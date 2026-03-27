UFC 여성부 플라이급 판도 흔든다... 그라소 vs. 바버 재대결

UFC 제공

해당 경기의 승자는 다음 타이틀전으로 직행할 가능성이 높다.오는 29일(한국 시간) 미국 워싱턴 애틀 클라이멋 플레지 아레나에서 여성부 플라이급 정상권 판도를 흔들 빅매치가 펼쳐진다.UFC Fight Night 271 '아데산야 vs. 파이퍼'대회가 그 무대로 플라이급(56.7kg) 전 챔피언이자 현 랭킹 4위인 알렉사 그라소(33, 멕시코)와 5위 메이시 바버(28, 미국)가 코메인 이벤트로 다시 한 번 옥타곤에서 맞붙는다.전 챔피언 그라소와 상승세를 타고 있는 강자 바버의 이번 재대결은 단순한 랭킹 경쟁을 넘어 차기 타이틀 도전권과 직결된다는 점에서 의미가 크다. 두 선수 모두 물러설 수 없는 상황에서, 플라이급 상위권 지형에 직접적인 영향을 미칠 승부로 평가된다.멕시코 출신의 그라소는 UFC 역사상 첫 멕시코 여성 챔피언이라는 상징성을 지닌 인물이다. 그녀는 단순한 타이틀 보유자를 넘어, 멕시코 MMA의 위상을 끌어올린 상징적 존재로 자리잡았다.특히 발렌티나 셰브첸코와의 일련의 맞대결은 그녀의 커리어를 정의하는 분수령이었다. 당시 그라소는 상대의 압도적인 경험과 완성도에도 불구하고 흔들리지 않는 경기 운영으로 세계 정상급 기량을 입증했다.그라소의 강점은 정교함이다. 불필요한 동작을 줄이고 효율적인 타격을 구사하는 스타일로, 상대의 빈틈을 포착해 정확히 공략한다. 특히 복싱 기반의 콤비네이션과 카운터 능력은 플라이급에서도 최상위권으로 꼽힌다. 여기에 꾸준히 발전해온 그래플링 방어 능력까지 더해지며, 전반적인 완성도가 크게 향상됐다.이번 경기는 그라소에게 있어 의미가 크다. 타이틀을 잃은 이후 다시 정상권 경쟁에 복귀하기 위해서는 확실한 '임팩트'가 필요하다. 이미 한 차례 승리를 거둔 바버를 상대로 다시 한번 우위를 입증한다면, 재도전 명분을 확고히 할 수 있다.반대로 접전 끝 승리나 경기 내용이 흔들릴 경우, 타이틀 경쟁 구도에서 우선순위가 밀릴 가능성도 배제할 수 없다.바버는 과거 '유망주'라는 평가를 넘어, 이제는 확실한 톱 컨텐더로 자리잡았다. 데이나 화이트 컨텐더 시리즈 출신답게 공격적인 파이팅 스타일로 주목받았던 그녀는 최근 경기에서 한층 성숙해진 운영 능력을 보여주고 있다.특히 그라소에게 패배한 이후의 변화가 눈에 띈다. 단순히 힘과 압박에 의존하던 초창기 모습에서 벗어나, 거리 조절과 타이밍, 그리고 전략적 선택이 한층 정교해졌다. 아만다 히바스, 카리니 실바 등 까다로운 상대들을 상대로 연승을 이어간 과정은 그녀의 성장세를 단적으로 보여준다.현재 7연승이라는 기록은 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다. 경기 내용에서도 안정감이 더해졌고, 위기 상황에서의 대처 능력 역시 크게 향상됐다는 평가다. 특히 클린치 상황에서의 압박과 테이크다운 연결 능력은 그라소와의 첫 대결 당시보다 훨씬 위협적인 요소로 작용할 전망이다.이번 경기는 바버에게 있어 커리어의 전환점이 될 수 있다. 과거 자신을 막아섰던 빅네임 파이터를 꺾는다면 단순한 리벤지를 넘어 진정한 상위권 파이터로 인정받을 공산이 크다. 동시에 타이틀 경쟁에 본격적으로 뛰어들 수 있는 발판을 마련하게 된다.두 선수의 맞대결은 파이팅 스타일적으로도 흥미로운 대비를 이룬다. 그라소가 '정교한 기술과 안정된 리듬'이라면, 바버는 '강한 압박과 파괴력'으로 요약된다. 결국 승부는 누가 자신의 리듬을 유지하느냐에 따라 갈릴 가능성이 높다.그라소는 중거리에서의 거리 유지가 핵심이다. 바버에게 근접 거리를 허용하는 것은 좋지 않다. 상대의 전진을 효과적으로 제어하며 잽과 스트레이트로 점수를 쌓고, 카운터 타이밍을 놓치지 않는 것이 중요하다. 또한 클린치 상황에서 불필요한 소모를 줄이고 빠르게 거리를 재설정해야 한다.반면 바버는 경기 템포를 끌어올려야 한다. 초반부터 강한 압박으로 그라소를 뒤로 물러나게 만들고, 타격과 그래플링을 혼합해 선택지를 제한하는 전략이 필요하다. 특히 케이지 압박을 통한 체력 소모 유도는 후반 승부에서 중요한 변수로 작용할 수 있다.또 하나의 관전 포인트는 멘탈 싸움이다. 그라소는 이미 큰 무대를 경험한 베테랑이고, 바버는 상승세 속에서 자신감이 최고조에 달해 있다. 흐름이 한쪽으로 기울었을 때 이를 어떻게 되돌리느냐가 경기 결과를 좌우할 가능성이 높다.격투기 팬과 전문가들은 이번 경기를 두고 "기술과 기세가 정면으로 충돌하는 매치업이다"고 평가한다. 경험과 완성도의 그라소와 젊음과 상승 곡선의 바버, 여성부 플라이급의 미래를 가늠할 이번 재대결에서 누가 웃게 될 것인지 전 세계 MMA 팬들의 이목이 집중되고 있다.