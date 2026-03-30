'태양의 죽음' 막기 위해 우주로 간 남자가 한 뜻밖의 선택

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
영화 역사상 외계 생명체와의 조우는 단순한 생물학적 접촉을 넘어 당대 대중 심리의 '집단적 꿈'을 투영하는 거울이었다. 1902년 조르주 멜리에스의 <달 세계 여행>이 제국주의적 정복욕을 투사했다면, 1950년대의 <지구 최후의 날>은 매카시즘과 핵 전쟁의 공포를, 1980년대의 <에이리언>은 냉혹한 자본주의 시스템에 대한 불신을 담아냈다.
2020년대에 들어선 외계 서사는 <돈 룩업>(2021)이나 <부고니아>(2025)처럼 인류 시스템의 실패와 허무주의적 종말론에 경도되어 있었으며, 이는 객관적인 사실보다 개인의 감정이나 믿고 싶은 신념이 더 큰 힘을 발휘하는 탈진실적 사회 분위기를 반영한 결과였다.
이러한 불신의 시대에 <프로젝트 헤일메리>는 우주 한복판에서 각자의 행성을 구하려는 공동의 목표를 가진 두 종족이 우연히 조우하는 설정을 통해 새로운 전형을 제시한다. 기억을 잃은 채 홀로 우주선에서 깨어난 주인공 그레이스(라이언 고슬링 분)가 자신과 똑같이 태양의 죽음을 막기 위해 타우 세티 계로 찾아온 에리디언 '로키'와 마주치는 이 순간은, 타자를 정복이나 공포의 대상이 아닌 '협력할 유일한 동료'로 정의한다. 영화는 외계 생명체를 대하는 우호도를 극한의 신뢰로 설정함으로써 분열이 지배하는 시대에 '실천적 낙관주의'라는 저항을 시도한다.
평행하는 두 궤적의 충돌