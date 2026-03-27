7년 만에 창고에서 꺼낸 영화, 배성우의 정면돌파

영화 <끝장수사>는 잘나가던 광역 수사대 에이스였던 형사 재혁(배성우)이 지방으로 좌천된 후 인플루언서 출신의 잘나가는 신입 형사 중호(정가람)와 파트너십을 이루며 사건을 해결하는 영화다. 두 사람은 나이, 직급, 세대 차이가 크지만 혐관으로 시작해 공조한다.
일본 실화에서 영감받은 이야기에 촘촘하게 살을 붙여 반전의 재미까지 꾀한다. 뻔한 이야기 속에서 변주를 주며 끝까지 이야기를 이끌어간다. 한국형 범죄 수사물의 재미를 더한다. 1990년대 본격적으로 만들어진 안성기, 박중훈의 형사 콤비물 <투캅스>로 시작된 범죄 장르물이 2000년대로 들어서며 다양한 변화를 거쳐 <공공의 적>, <청년경찰>, <범죄도시>, <공조> 등으로 확장되었다. <끝장수사>는 아는 맛을 비트는 장르적 쾌감을 더해 레트로 감성으로 완성했다.
지난 26일 주연을 맡은 배성우를 삼청동의 카페에서 만났다. 그는 1999년 뮤지컬 <마녀사냥>으로 데뷔해 단역부터 조연, 주조연으로 차근차근 단계를 밟은 대기만성형 배우다. 하지만 단독 주연작의 개봉을 앞둔 지난 2020년 그의 시간은 갑자기 멈추어 버렸다. <끝장수사>는 2019년 촬영을 마쳤으나 2020년 코로나19 팬데믹과 본인의 음주 운전 영향으로 7년 동안 공개되지 못했다.
이후 배성우는 영화 <1947 보스톤>으로 스크린에 컴백했으나 홍보 일정에는 모습을 드러내지 않았다. 이후 시리즈 <더 에이스쇼>, <조명가게>로 연기 복귀를 시도했다. 자숙의 시간을 보내고 창고의 먼지를 털어낸 <끝장수사>로 공식 석상에 얼굴을 비추게 되었다.
현장에서 배성우의 무거운 마음과 진심 어린 사과뿐만 아니라 영화를 향한 진심과 열정 등에 대해 이야기를 들어볼 수 있었다.
다음은 그와 나는 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.