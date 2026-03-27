7년 만에 창고에서 꺼낸 영화, 배성우의 정면돌파

㈜에이스메이커무비웍스

-<끝장수사>를 선택한 계기는 무엇인가.

-원래대로 개봉했으면 <범죄도시>와 트렌드를 이끌어갈 만큼 시나리오에서 힘이 느껴졌다.

-후반 편집을 거친 최종본에서 달라진 부분이 있는지 궁금하다.

-감독과 배우가 의견을 교환하며 함께 만들어간 것 같다.

-모든 상황을 열어 두고 촬영한 만큼 현장에서 추가된 애드리브도 많은 것 같다.

-재혁은 잘나가던 광역 수사대 에이스였지만 지방으로 좌천된 인물이다. 전형적인 형사 캐릭터와 차별점을 두려 했던 부분은 무엇인가.

-형사 버디물의 탈을 쓴 혐관으로 시작해 의리와 우정을 나누는 공조 수사로 마무리된다. 신입 형사 중호 역의 정가람과 케미에 신경 쓴 부분은 무엇인가.

배성우 배우"두 형사의 콘셉트가 독특했다. 신참이지만 이상한 행동을 하고 베테랑이지만 허술하다는 단점이 각각 드러났다. 캐릭터가 흥미로웠다. 어쩌면 단점이 무기가 되는 게 관객에게는 쾌감으로 다가갈 수 있겠다고 생각했다. 계급이나 세대 간 갈등이 커지고 있는 사회이지 않나. 내가 느낀 단점이 오히려 그 사람의 장점이 될 때, 그것도 하나의 매력으로 다가올 것 같았다.""초반 체육관 장면부터 비겁하게 시작하는 게 매력 있었다. 도입부를 지나 본격적인 사건이 진행되는 구도도 흥미로웠다. 시나리오에 반해 감독님을 만나보니 실제 사건에서 영감을 받았다고 하더라. 그래서 저도 실화에 기대보고자고 생각했다. 주변에서 전형적이라고 해주시는데 나쁘지 않다고 봤다. 전형적인 건 신선하지 않다는 말이기도 하지만 익숙하다는 장점도 있다. 연기로 최대한 변주를 주려고 노력했기 때문에 좋게 봐주시는 것 같다.""예전부터 편집본을 순서대로 보여 주셔서 의견을 드렸고 최종본까지 몇 년 전 확인했었다. 그러다가 작년에 개봉이 결정되고 다시 수정한다는 이야기를 들었고 내부적으로 소규모 기술 시사를 했다. 25일 배급관에서 영화를 처음 관람하는 분들과 함께 봤다. 다들 어떻게 볼까 떨렸지만 같이 보고 싶은 마음에 동석했다. 전혀 모르는 사람과 함께 보면 그 공기까지 느껴지지 않나. 저희가 의도했던 부분은 웃음으로 공감해 주셨는데 아닌 부분도 보여서 부족함도 깨달았다. 그때 '이렇게 표현했으면 어땠을까', '좀 다르게 했었으면 좋았을 것 같다'라는 아쉬움이 남더라.""감독님과 시나리오를 같이 작업한 건 아니지만 여러 수정 작업에 힘을 보탠 건 사실이다. 사건만 놓고 보면 심각하다. 어두운 톤으로 시나리오를 쓰다가 투자 받는데 유리한 재미를 주려고 가벼운 터치를 넣으셨다. 초고를 봤는데 워낙 형사 코미디물이 많으니까 연기로 어떻게 다룰지 고민이 되었다. 사건 자체가 희화화되어서는 안 되기 때문에 진정성을 생각했다가도 너무 무거우면 안 되니 코미디보다 위트를 입혔다. 촘촘한 사건만 따라가다 보면 딱딱해져 버릴 수 있는데 이야기의 타당성과 정서적 설득력이 필요해서 생활감을 넣은 연기를 덧붙였다.""감독님이 애드리브를 다 받아주지는 않았다. (웃음) 배우가 애드리브를 하고 싶어도 연출 디자인을 해치면 안 되기 때문에 현장에서 늘 허락받고 하게 된다. <끝장수사>는 '하지 말라'는 게 많았다. 감독님이 해야 할 것들과 하지 말아야 할 것을 잘 잘라 주셨다. 그렇게 조율해 나갔기 때문에 살아난 장면이 많다. 저와 감독님이 비슷한 연배라 즐겁게 촬영할 수 있었다. 감독님이 '현대 장르물은 서부극의 세례를 받았다'는 말에 동의한다. 감독님과 서부극에 관한 대화를 나누며 우리 영화에도 참고했다.""돌이켜 보니 캐릭터 회의 보다, 전체적인 대본 이야기를 더 많이 하면서 개연성에 중점 두었던 게 아쉽다. 제가 배우의 개성이 들어간 연기를 즐기는 편이라 저도 퍼스널리티한 연기를 선호하게 되더라. 클리셰적인 형사의 모습을 보여주지 않으려고 하다 보니 개인적인 부분이 투영된 것 같다. 드라마 <라이브>로 경찰 캐릭터를 하고 난 뒤 맡은 캐릭터가 재혁이라 이미지가 겹칠까 우려되었어도 인위적으로 차별점을 두지는 않았다. 아는 분의 지인 중 형사를 소개받아 직업적인 표현에 문제가 없는지를 조언 받으면서 완성해 나갔다.""제가 먼저 캐스팅되어서 상대역에 대해 많은 이야기를 나누었다. 실제 가람씨는 극 중 중호랑 정반대의 성격이다. 점잖고 예의 바른 착한 친구라 사석에서도 즐겁게 지냈다. 나중에는 대놓고 몸 싸움하고 나니 중호가 오히려 귀여워 보였다. 마지막 액션 장면도 합을 맞춰서 들어가면 현실성이 떨어져서 소소하게 엉키고 부대끼며 싸우려고 신경 쓴 장면이다."