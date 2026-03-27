재즈 오케스트라의 매력에 흠뻑 젖어들다

염동교

윈튼 마살리스 & 재즈 앳 링컨센터 오케스트라버드와 리치 파웰, 랜디와 마이클 브레커와 더불어 재즈계 대표적인 형제 예술가로 명성이 자자한 윈튼 마살리스와 브랜포드 마살리스. 천재성을 바탕으로 1980년대 이후 재즈계를 이끌어온 공통분모 이외 두 사람의 행보는 차이를 보인다. 다양한 음악가와의 협업과 더불어 퓨전 밴드 벅샷르퐁크를 이끌었던 브랜포드의 경향성과 달리 형 윈튼은 고전 음악과 재즈를 융화하는 시도를 지속하고 있으며, 재즈 자체를 미국의 신(新) 고전 음악으로 발족하려는 노력을 이어가고 있다.1988년 창단한 '재즈 앳 링컨 센터 오케스트라'는 이러한 윈튼 마살리스의 바로미터. 1991년부터 지휘봉을 잡은 그는 클래시컬 뮤직의 작곡 방식을 재즈에 도입하고 기존 클래시컬 뮤직을 재즈풍으로 편곡하는 등, 반대 축에 놓인 두 스타일을 넘나들며 가열한 행보를 이어가고 있다. 서울 강서구 마곡동 소재 LG아트센터 서울의 2026년 기획 공연으로 3월 25일과 26일 양일 열린 "윈튼 마살리스 & 재즈 앳 링컨센터 오케스트라"엔 윈튼의 지향성과 재즈 오케스트라의 풍부한 사운드가 공존했다.공연은 20분 인터미션을 둔 1,2부로 구성되었다. 윈튼과 트롬보니스트 크리스 크렌쇼, 촉망받는 알토 색소폰 연주자이자 & 재즈 앳 링컨센터 오케스트라의 유일한 여성 구성원 알렉사 타란티노의 솔로잉이 연이어 등장한 오프닝을 지나 두 번째 곡에선 윈튼의 즉흥 가창이 등장했다. 흥에 겨운 그는 왕왕 추임새를 던지며 재즈의 본능성을 일깨웠다. 약 30년간 재즈 앳 링컨 센터 오케스트라에 일조했던 베이시스트 카를로스 엔리케스가 지은 '2/3's 어드벤처(2/3's Adventure)' 속 라틴 색채에 관객의 몸도 들썩였다. 나팔에 부착해 다채로운 소리 효과를 창출하는 '트럼펫 뮤트'를 활용한 '와와 주법'도 특유의 유쾌한 소리로 흥을 배가시켰다.