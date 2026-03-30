"이만희 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 것은..."

▲MBC PD수첩 ‘신천지 추적기, 미션1: 대통령 만들기’ 중 일부. MBC

- 방송에 '빛의 군대'라는 게 나오던데 정확히 뭔가요?

"탈퇴자들의 말을 종합하면, 신천지에서 달성해야 할 전도율이 있는데 달성하지 못하면 받는 훈련이라고 해요. 일종의 정신교육인데, 이 훈련을 다녀온 신천지 신도들이 다른 신도들에게 훈련받은 이야기를 자랑스럽게 말한다고 해 놀랐습니다,"



- 신천지에 빠진 미연(가명) 씨로 인해 힘들어하는 어머니 이야기가 나오더라고요.

"맞아요. 처음에 아이 교육과 관련해서 딸인 미연씨에게 '(육아 관련) 힘든 부분을 알려주겠다'라고 하면서 다가간 거 같아요. (미연씨의) 어머니 표현으로는 이미 신천지에 세뇌가 돼서 신천지가 세상의 전부라고 생각하고 가족들과는 완전 절연했다고 해요. 하지만 어머니는 (미연씨가) 돌아오길 기다리고 계세요."



- 신천지의 정교유착과 관련해 합수본은 신천지가 2002년 한나라당 시절부터 당원 가입을 추진해 왔다는 정황을 포착했더라고요.

"저희 제보자들은 국민의힘 전신인 한나라당 때부터 이만희 총회장이 선거 유세나 이런 거에 교인들을 인력으로 동원했다고 말했어요. 관련 영상도 보여줬고요. 이분들이 '선거 유세장에 있었고 특히 한나라당 경선에서도 특정 후보를 밀어야 된다고 지시받으면 그거에 동원이 됐다. 수요 예배에서도 수요 예배를 하지 않고 선거 운동 유세장에 가야 했다'라고 했어요. 책임 당원이 된 분들도 교회에서 시키니까 교회 일이 되게 도움이 될 거라고 생각해서 단돈 매달 천 원이라도 (당비로) 냈다고 해요. 그런 말을 듣고 놀랐죠."



- 3월 15일 이만희 총회장이 청주교회 간다는 정보 입수해서 쫓아갔잖아요.

"방송에 나오지 않았지만 신천지가 공식 유튜브 채널에 '(외부에서) 신천지가 폐쇄되어 있다고 생각하고 단절이 되어 있다고 생각하는데 (사실이) 아닙니다. 누구든지 오실 수 있어요'라는 홍보 영상을 올린 기록이 있어요. 그래서 저희가 청주교회에 갔을 때도 '교회인데 왜 막느냐? 열려 있다고 얘기하셨는데 왜 저희는 들어갈 수 없느냐?'를 계속 말씀드렸던 거고요. 사실 교회가 새 신자를 막지 않잖아요. 그런데 신천지는 청주교회뿐만이 아니라 전국의 교회들이 쉽게 들어갈 수 없더라고요. 고유 번호가 있어야 되고요. 어디 지파에 소속되어 있어야 그 교회로 들어갈 수가 있다고 합니다.



이만희 총회장의 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 건 왜 그렇게까지 폐쇄적으로 대응하냐는 거였습니다. 신천지 과천본부를 가고 다른 교회들도 가면서 인터뷰 요청을 드렸었거든요. 그리고 가평 평화의 궁전과 청도 만남의 광장도 갔었고요. 이만희 총회장이 있을 법한 곳들도 가면서 총회장 만남을 계속 시도했는데도 못 만났어요. 2007년 <PD수첩>이 이만희 총회장 집에서 인터뷰한 게 언론 거의 처음이자 마지막입니다. 과거 이만희 총회장이 기자회견을 하고 나서는 언론에 모습을 드러내지 않아요. 이만희 총회장은 신천지와 관련해 여러 질문에 대해서 답을 할 수 있는 위치이기 때문에 저희도 요청을 드렸던 건데, (답을 듣지 못해) 아쉬움이 큽니다."



- 당원 관리 명부 입수하셨잖아요.

"신천지는 내부자 아니면 어떠한 예배도 드리기가 어려울 뿐만 아니라 외부에서 내용 공유가 어렵다고 해요. 당원 관리 명부는 신천지 고위 간부로 계셨던 분이 탈퇴하시면서 입수했던 거고요. 그게 2023년 9월 문서였는데요. 신규 가입 여부 등을 확인한 초기 단계의 서류라고 보시면 돼요. 2024년 총선을 앞두고 2023년 연말까지 (당원) 목표를 설정해 두고 달성하자는 취지가 담긴 파일로 보입니다."



- 취재할 때 어려운 게 뭐였어요?

"신천지가 폐쇄적으로 대응해 입장을 듣기 너무 어려웠어요. 이만희 총회장을 만나기 위해 다양한 방법을 취해도 만나기 어려워 아쉬움이 컸습니다. 헌법에도 교리에도 종교와 정치는 분리가 돼야 한다고 돼 있듯, 정교 유착 의혹에 대해 명명백백히 조사가 이뤄져야 한다고 봅니다. 그래야 국민이 결과적으로 내 투표권을 내가 지킬 수 있으니까요."



- 방송에 담지 못한 부분 중 하고 싶은 말이 있다면요.

"신천지 탈퇴자들이 수년간 (신천지에) 있다가 나온 거잖아요. 인터뷰했다가도 신천지 사람들에게 협박받을까 봐 두려워해서 결국 방송에 나가지 못한 부분도 꽤 있어요. 그런데 방송 여부를 떠나 용기 내서 인터뷰해 주셨던 분들한테 감사함을 전하고 싶어요."



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