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이영광의 '온에어' "이만희 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 것은..."

"이만희 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 것은..."

[이영광의 '온에어' 411] MBC 김경희 PD

이영광(kwang3830)
26.03.30 13:40최종업데이트26.03.30 13:40
코로나 팬데믹 이후 잠잠하던 신천지예수교 증거장막성전(이하 신천지)이 최근 다시 언론에 등장했다. 특정 정당과의 정교유착 의혹 때문이다. 과연 의혹의 실체는 무엇일까.

지난 24일 방송된 MBC <PD수첩> '신천지 추적기 – 미션 1: 대통령 만들기' 편이 전파를 탔다. 이날 방송은 신천지 문제를 출발점으로, 당원 명부를 단독 입수해 정교유착 의혹을 추적했다. 취재 뒷이야기를 들어보기 위해 지난 26일, 해당 회차를 연출한 김경희 PD와 전화 인터뷰를 했다. 다음은 김 PD와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.

"신천지의 답변, 여전히 기다립니다"

의 한 장면
의 한 장면MBC

- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"신천지의 정교유착 의혹 건은 지난해 말부터 검경 합동수사본부가 꾸려져서 수사를 하고 있어요. 그 건에 대해서 저희도 연초부터 취재하고 있었고 3월 24일에 방송했습니다. 한 번 방송했다고 관련 수사가 더 진전되거나 신천지에서 탈퇴하신 분들한테 도움이 될지는 모르겠습니다. 하지만 정교유착 의혹은 사회적으로 굉장히 심각한 문제이기 때문에 취재해 방송했고, 저희도 계속 지켜보고 있습니다."

- 신천지와 국민의힘의 정교유착 의혹은 어떻게 취재하게 되었나요?
"검경 합동수사본부가 통일교와 신천지를 수사하고 있잖아요, 이후 여러 제보들이 <PD수첩>에 들어왔어요. 저희가 2007년에 방송 처음으로 신천지란 종교에 대해서 방송했던 팀이어서 축적된 제보자와 취재원들이 있었습니다. 이분들의 용기로 취재를 더 이어 나갈 수 있었습니다. "

- 방송 후 시청자의 반응은 어떤가요?
"유튜브에 선공개를 2회 올렸고 본편도 업로드 했어요. 특정 정당과 한 종교 단체의 유착 의혹 관계가 오래전부터 있었다는 증언을 보며 많이 놀랐고 충격이었단 반응이 많았습니다. 코로나19 이후 신천지의 신도 수가 많이 줄지 않았냐고 하는데, (방송을 통해) 그렇지 않다는 걸 알고 많이 놀라워했고요."

- 신천지의 정교 유착 의혹은 예전부터 나온 거 아닌가요?
"예전부터 여러 이야기가 있었죠. 저희뿐만 아니라 개신교계 언론도 취재를 이어가고 있고요. 이번에 저희가 정교유착 건을 준비하면서 예전 유착 의혹과 현재 상황을 한 번은 정리를 해야 하겠다는 생각이 들었어요. 이번에도 사실은 2007년에 한나라당 대선 경선 관련된 얘기들만 잠깐 나왔었는데 저희가 못 담은 내용들도 많거든요. 그 건에 대해서도 좀 계속 보고 있습니다."

- PD님은 신천지에 대해 어떻게 생각했었나요?
"신천지를 믿지 않는 가족구성원과 단절한 채 지내는 이들이 지금도 이렇게 많은 줄 몰랐어요. SNS가 발달했고 젊은 층이라면 본인이 믿는 종교에 대해 충분히 검색할 수 있는 환경이잖아요. 신천지의 일부 구성원들이 사회와 단절된 채 지내는 등의 문제와 관련해 신천지는 그렇지 않다고 주장하며 저희에게 왜곡 보도했다고 말합니다. 하지만 저희가 만난 제보자들은 큰 고통 속에서 (연락이 두절된 채) 여전히 신천지에서 활동하는 이들을 기다리고 있었습니다. 이와 관련해 신천지는 가족들이 폭언해서 단절된 거라며 신천지 신도가 고통을 겪었다고 주장합니다.

또 신천지 측에서는 정교유착은 없었으며 신도의 당원 가입 지시는 없었다고 하는데, 저희 제보자들이 보여준 당원 가입 납입 명세서와 여러 지시가 담긴 문자와 녹음파일들은 무엇인지 궁금합니다. 신천지 측은 저희가 제대로 연락하지 않아 입장표명할 기회가 없다고 주장하는데요, 수차례 신천지 측 답변을 요구했으나 공식 답변을 받지 못했습니다. 접촉을 시도했던 것들이 기록으로 남아 있습니다. 신천지 측은 정교유착 의혹을 비롯해 여러 지적에 대해 답변하길 바랍니다."

- 신천지에 대한 문제는 많이 보도 됐는데도, 신도가 늘어나는 게 이해하기 어려워요.
"신천지는 교리를 알려주며 전도하는 특징이 있다고 합니다. 그래서 교회를 다니지 않았던 분들보다 교회를 다녔다가 신천지로 넘어가는 경우도 꽤 된다고 해요. 성경 공부에 대해 거부감이 덜한 상태에서 영생에 대한 공부까지 하다 보면 신천지란 세상이 천국으로 가는 길로 느끼게 되는 경우가 많았다고 합니다. 그리고 여러 탈퇴자들이 신천지에서 만든 앱이나 유튜브만 보고 다른 콘텐츠를 보는 건 조심하라고 관리받았다고 하더라고요."

- 방송 초반 정교유착을 언급하기보다 신천지 문제를 다뤘잖아요. 이유가 있나요?
"정교유착 문제를 언급하기 전, 신천지라는 종교가 무엇인지 설명이 있어야 했어요. 가장 우리 실생활에서 접할 수 있는 현장이 바로 위장 전도와 노방 포교였습니다. 실제로 신촌과 홍대거리에 서 있으면 여러 신도가 와서 노방 포교를 했어요. 팝업스토어나 중고 거래, 심리 상담 등을 이유로 대화를 시작하고 만나다가 교리 얘기로 넘어가는 식입니다."

- 홍대 등에서 포교하는 사람들이 많나요?
"한국대학생선교회(CCC) 이화선 간사님이 전국적으로 제보받아 위장 전도 동아리 리스트를 만들었어요. 그 수가 2700여 개에 달합니다. 신촌과 홍대 일대에도 이 리스트에 해당하는 곳들이 많았고요."

기다리는 가족들

MBC PD수첩 ‘신천지 추적기, 미션1: 대통령 만들기’ 중 일부.
MBC PD수첩 ‘신천지 추적기, 미션1: 대통령 만들기’ 중 일부.MBC

- 방송에 '빛의 군대'라는 게 나오던데 정확히 뭔가요?
"탈퇴자들의 말을 종합하면, 신천지에서 달성해야 할 전도율이 있는데 달성하지 못하면 받는 훈련이라고 해요. 일종의 정신교육인데, 이 훈련을 다녀온 신천지 신도들이 다른 신도들에게 훈련받은 이야기를 자랑스럽게 말한다고 해 놀랐습니다,"

- 신천지에 빠진 미연(가명) 씨로 인해 힘들어하는 어머니 이야기가 나오더라고요.
"맞아요. 처음에 아이 교육과 관련해서 딸인 미연씨에게 '(육아 관련) 힘든 부분을 알려주겠다'라고 하면서 다가간 거 같아요. (미연씨의) 어머니 표현으로는 이미 신천지에 세뇌가 돼서 신천지가 세상의 전부라고 생각하고 가족들과는 완전 절연했다고 해요. 하지만 어머니는 (미연씨가) 돌아오길 기다리고 계세요."

- 신천지의 정교유착과 관련해 합수본은 신천지가 2002년 한나라당 시절부터 당원 가입을 추진해 왔다는 정황을 포착했더라고요.
"저희 제보자들은 국민의힘 전신인 한나라당 때부터 이만희 총회장이 선거 유세나 이런 거에 교인들을 인력으로 동원했다고 말했어요. 관련 영상도 보여줬고요. 이분들이 '선거 유세장에 있었고 특히 한나라당 경선에서도 특정 후보를 밀어야 된다고 지시받으면 그거에 동원이 됐다. 수요 예배에서도 수요 예배를 하지 않고 선거 운동 유세장에 가야 했다'라고 했어요. 책임 당원이 된 분들도 교회에서 시키니까 교회 일이 되게 도움이 될 거라고 생각해서 단돈 매달 천 원이라도 (당비로) 냈다고 해요. 그런 말을 듣고 놀랐죠."

- 3월 15일 이만희 총회장이 청주교회 간다는 정보 입수해서 쫓아갔잖아요.
"방송에 나오지 않았지만 신천지가 공식 유튜브 채널에 '(외부에서) 신천지가 폐쇄되어 있다고 생각하고 단절이 되어 있다고 생각하는데 (사실이) 아닙니다. 누구든지 오실 수 있어요'라는 홍보 영상을 올린 기록이 있어요. 그래서 저희가 청주교회에 갔을 때도 '교회인데 왜 막느냐? 열려 있다고 얘기하셨는데 왜 저희는 들어갈 수 없느냐?'를 계속 말씀드렸던 거고요. 사실 교회가 새 신자를 막지 않잖아요. 그런데 신천지는 청주교회뿐만이 아니라 전국의 교회들이 쉽게 들어갈 수 없더라고요. 고유 번호가 있어야 되고요. 어디 지파에 소속되어 있어야 그 교회로 들어갈 수가 있다고 합니다.

이만희 총회장의 차량을 보고 뛰어가서 물어보고 싶었던 건 왜 그렇게까지 폐쇄적으로 대응하냐는 거였습니다. 신천지 과천본부를 가고 다른 교회들도 가면서 인터뷰 요청을 드렸었거든요. 그리고 가평 평화의 궁전과 청도 만남의 광장도 갔었고요. 이만희 총회장이 있을 법한 곳들도 가면서 총회장 만남을 계속 시도했는데도 못 만났어요. 2007년 <PD수첩>이 이만희 총회장 집에서 인터뷰한 게 언론 거의 처음이자 마지막입니다. 과거 이만희 총회장이 기자회견을 하고 나서는 언론에 모습을 드러내지 않아요. 이만희 총회장은 신천지와 관련해 여러 질문에 대해서 답을 할 수 있는 위치이기 때문에 저희도 요청을 드렸던 건데, (답을 듣지 못해) 아쉬움이 큽니다."

- 당원 관리 명부 입수하셨잖아요.
"신천지는 내부자 아니면 어떠한 예배도 드리기가 어려울 뿐만 아니라 외부에서 내용 공유가 어렵다고 해요. 당원 관리 명부는 신천지 고위 간부로 계셨던 분이 탈퇴하시면서 입수했던 거고요. 그게 2023년 9월 문서였는데요. 신규 가입 여부 등을 확인한 초기 단계의 서류라고 보시면 돼요. 2024년 총선을 앞두고 2023년 연말까지 (당원) 목표를 설정해 두고 달성하자는 취지가 담긴 파일로 보입니다."

- 취재할 때 어려운 게 뭐였어요?
"신천지가 폐쇄적으로 대응해 입장을 듣기 너무 어려웠어요. 이만희 총회장을 만나기 위해 다양한 방법을 취해도 만나기 어려워 아쉬움이 컸습니다. 헌법에도 교리에도 종교와 정치는 분리가 돼야 한다고 돼 있듯, 정교 유착 의혹에 대해 명명백백히 조사가 이뤄져야 한다고 봅니다. 그래야 국민이 결과적으로 내 투표권을 내가 지킬 수 있으니까요."

- 방송에 담지 못한 부분 중 하고 싶은 말이 있다면요.
"신천지 탈퇴자들이 수년간 (신천지에) 있다가 나온 거잖아요. 인터뷰했다가도 신천지 사람들에게 협박받을까 봐 두려워해서 결국 방송에 나가지 못한 부분도 꽤 있어요. 그런데 방송 여부를 떠나 용기 내서 인터뷰해 주셨던 분들한테 감사함을 전하고 싶어요."
덧붙이는 글 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.
김경희 PD수첩 신천지 정교유착

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이영광 (kwang3830) 내방

독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다.

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