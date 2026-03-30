"이만희 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 것은..."

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의 한 장면MBC
- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"신천지의 정교유착 의혹 건은 지난해 말부터 검경 합동수사본부가 꾸려져서 수사를 하고 있어요. 그 건에 대해서 저희도 연초부터 취재하고 있었고 3월 24일에 방송했습니다. 한 번 방송했다고 관련 수사가 더 진전되거나 신천지에서 탈퇴하신 분들한테 도움이 될지는 모르겠습니다. 하지만 정교유착 의혹은 사회적으로 굉장히 심각한 문제이기 때문에 취재해 방송했고, 저희도 계속 지켜보고 있습니다."
- 신천지와 국민의힘의 정교유착 의혹은 어떻게 취재하게 되었나요?
"검경 합동수사본부가 통일교와 신천지를 수사하고 있잖아요, 이후 여러 제보들이 <PD수첩>에 들어왔어요. 저희가 2007년에 방송 처음으로 신천지란 종교에 대해서 방송했던 팀이어서 축적된 제보자와 취재원들이 있었습니다. 이분들의 용기로 취재를 더 이어 나갈 수 있었습니다. "
- 방송 후 시청자의 반응은 어떤가요?
"유튜브에 선공개를 2회 올렸고 본편도 업로드 했어요. 특정 정당과 한 종교 단체의 유착 의혹 관계가 오래전부터 있었다는 증언을 보며 많이 놀랐고 충격이었단 반응이 많았습니다. 코로나19 이후 신천지의 신도 수가 많이 줄지 않았냐고 하는데, (방송을 통해) 그렇지 않다는 걸 알고 많이 놀라워했고요."
- 신천지의 정교 유착 의혹은 예전부터 나온 거 아닌가요?
"예전부터 여러 이야기가 있었죠. 저희뿐만 아니라 개신교계 언론도 취재를 이어가고 있고요. 이번에 저희가 정교유착 건을 준비하면서 예전 유착 의혹과 현재 상황을 한 번은 정리를 해야 하겠다는 생각이 들었어요. 이번에도 사실은 2007년에 한나라당 대선 경선 관련된 얘기들만 잠깐 나왔었는데 저희가 못 담은 내용들도 많거든요. 그 건에 대해서도 좀 계속 보고 있습니다."
- PD님은 신천지에 대해 어떻게 생각했었나요?
"신천지를 믿지 않는 가족구성원과 단절한 채 지내는 이들이 지금도 이렇게 많은 줄 몰랐어요. SNS가 발달했고 젊은 층이라면 본인이 믿는 종교에 대해 충분히 검색할 수 있는 환경이잖아요. 신천지의 일부 구성원들이 사회와 단절된 채 지내는 등의 문제와 관련해 신천지는 그렇지 않다고 주장하며 저희에게 왜곡 보도했다고 말합니다. 하지만 저희가 만난 제보자들은 큰 고통 속에서 (연락이 두절된 채) 여전히 신천지에서 활동하는 이들을 기다리고 있었습니다. 이와 관련해 신천지는 가족들이 폭언해서 단절된 거라며 신천지 신도가 고통을 겪었다고 주장합니다.
또 신천지 측에서는 정교유착은 없었으며 신도의 당원 가입 지시는 없었다고 하는데, 저희 제보자들이 보여준 당원 가입 납입 명세서와 여러 지시가 담긴 문자와 녹음파일들은 무엇인지 궁금합니다. 신천지 측은 저희가 제대로 연락하지 않아 입장표명할 기회가 없다고 주장하는데요, 수차례 신천지 측 답변을 요구했으나 공식 답변을 받지 못했습니다. 접촉을 시도했던 것들이 기록으로 남아 있습니다. 신천지 측은 정교유착 의혹을 비롯해 여러 지적에 대해 답변하길 바랍니다."
- 신천지에 대한 문제는 많이 보도 됐는데도, 신도가 늘어나는 게 이해하기 어려워요.
"신천지는 교리를 알려주며 전도하는 특징이 있다고 합니다. 그래서 교회를 다니지 않았던 분들보다 교회를 다녔다가 신천지로 넘어가는 경우도 꽤 된다고 해요. 성경 공부에 대해 거부감이 덜한 상태에서 영생에 대한 공부까지 하다 보면 신천지란 세상이 천국으로 가는 길로 느끼게 되는 경우가 많았다고 합니다. 그리고 여러 탈퇴자들이 신천지에서 만든 앱이나 유튜브만 보고 다른 콘텐츠를 보는 건 조심하라고 관리받았다고 하더라고요."
- 방송 초반 정교유착을 언급하기보다 신천지 문제를 다뤘잖아요. 이유가 있나요?
"정교유착 문제를 언급하기 전, 신천지라는 종교가 무엇인지 설명이 있어야 했어요. 가장 우리 실생활에서 접할 수 있는 현장이 바로 위장 전도와 노방 포교였습니다. 실제로 신촌과 홍대거리에 서 있으면 여러 신도가 와서 노방 포교를 했어요. 팝업스토어나 중고 거래, 심리 상담 등을 이유로 대화를 시작하고 만나다가 교리 얘기로 넘어가는 식입니다."
- 홍대 등에서 포교하는 사람들이 많나요?
"한국대학생선교회(CCC) 이화선 간사님이 전국적으로 제보받아 위장 전도 동아리 리스트를 만들었어요. 그 수가 2700여 개에 달합니다. 신촌과 홍대 일대에도 이 리스트에 해당하는 곳들이 많았고요."
기다리는 가족들