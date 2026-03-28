7위 도약 포항 스틸러스, '복덩이' 이적생 김승호 활약 눈부셨다

포항이 시즌 첫 승점 3점을 쟁취한 가운데 복덩이 이적생 김승호의 활약은 눈부셨다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 순연 경기서 정경호 감독의 강원FC에 1대 0 승리를 거뒀다. 이로써 포항은 1승 3무 1패 승점 6점 7위에, 강원은 3무 2패 승점 3점 11위에 자리했다.당초 이번 경기는 지난 7일에 열려야 했으나 강원이 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강에 진출함에 따라 일정이 조정됐다. 3월 A매치 휴식기에 가지는 맞대결. 휴식을 가지지 못한다는 아쉬움이 있었지만, 이들은 이 부분을 탓해서는 안 됐다. 바로 시즌 개막 후 첫 승점 3점을 가져오지 못하고 있기 때문.원정을 떠나오는 강원은 개막전에서 울산에 3대 1로 완패한 이후 안양·부천·제주와 무승부를 거두며 답답한 모습을 연출했다. 포항 역시 김천(무)·인천(무)·서울(패)·부천(무)에 승리를 가져오지 못하면서 고개를 떨구고 있었다. 다급할 수 있는 상황. 강원 정 감독은 결과보다는 방향성을 강조했다.정 감독은 "우리는 속도보다 방향이기에 내가 중심을 잘 잡고 가야 할 것 같다"라고 답했다. 박 감독 역시 다급함보다는 방향성과 선수들의 성장을 강조했다. 그렇게 시작된 경기. 전반은 다소 지루하게 흘러갔다. 양 팀은 각각 유효 슈팅 1개에 머물렀고, 위협적 장면도 나오지 않았다. 후반에도 분위기는 비슷했으나 포항이 먼저 선제 일격을 가했다.후반 27분 헤더 슈팅을 박청효 골키퍼가 잘 막았으나 캐칭 실수가 나왔고, 흘러나온 볼을 이호재가 가볍게 밀어 넣으면서 선제골을 터뜨렸다. 득점 후 포항이 몰아치는 그림이 나왔고, 결국 후반 44분 어정원이 페널티킥 기회를 얻어냈으나 VAR 끝에 취소됐다. 강원도 승부의 균형을 맞추기 위해 총공세를 퍼부었으나 무산됐고, 경기는 포항의 승리로 귀결됐다.이처럼 개막 후 첫 승점 3점을 획득한 포항. 득점을 기록한 이호재부터 모든 팀원이 한 팀으로 움직이면서 기분 좋은 주말의 출발을 알린 가운데 이번 경기서 유독 눈에 띄는 활약을 보여준 선수가 있었다. 바로 '신입생' 미드필더 김승호다. 1998년생인 그는 홍익대 졸업 후 CD레가네스(스페인)-대전 코레일-화성을 거쳐 충남 아산에서 기량을 만개했다.2023시즌에 아산에 입단한 그는 빠르게 주전 자리를 차지하는 데 성공했고, 특히 2024년에는 김현석 감독 지휘 아래 팀을 사상 첫 승강 플레이오프로 이끌면서 클래스를 입증했다. 지난해에는 '주장단'에 임명, 감독 교체와 외부적인 혼란이 가중되던 시기에도 굳건한 활약을 선보이며 많은 팀에 이목을 끌었다.그렇게 K리그 무대서 기량을 올린 가운데 김승호는 이번 겨울 이적시장을 통해 생애 첫 K리그1 도전에 나섰다. 행선지는 바로 포항. 이들의 니즈는 확실했다. 구단은 김승호라는 다용도 미드필더 영입을 통해 이적시장에서 이탈한 김종우(부천)·한찬희(수원FC)·오베르단(전북)의 공백을 메울 필요성이 있었고, 김승호 역시 1부 무대에 대한 갈증이 존재했다.포항은 김승호에게 과거 스틸야드 에이스의 상징이었던 '8번'을 부여하면서 큰 기대감을 나타냈고, 그 역시 곧바로 클래스를 증명하고 있다. 지난 22일, 부천과 리그 5라운드서 데뷔전을 치렀던 그는 이번 경기에서도 박 감독의 선택을 받았다. 4-4-2 전형의 4에 해당하는 중앙 미드필더 임무를 부여받은 그는 니시야 켄토·황서웅·김용학과 함께 중원을 구성했다.공격 시에는 우측면으로 넓게 펄쳐 김예성과 주닝요와 함께 호흡을 맞췄고, 또 정확한 킥 능력으로 강원 골문을 공략했다. 수비 상황에서도 왕성한 활동량과 정확한 태클 능력을 선보였으며 또 영리한 위치 선정으로 공격을 막아내는 모습을 선보였다. 전반에는 다소 보이지 않는 모습을 보여줬으나 후반에는 달랐다.특히 후반 27분 선제골 장면에서 볼을 뺏겼으나 끝까지 따라가서 위협적인 크로스를 올리는 데 성공했다. 이 크로스로 인해 이호재의 선제골이 파생되는 결과를 낳았고, 김승호는 승점 3점을 따내는 데 기점 역할을 톡톡히 해냈다.이후에도 활약은 훌륭했다. 지치지 않는 체력으로 강원 공격을 막아냈고, 영리한 움직임과 패스를 통해 중원을 확실하게 장악했다. 88분간 경기장을 누빈 김승호는 패스 성공률 88%·팀 내 최다 키패스 성공(3회)·팀 내 최다 공격 진영 패스 성공(10회)·롱패스 성공률 100%·크로스 성공률 100%·태클 성공률 100%·팀 내 최다 볼 획득(12회)을 기록, 펄펄 날았다.누구도 주목하지 않았던 영입이지만, 김승호라는 존재감을 스틸야드에 확실히 알리고 있다. 영리한 움직임과 정교한 킥, 그리고 왕성한 활동량은 시즌 첫 승리를 가져온 포항에 더욱 큰 힘이 될 수 있는 존재다.반면, 시즌 첫 승점 3점을 쟁취한 박 감독은 경기 후 방송사와 인터뷰를 통해 "그동안 기다리던 첫 승을 했는데, 늦지 않았나 싶다. 끝까지 뛰어준 선수들에게 박수를 보내고 싶다"라며 활짝 웃었다.포항은 잠시 휴식 후 4월 4일 홈에서 황선홍 감독의 대전하나시티즌과 리그 6라운드 일전을 치르게 된다.