네이마르 원하는 브라질 팬들, 안첼로티 감독의 선택은

북중미월드컵을 앞둔 브라질 축구대표팀에서 '슈퍼스타' 네이마르의 합류 여부가 뜨거운 감자가 되고 있다.브라질은 지난 27일(아래 한국시간) 미국 매사추세츠 폭스버러 질레트 스타디움에서 열린 프랑스와의 평가전에서 1대 2로 패했다.이날 평가전은 월드컵의 영원한 우승후보들이자 남미와 유럽을 대표하는 강팀간의 맞대결로 초미의 관심사를 모았다. 프랑스는 전반 32분 킬리언 음바페(레알 마드리드)의 선제골로 앞서나갔으나 후반 10분 다요 우파메카노(바이에른 뮌헨)의 퇴장으로 위기를 맞이했다. 하지만 후반 20분 위고 에키티케(리버풀)에게 오히려 추가골을 넣으며 승기를 잡았다.브라질은 후반 33분 프리킥 상황에서 수비수 글레이송 브레메르(유벤투스)가 만회골을 넣었지만 더 이상 득점을 올리지 못하며 경기를 원점으로 돌리는 데 실패했다.카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독은 이날 비니시우스 주니오르(레알 마드리드), 마테우스 쿠냐, 카세미루(이상 맨체스터 유나이티드), 하피냐(바르셀로나) 등 가용할 수 있는 정예 멤버들을 모두 동원했고, 후반에도 상대 퇴장으로 인한 수적 우위까지 얻었음에도 제대로 활용하지 못했다.이날 브라질은 17개의 슈팅을 시도하며 프랑스(7개)에 크게 앞섰지만 결정적인 득점 기회를 놓치면서 골결정력에서 고개를 숙였다. 프랑스가 단 2번 뿐이었던 결정적인 득점 기회를 모두 연결한 것과 비교되는 장면이었다.답답한 경기력이 뿔이 난 브라질 관중석에서는 경기 후반부터 돌연 '네이마르'의 이름을 연호하는 목소리가 터져나오기 시작했다. 지난 2023년 이후 더이상 삼바군단에 이름을 올리지 못하고 있는 네이마르의 대표팀 복귀를 요구하는 목소리였다.네이마르는 브라질 축구 역사상 최고의 선수중 한 명으로 꼽힌다. 브라질 대표팀 유니폼을 입고 A매치 128경기에 출전하여 79골을 넣으며 역대 브라질 국가대표 최다득점자이기도 하다. 브라질 산투스, 유럽 명문인 바르셀로나와 PSG 등에서 활약하며 다수의 리그 우승과 유럽챔피언스리그 제패 등 수많은 우승컵을 들어올렸고, 발롱도르 후보에도 여러 차례 이름을 올렸다.하지만 네이마르는 명성에 비하여 대표팀에서는 메이저대회 우승 복이 없었다. 월드컵에 3회 출전했으나 4강-8강-8강에 그쳤다. 남미 국가대항전인 코파아메리카에서도 3회 출전했으나 우승과는 인연이 없었다.네이마르가 브라질 대표팀에서 우승을 차지한 것은, 위상이 그리 높지않은 2013년 컨페더레이션스컵과, 연령대별 대회였던 2016년 리우올림픽 정도였다. 펠레-호마리우-호나우두-호나우지뉴 등 선배 세대의 슈퍼스타들과 네이마르의 커리어를 가르는 결정적인 차이였다.지난 2023년 10월 우루과이의 월드컵 남미예선 A매치에서 네이마르는 십자인대 부상을 당했다. 당시 네이마르는 눈물까지 흘릴 정도로 고통스러워했으며 실제로 장기간의 공백기를 거쳐야했다. 이 경기는 현재까지 네이마르가 브라질 대표팀 유니폼을 입고 치른 마지막 경기였다. 이 부상의 여파로 네이마르는 당시 이적한지 얼마안되던 소속팀 알 힐랄에서도 거의 경기를 소화하지 못했고, 대표팀에서도 멀어졌다.네이마르는 부상에서 회복한 이후 2025년 1월 친정팀인 브라질의 산투스로 복귀했다.지난해 12월에도 왼쪽 무릎 수술을 받는 등 부상은 계속해서 네이마르를 괴롭혔다. 하지만 팀을 위기에서 구해내는 해트트릭을 달성하는 등 일단 경기에 출전하면 여전히 번뜩이는 축구센스를 보여줬다. 올시즌에는 5경기에 출전하여 3골을 기록하며 좋은 컨디션과 건강상태를 유지하고 있다.하지만 지난해 5월부터 브라질 국가대표팀의 지휘봉을 잡은 이탈리아 출신 안첼로티 감독은 부임 이후 아직까지 네이마르를 한번도 대표팀에 소집하지 않았다. 프랑스-크로아티아와 맞붙는 이번 3월 A매치 명단에서도 네이마르의 이름은 제외됐다.3월 A매치는 사실상 월드컵을 코앞에 두고 최종엔트리 명단과 직결되는 마지막 모의고사이기에, 안첼로티 감독이 사실상 네이마르를 월드컵 구상에서 배제한게 아니냐는 분석이 나온다. 대신 안첼로티 감독은 최근 소속팀 좋은 활약을 펼치고 있던 2006년생 유망주 공격수인 엔드릭(올림피크 리옹)을 처음으로 발탁하는 등 세대교체에 대한 의지를 드러냈다.안첼로티 감독은 네이마르를 뽑지 않은 이유에 대한 브라질 언론의 질문이 쏟아지자 "그는 아직 기량을 100% 발휘할 수 있는 몸상태가 아니다"고 평가했다. 다만 "꾸준히 경기를 소화하면서 기량을 증명하고 좋은 컨디션을 유지한다면 월드컵에 갈 수 있을 것"이라며 네이마르의 발탁 가능성을 완전히 배제한 것은 아니라고 밝혔다.CNN 브라질에 따르면, 네이마르는 대표팀 탈락 소식에 대해 "속상하고 슬펐지만, 아직 최종 명단이 남아 있으니까 포기하지 않겠다"고 월드컵에 대한 열망을 드러냈다.네이마르가 빠진 브라질은 지난 월드컵 남미 예선에서 5위에 그쳤다. 안첼로티 감독 체제에서도 일본에 사상 첫 패배를 당하고 프랑스에 덜미를 잡히는 등 기복심한 경기력을 보이고 있다.이로 인하여 월드컵 본선을 앞두고 다시 네이마르의 대표팀 복귀에 대한 찬반논란이 불붙고 있다. 네이마르는 월드컵 본선 13경기에 출전하여 8골을 넣었다. ESPN 보도에 따르면, 브라질 레전드 공격수 출신 호나우두는 "네이마르는 브라질 대표팀에 결정적인 선수"이며 "월드컵에서 중요한 선수가 될 수 있고 그럴 것이라고 믿는다다"면서 지원사격에 나섰다.하지만 안첼로티 감독은 아직까지 네이마르의 발탁 여부에 대하여 신중한 입장이다. ESPN 등 현지 언론의 보도에 따르면, 안첼로티 감독은 프랑스전을 마치고 진행된 기자회견에서 "지금은 대표팀에서 최선을 다해 뛰고, 책임을 다하며 끝까지 싸운 선수들에 대해 이야기해야 한다. 나는 선수단에 만족한다"면서 네이마르의 복귀 가능성에 선을 그었다.어느덧 34세가 된 네이마르에게 이번 북중미월드컵은 축구인생의 마지막 월드컵이 될 가능성이 높다. 북중미 월드컵 C조에 들어간 브라질은 모로코, 아이티, 스코틀랜드와 차례대로 조별리그 경기를 한다.브라질 대표팀은 오는 4월 1일 유럽의 또다른 강호 크로아티아와 한 차례 더 평가전을 치른다. 만일 이 경기에서도 브라질이 인상적인 경기력을 보여주지 못한다면 네이마르의 복귀를 둘러싼 논란은 더욱 뜨거워질 전망이다.