고문기술자 이근안이 죽었다, 그러나 죽지 않았다

이근안이 죽었다. 악질적 고문경찰의 대명사로까지 알려졌던 그가 요양병원에서 숨을 거뒀다는 소식이다. 88세까지 살았으니 천수를 누렸다 해도 좋겠다. 10여 년 간 수많은 사람을 고문하고 사건을 조작해 삶을 망쳐왔음에도 그가 받은 징역은 고작 7년이었다.민주화가 된 뒤 이근안은 유죄판결을 받았다. 그러나 그는 도주했다. 무려 11년 간 숨어 지냈고 더 그럴 수 없게 되었을 때에야 제 발로 경찰을 찾았다. 과거 상급자였던 이들이 도주를 도왔다는 의혹을 받았으나 처벌 받지 않았다. 출소 후엔 목사로 변신해 목회활동을 했다. 책까지 썼다. 그러고도 제가 한 행동이 그 시절엔 애국이었다는 망언을 멈추지 않았다. 그가 피해자들을 조롱하는 듯하였다고 말하는 이들이 여럿이었다.여러 영화가 그에 영향을 받아 제작됐다. 그에게 고문을 당해 평생 장애를 안고 살았던 고 김근태 의원의 수기를 바탕으로 <남영동 1985>가 만들어졌고, 천만 영화 <변호인>이나 흥행작 <1987> 같은 작품, 또 고문경찰이 주인공으로 등장하는 걸작 <박하사탕>에서도 그의 영향을 찾아볼 수 있다. 죄 없는 이를 잡아다 죄인으로 둔갑시키는 고문경찰, 그 대명사가 바로 이근안이었다. 그 고문이 어찌나 체계적이고 정밀하였는지 당한 이들이 죽지도 않고 죄다 없던 죄를 인정하였다 했다. 그 모습에 주변이들조차 그를 고문기술자라 불렀다 했다. 그렇다. 죽어서는 안 됐다. 증거가 남아서도 안 됐다. 그러면서도 극한의 고통을 느껴 하지 않은 일을 했다고 말해야만 했다.공안사건을 수사하는 경찰로, 말단 순경으로 시작해 경찰 중간 간부 격인 경감에 오른 그다. 공적 있는 공직자라 하여 국가로부터 옥조근정훈장까지 받았다. 민주정부가 들어서고도 그 서훈이 취소되기까지는 10년이 더 걸렸다. 김영삼과 김대중을 건너 노무현 정부에 들어서였다. 경찰의 사죄는 그보다도 훨씬 늦었다. 낡은 대공분실을 철거하는 등 과거 지우기에만 열심이던 경찰은 2018년 문재인 정권에 들어와 남영동 대공분실 관리를 시민사회로 이관하기로 한 뒤에야 경찰청장 이하 수뇌부가 이곳을 찾아 헌화하며 고개를 숙였다. 이근안은 치욕이었으나, 한국사회는 그의 잘못은 오로지 그 개인의 것으로만 대해왔다. 경찰도, 사법체계도, 지난 정권도 책임지려 들지 않았다.