이라는 걸 감안해 기다려주는 것 같아 마음이 더 무겁다. 결과가 나쁠 때 흔들리는 모습을 보이고 싶지 않다. 반등하려면 정신적으로나 육체적으로나 더 강하게 준비해야 한다. 선수들 스스로가 느끼고 변해주길 바라지만, 제가 더 강하게 요청하고 지도해야 할 것 같다."